Tech. Para a família: a estreia mundial do CHERY VPD termina, inaugurando uma era quente de estacionamento inteligente

PEQUIM, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Em 22 de abril, a CHERY VPD fez sua estreia mundial sob o tema "Tecnologia. Para a família ", introduzindo duas funções principais: partida com um toque e regresso a casa com um passo. Alimentado pela tecnologia de modelos grandes de ponta a ponta, ele aborda os pontos problemáticos do estacionamento global - 93% dos motoristas sofrem com dificuldades de estacionamento.

Aaron Zheng, gerente geral adjunto executivo do Chery International Marketing Center, sentou-se pessoalmente no banco do motorista e convidou dois representantes da mídia no exterior para experimentar a força avançada da tecnologia VPD. (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

A partida com um toque permite que seu carro chegue até você. Com um único toque no aplicativo, o veículo navega de forma autônoma para fora das vagas de estacionamento, encontrando ativamente o usuário. Enfrentando condições complexas, sua inteligência de nível de jogo permite uma evasão suave e ativa sem frenagem repentina.

O One-Step Homecoming libera os usuários após um longo dia. Ao entrar em uma garagem residencial, os motoristas parceiros simplesmente saem e ativam o estacionamento pelo app. O carro procura espaços de forma independente, replanejando se ocupado, devolvendo um tempo precioso às famílias.

No evento, o executivo Aaron Zheng demonstrou a proeza da VPD conquistando espaços extremamente estreitos ao lado da mídia estrangeira, mostrando a confiabilidade da fabricação inteligente chinesa. Os testes do mundo real confirmaram o rendimento dinâmico para os pedestres e a prevenção perfeita de obstáculos.

Anunciado para ser lançado nos modelos Tiggo 7 e Tiggo 8 no Oriente Médio e Sudeste Asiático em 2026, o CHERY VPD transforma a mobilidade. Quando os carros aprendem a se importar, cada partida é paz de espírito e cada retorno para casa é caloroso.

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FONTE Chery Automobile Co., Ltd.