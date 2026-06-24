Sunwoda Energy запускает серию SunESS H и углубляет европейские партнерские отношения

МЮНХЕН, 25 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Sunwoda Energy представила на выставке Intersolar & ees Europe 2026 обновленный портфель продуктов серии SunESS H под девизом «Одно ядро — все сценарии» (One Core, All Scenes), внедрив систему хранения энергии, зарядки и цифрового управления энергопотреблением на системном уровне, а также укрепив партнерские отношения в Европе.

Wei Ren, General Manager of European Sales at Sunwoda Energy, speaks at the “One Core, All Scenes” Product Launch during Intersolar & ees Europe 2026.

Модернизированная серия SunESS H объединяет аккумуляторные системы хранения, решения для зарядки от солнечных батарей, управление энергией на основе искусственного интеллекта и приложения, включая динамическое ценообразование на электроэнергию, срезание пиковых нагрузок и резервное питание. В основе портфеля лежит One Core, общая основа возможностей, охватывающая технологию элементов, дизайн пакетов, архитектуру системы и интеллектуальное управление энергией. Благодаря ИИ EMS и переработанному приложению mySunPan система позволяет прогнозировать, оптимизировать, диспетчеризировать и визуализировать управление, позволяя продуктам SunESS и OASIS работать в единой технологической среде.

Аккумуляторные системы нового поколения SunESS H Pro и SunESS H StackPlus используют собственные элементы Sunwoda LFP емкостью 314 Ач со сроком службы до 10 000 циклов. Оба продукта имеют активную балансировку на уровне пакета, противопожарную защиту на уровне пакета, многослойную защиту, активное управление температурой, защиту IP66 и коррозионную стойкость C4. SunESS H Pro фокусируется на бытовой и легкой коммерческой энергетической безопасности и резервном питании, в то время как SunESS H StackPlus использует наращиваемую модульную конструкцию для поддержки гибкого расширения и смешанного использования новых и существующих аккумуляторных модулей.

Компания Sunwoda Energy также представила SunESS Power Pro+ All in One. Покрывая 20-50 кВт/20-120 кВтч, система использует модульную штабелируемую конструкцию и установку без проводки для жилого и малого коммерческого и промышленного использования. Она использует гибридный инвертор Sunwoda UT50 собственной разработки, который поддерживает бесшовную передачу, совместимость с SunESS H Pro и SunESS H StackPlus и параллельное расширение. В сочетании с SunESS Power Wallbox она обеспечивает координацию между хранением энергии и зарядкой электромобилей, поддерживая интеллектуальные нагрузки, тепловые насосы, генераторы и существующие фотоэлектрические системы.

Для сценариев коммерческого и промышленного использования и зарядки OASIS Ultra Charger работает с OASIS L261 AiO, чтобы объединить хранение энергии для коммерческого и промышленного использования с быстрой зарядкой постоянным током. Зарядное устройство соответствует требованиям МЭК 61851 и готовится к сертификации по ISO 15118.

Компания Sunwoda Energy также продемонстрировала переработанное приложение mySunPan, которое обеспечивает более четкую видимость ключевых данных о доходах и состоянии системы. Основанная на европейских сетевых стратегиях и динамическом ценообразовании на электроэнергию, платформа использует алгоритмы ИИ для оптимизации энергопотребления и поддерживает интеллектуальную диагностику, удаленную эксплуатацию и техническое обслуживание.

Во время выставки компания Sunwoda Energy подписала соглашения о сотрудничестве с BayWa r.e., CEF и IBC Solar, укрепляя поставки продукции, развитие местного рынка и поддержку клиентов в Европе. Компания также подчеркнула прогресс в развитии ESG, создании возможностей паспорта батареи и цифровой прозрачности, а также получила награду Top Brand PV Switzerland 2026 от EUPD Research в категории хранения энергии.

Чтобы узнать больше об обновленной серии SunESS H и связанных с ней решениях, посетите:

https://en.sunwodaenergy.com/events/suness-energy-storage-solutions.html

Являясь стопроцентной дочерней компанией Sunwoda Group, Sunwoda Energy предоставляет продукты и решения для хранения энергии для жилых, коммерческих и промышленных применений, поддерживая энергетический переход в Европе и во всем мире, а также разработку более безопасных, интеллектуальных и более подключенных энергетических систем.