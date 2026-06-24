Sunwoda Energy เปิดตัว SunESS H Series พร้อมกระชับความร่วมมือในยุโรปให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
News provided bySunwoda Energy
25 Jun, 2026, 02:22 CST
มิวนิก 25 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Sunwoda Energy เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ SunESS H Series ที่ได้รับการยกระดับอีกขั้นในงาน Intersolar & ees Europe 2026 ภายใต้แนวคิด "One Core, All Scenes" (ศูนย์กลางเดียว ครอบคลุมทุกสถานการณ์) ผ่านการนำเสนอกรอบการทำงานระดับระบบสำหรับการจัดเก็บพลังงาน การชาร์จ และการจัดการพลังงานด้วยระบบดิจิทัล พร้อมกระชับความร่วมมือในยุโรปให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
SunESS H Series ที่ได้รับการปรับปรุงนี้ได้ผสานรวมระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์-การจัดเก็บ-การชาร์จ การจัดการพลังงานด้วย AI และการประยุกต์ใช้งานต่างๆ เช่น การกำหนดราคาค่าไฟฟ้าแบบไดนามิก การลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด และระบบไฟฟ้าสำรองเข้าไว้ด้วยกัน โดยมี "One Core" หัวใจสำคัญของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งเป็นรากฐานด้านขีดความสามารถร่วมที่ครอบคลุมเทคโนโลยีเซลล์แบตเตอรี่ การออกแบบแพ็ค สถาปัตยกรรมระบบ และการจัดการพลังงานอัจฉริยะ ซึ่งระบบสามารถพยากรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพ การสั่งการ และการจัดการแบบเห็นภาพผ่านระบบ AI EMS และแอปพลิเคชัน mySunPan ที่ได้รับการออกแบบใหม่ เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์ SunESS และ OASIS สามารถทำงานภายใต้กรอบเทคโนโลยีเดียวกันได้อย่างราบรื่น
ระบบแบตเตอรี่รุ่นใหม่ SunESS H Pro และ SunESS H StackPlus ใช้เซลล์แบตเตอรี่ LFP ขนาด 314 Ah ที่ Sunwoda พัฒนาขึ้นเอง โดยมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 10,000 รอบ โดยผลิตภัณฑ์ทั้งสองรุ่นมีคุณสมบัติการปรับสมดุลเชิงรุกระดับแพ็ค ระบบป้องกันอัคคีภัยระดับแพ็ค การป้องกันความปลอดภัยหลายชั้น การจัดการความร้อนเชิงรุก มาตรฐานการป้องกันระดับ IP66 และความทนทานต่อการกัดกร่อนระดับ C4 SunESS H Pro มุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางพลังงานและไฟฟ้าสำรองสำหรับที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ในขณะที่ SunESS H StackPlus ใช้การออกแบบโมดูลาร์ที่สามารถวางซ้อนกันได้เพื่อรองรับการขยายตัวได้อย่างยืดหยุ่น รวมถึงการใช้งานโมดูลแบตเตอรี่ใหม่และที่มีอยู่เดิมร่วมกัน
นอกจากนี้ Sunwoda Energy ยังได้เปิดตัว SunESS Power Pro+ All in One โดยระบบที่รองรับกำลังไฟ 20-50 kW และความจุ 20-120 kWh นี้ใช้การออกแบบที่วางซ้อนกันได้แบบโมดูลาร์ และการติดตั้งแบบไม่ต้องเดินสายไฟสำหรับการใช้งานในที่อยู่อาศัย และเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I) ขนาดเล็ก โดยระบบนี้ใช้อินเวอร์เตอร์ไฮบริด UT50 ที่ Sunwoda พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งรองรับการถ่ายโอนพลังงานที่ราบรื่น ทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับ SunESS H Pro และ SunESS H StackPlus ได้ และรองรับการขยายตัวแบบขนานอีกด้วย ซึ่งเมื่อจับคู่กับ SunESS Power Wallbox แล้ว ระบบนี้จะช่วยประสานงานการจัดเก็บพลังงาน และการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมสนับสนุนโหลดอัจฉริยะ ปั๊มความร้อน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ที่มีอยู่เดิม
ในส่วนของสถานการณ์ด้าน C&I และสถานีชาร์จแล้ว OASIS Ultra Charger สามารถทำงานร่วมกับ OASIS L261 AiO เพื่อรวมระบบจัดเก็บพลังงาน C&I เข้ากับการชาร์จเร็วแบบ DC ได้ โดยอุปกรณ์ชาร์จดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนด IEC 61851 ที่เกี่ยวข้อง และกำลังเตรียมการรับรองมาตรฐาน ISO 15118 อยู่ในขณะนี้
Sunwoda Energy ยังได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน mySunPan ที่ได้รับการออกแบบใหม่ ซึ่งช่วยให้มองเห็นข้อมูลรายได้ที่สำคัญ และสถานะของระบบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แพลตฟอร์มดังกล่าวได้ใช้งานอัลกอริทึม AI โดยอิงตามกลยุทธ์โครงข่ายไฟฟ้าของยุโรปและการกำหนดราคาค่าไฟฟ้าแบบไดนามิก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน พร้อมกับรองรับการวินิจฉัยอัจฉริยะ รวมถึงการใช้งานและการบำรุงรักษาจากระยะไกลอีกด้วย
Sunwoda Energy ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ BayWa r.e., CEF และ IBC Solar ในระหว่างงานจัดแสดง เพื่อยกระดับการจัดหาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตลาดท้องถิ่น และการสนับสนุนลูกค้าในยุโรป โดยบริษัทยังได้เน้นย้ำถึงความคืบหน้าในการพัฒนา ESG การสร้างขีดความสามารถด้านพาสปอร์ตแบตเตอรี่ และความโปร่งใสด้านดิจิทัล พร้อมทั้งได้รับรางวัล "Top Brand PV Switzerland 2026" จาก EUPD Research ในหมวดการจัดเก็บพลังงานอีกด้วย
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SunESS H Series ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ และโซลูชันที่เกี่ยวข้อง โปรดไปที่:
https://en.sunwodaenergy.com/events/suness-energy-storage-solutions.html
Sunwoda Energy เป็นบริษัทในเครือของ Sunwoda Group โดยให้บริการผลิตภัณฑ์ และโซลูชันการจัดเก็บพลังงานสำหรับการใช้งานในที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ทั้งยังได้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานในยุโรปและทั่วโลก รวมถึงการพัฒนาระบบพลังงานที่ปลอดภัยขึ้น ฉลาดขึ้น และเชื่อมต่อถึงกันได้มากขึ้น
SOURCE Sunwoda Energy
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