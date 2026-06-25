Sunwoda Energy Lancar SunESS H Series dan Perkukuh Kerjasama Eropah

MUNICH, 25 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Sunwoda Energy melancarkan portfolio SunESS H Series yang dinaik taraf di Intersolar & ees Europe 2026 menerusi tema "One Core, All Scenes" ("Satu Teras, Semua Keadaan") dengan memperkenalkan rangka kerja peringkat sistem bagi storan tenaga, pengecasan dan pengurusan tenaga digital, di samping terus memperkukuh kerjasama Eropahnya.

Wei Ren, General Manager of European Sales at Sunwoda Energy, speaks at the “One Core, All Scenes” Product Launch during Intersolar & ees Europe 2026.

Portfolio SunESS H Series yang dinaik taraf mengintegrasikan sistem storan bateri, penyelesaian pengecasan storan solar, pengurusan tenaga berkuasa AI dan aplikasi termasuk penentuan tarif elektrik dinamik, pemotongan beban puncak dan kuasa sandaran. Teras portfolio tersebut ialah konsep One Core, iaitu asas keupayaan bersama yang merangkumi teknologi sel bateri, reka bentuk pek bateri, seni bina sistem dan pengurusan tenaga pintar. Melalui AI EMS dan aplikasi mySunPan yang direka bentuk semula, sistem itu membolehkan fungsi ramalan, pengoptimuman, penghantaran dan pengurusan visual, sekali gus membolehkan produk SunESS dan OASIS beroperasi di bawah satu rangka kerja teknologi berpadu.

Sistem bateri SunESS H Pro dan SunESS H StackPlus generasi baharu mengguna pakai sel LFP 314Ah yang dibangunkan sendiri oleh Sunwoda, dengan jangka hayat kitaran sehingga 10,000 kitaran. Kedua-dua produk memberikan pengimbangan aktif peringkat pek, perlindungan kebakaran peringkat pek, perlindungan keselamatan berbilang lapisan, pengurusan terma aktif, perlindungan IP66 dan rintangan kakisan C4. SunESS H Pro memfokuskan kepada keselamatan tenaga kediaman dan komersial ringan serta kuasa sandaran, manakala SunESS H StackPlus menggunakan reka bentuk modular boleh susun untuk menyokong pengembangan fleksibel dan penggunaan bercampur modul bateri baharu dan sedia ada.

Sunwoda Energy turut memperkenalkan SunESS Power Pro+ All in One. Meliputi 20-50 kW/20-120 kWh, sistem itu mengguna pakai reka bentuk boleh susun modular dan pemasangan tanpa pendawaian untuk aplikasi C&I kediaman dan berskala kecil. Ia menggunakan penyongsang hibrid UT50 yang dibangunkan sendiri oleh Sunwoda, yang menyokong pemindahan lancar, keserasian dengan SunESS H Pro dan SunESS H StackPlus, dan pengembangan selari. Apabila digandingkan dengan SunESS Power Wallbox, ia membolehkan penyelarasan antara storan tenaga dan pengecasan EV, sambil menyokong beban pintar, pam haba, penjana dan sistem PV sedia ada.

Bagi senario C&I dan tapak pengecasan, OASIS Ultra Charger berfungsi dengan OASIS L261 AiO untuk menggabungkan storan tenaga C&I dengan pengecasan pantas DC. Pengecas tersebut mematuhi keperluan IEC 61851 yang berkaitan dan sedang dalam persiapan untuk mendapatkan pensijilan berkaitan ISO 15118.

Sunwoda Energy turut mempamerkan aplikasi mySunPan yang direka bentuk semula, yang menawarkan keterlihatan yang lebih jelas terhadap data hasil utama dan status sistem. Berteraskan strategi grid Eropah dan penentuan tarif elektrik yang dinamik, platform itu menggunakan algoritma AI bagi pengoptimuman tenaga serta menyokong diagnosis pintar, operasi dan penyelenggaraan jarak jauh

Semasa pameran berlangsung, Sunwoda Energy menandatangani perjanjian kerjasama dengan BayWa r.e., CEF dan IBC Solar, bagi memperkukuh bekalan produk, pembangunan pasaran tempatan dan sokongan pelanggan di Eropah. Syarikat turut mengetengahkan kemajuan dalam pembangunan ESG, pembinaan keupayaan Battery Passport dan ketelusan digital, selain menerima anugerah "Top Brand PV Switzerland 2026" daripada EUPD Research dalam kategori storan tenaga.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai SunESS H Series yang dinaik taraf dan penyelesaian berkaitan, sila layari

https://en.sunwodaenergy.com/events/suness-energy-storage-solutions.html

Sebagai subsidiari milik penuh Sunwoda Group, Sunwoda Energy menyediakan produk dan penyelesaian storan tenaga untuk aplikasi kediaman, komersial dan industri, menyokong peralihan tenaga di Eropah dan di peringkat global, berserta pembangunan sistem tenaga yang lebih selamat, lebih pintar dan lebih terhubung.

SOURCE Sunwoda Energy