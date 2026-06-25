Sunwoda Energy lancia la serie SunESS H e rafforza le partnership europee

MONACO DI BAVIERA, 25 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Sunwoda Energy ha lanciato la sua linea aggiornata della serie SunESS H in occasione di Intersolar & ees Europe 2026. L'evento all'insegna del tema "One Core, All Scenes" (Un centro unico, tutti gli scenari) introduce un quadro a livello di sistema per l'accumulo di energia, la ricarica e la gestione digitale dell'energia, rafforzando al contempo le proprie partnership europee.

Wei Ren, General Manager of European Sales at Sunwoda Energy, speaks at the “One Core, All Scenes” Product Launch during Intersolar & ees Europe 2026.

La serie SunESS H aggiornata integra sistemi di accumulo a batteria, soluzioni di ricarica tramite energia solare e accumulo di energia, gestione energetica basata sull'IA e applicazioni quali tariffazione dinamica dell'energia elettrica, peak shaving e alimentazione di riserva. Il fulcro del portafoglio è costituito da One Core, una piattaforma di competenze condivise che abbraccia la tecnologia delle celle, la progettazione dei pacchi batteria, l'architettura di sistema e la gestione intelligente dell'energia. Grazie a un sistema EMS basato sull'intelligenza artificiale e all'app mySunPan riprogettata, il sistema consente la previsione, l'ottimizzazione, la distribuzione e la gestione visualizzata, permettendo ai prodotti SunESS e OASIS di operare all'interno di un unico quadro tecnologico unificato.

I sistemi di batterie di nuova generazione SunESS H Pro e SunESS H StackPlus utilizzano celle LFP da 314 Ah sviluppate internamente da Sunwoda, con una durata fino a 10.000 cicli. Entrambi i prodotti sono dotati di bilanciamento attivo a livello di pacco batterie, protezione antincendio a livello di pacco batterie, protezione di sicurezza multistrato, gestione termica attiva, grado di protezione IP66 e resistenza alla corrosione C4. SunESS H Pro è pensato per garantire la sicurezza energetica e l'alimentazione di riserva in ambito residenziale e in piccoli spazi commerciali, mentre SunESS H StackPlus adotta un design modulare impilabile per consentire un'espansione flessibile e l'utilizzo combinato di moduli batteria nuovi ed esistenti.

Sunwoda Energy ha inoltre presentato SunESS Power Pro+ All in One. Con una potenza compresa tra 20 e 50 kW e una capacità che oscilla tra 20 e 120 kWh, il sistema presenta un design modulare impilabile e prevede un'installazione senza cavi, rendendolo adatto all'uso residenziale e a contesti commerciali e industriali di piccole dimensioni. Utilizza l'inverter ibrido UT50 sviluppato da Sunwoda, che supporta il trasferimento continuo, la compatibilità con SunESS H Pro e SunESS H StackPlus e l'espansione in parallelo. In combinazione con la SunESS Power Wallbox, consente il coordinamento tra l'attività di accumulo di energia e la ricarica dei veicoli elettrici, supportando al contempo sistemi smart load, pompe di calore, generatori e impianti fotovoltaici esistenti.

Per le applicazioni C&I e le stazioni di ricarica, OASIS Ultra Charger si integra con OASIS L261 AiO per combinare l'accumulo di energia C&I con la ricarica rapida in corrente continua. Il caricabatterie è conforme ai requisiti della norma IEC 61851 ed è in fase di preparazione per la certificazione relativa alla norma ISO 15118.

Sunwoda Energy ha inoltre presentato la versione rinnovata dell'app mySunPan, che offre una visione più chiara dei dati chiave relativi ai ricavi e allo stato dell'impianto. Basandosi sulle strategie europee relative alla rete elettrica e sulla tariffazione dinamica dell'energia elettrica, la piattaforma utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per l'ottimizzazione energetica, supportando la diagnostica intelligente, il funzionamento e la manutenzione da remoto.

Nel corso della fiera, Sunwoda Energy ha siglato accordi di collaborazione con BayWa r.e., CEF e IBC Solar, rafforzando così la fornitura di prodotti, lo sviluppo del mercato locale e l'assistenza clienti in Europa. L'azienda ha inoltre sottolineato i progressi compiuti nello sviluppo ESG, nel potenziamento delle competenze relative al Battery Passport e alla trasparenza digitale, e ha ricevuto il premio "Top Brand PV Switzerland 2026" assegnato da EUPD Research nella categoria dei sistemi di accumulo di energia.

Per ulteriori informazioni sulla serie SunESS H aggiornata e sulle relative soluzioni, visitare il sito:

https://en.sunwodaenergy.com/events/suness-energy-storage-solutions.html

In qualità di società controllata al 100% dal Gruppo Sunwoda, Sunwoda Energy fornisce prodotti e soluzioni per l'accumulo di energia destinati a contesti residenziali, commerciali e industriali, sostenendo la transizione energetica in Europa e nel mondo, nonché lo sviluppo di sistemi energetici più sicuri, più intelligenti e più interconnessi.