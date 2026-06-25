신왕다 에너지, SunESS H 시리즈 출시하며 유럽 파트너십 강화

뮌헨, 2026년 6월 25일 /PRNewswire/ -- 신왕다 에너지(Sunwoda Energy)가 인터솔라 & ees 유럽 2026(Intersolar & ees Europe 2026)에서 '하나의 코어, 모든 장면(One Core, All Scenes)'을 주제로 업그레이드된 SunESS H 시리즈 포트폴리오를 출시하며 에너지 저장, 충전 및 디지털 에너지 관리를 위한 시스템 수준의 프레임워크를 도입하는 동시에 유럽 파트너십을 강화했다.

업그레이드된 SunESS H 시리즈는 배터리 저장 시스템, 태양광-저장-충전 솔루션, AI 기반 에너지 관리, 동적 전기 요금, 정점 부하 조절, 백업 전원을 포함한 애플리케이션을 통합한다. 포트폴리오의 핵심은 셀 기술, 팩 설계, 시스템 아키텍처, 지능형 에너지 관리에 걸친 공유 역량 기반인 원 코어(One Core)이다. AI EMS와 재설계된 마이선팬(mySunPan) 앱을 통해 이 시스템은 예측, 최적화, 급전 및 시각화된 관리를 구현하여 SunESS와 OASIS 제품이 하나의 통합된 기술 프레임워크 하에서 작동할 수 있게 한다.

Wei Ren, General Manager of European Sales at Sunwoda Energy, speaks at the “One Core, All Scenes” Product Launch during Intersolar & ees Europe 2026.

새로운 세대의 SunESS H 프로(SunESS H Pro)와 SunESS H 스택플러스(SunESS H StackPlus) 배터리 시스템은 신왕다의 자체 개발 314Ah LFP 셀을 채택하며 최대 1만 사이클의 사이클 수명을 자랑한다. 두 제품 모두 팩 수준 능동 밸런싱, 팩 수준의 화재 방지, 다층 안전 보호, 능동 열 관리, IP66 보호, C4 내식성을 특징으로 한다. SunESS H 프로는 주거 및 경량 상업용 에너지 보안과 백업 전원에 집중하는 반면, SunESS H 스택플러스는 스택 가능한 모듈식 설계를 사용하여 유연한 확장과 신규 및 기존 배터리 모듈의 혼합 사용을 지원한다.

신왕다 에너지는 또한 SunESS 파워 프로+ 올인원(SunESS Power Pro+ All in One)을 소개했다. 20-50kW/20-120kWh를 커버하는 이 시스템은 주거 및 소규모 상업 및 산업 애플리케이션을 위한 모듈식 스택 가능 설계와 배선이 필요 없는 설치 방식을 채택했다. 이는 원활한 전환, SunESS H 프로 및 SunESS H 스택플러스와의 호환성, 병렬 확장을 지원하는 신왕다의 자체 개발 UT50 하이브리드 인버터를 사용한다. SunESS 파워 월박스(SunESS Power Wallbox)와 결합하여 에너지 저장과 EV 충전 간의 조정을 구현하는 동시에 스마트 부하, 히트펌프, 발전기 및 기존 PV 시스템을 지원한다.

상업 및 산업과 충전 사이트 시나리오의 경우 오아시스 울트라 차저(OASIS Ultra Charger)가 오아시스 L261 AiO(OASIS L261 AiO)와 함께 작동하여 상업 및 산업 에너지 저장과 DC 급속 충전을 결합한다. 이 충전기는 관련 IEC 61851 요건을 준수하며 ISO 15118 관련 인증을 준비 중이다.

신왕다 에너지는 또한 주요 수익 데이터와 시스템 상태에 대한 더 명확한 가시성을 제공하는 재설계된 마이선팬 앱을 선보였다. 유럽 계통 전략과 동적 전기 요금을 기반으로 이 플랫폼은 에너지 최적화를 위해 AI 알고리즘을 사용하고 지능형 진단, 원격 운영 및 유지보수를 지원한다.

전시 기간 동안 신왕다 에너지는 바이와알이(BayWa r.e.), CEF, IBC 솔라(IBC Solar)와 협력 협약을 체결하여 유럽에서의 제품 공급, 현지 시장 개척 및 고객 지원을 강화했다. 회사는 또한 ESG 개발, 배터리 패스포트(Battery Passport) 역량 구축 및 디지털 투명성의 진전을 강조하고 에너지 저장 카테고리에서 EUPD 리서치(EUPD Research)의 '2026 탑 브랜드 PV 스위스(Top Brand PV Switzerland 2026)' 상을 수상했다.

https://en.sunwodaenergy.com/events/suness-energy-storage-solutions.html에서 업그레이드된 SunESS H 시리즈 및 관련 솔루션에 대해 자세히 확인할 수 있다.

신왕다 그룹(Sunwoda Group)의 완전 자회사인 신왕다 에너지는 주거, 상업 및 산업 애플리케이션을 위한 에너지 저장 제품과 솔루션을 제공하여 유럽과 전 세계의 에너지 전환과 더 안전하고 스마트하며 더 연결된 에너지 시스템의 개발을 지원하고 있다.

SOURCE Sunwoda Energy