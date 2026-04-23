Tech. Para a família: a estreia mundial do CHERY VPD termina, inaugurando uma era quente de estacionamento inteligente
Notícias fornecidas porChery Automobile Co., Ltd.
23 abr, 2026, 17:35 GMT
PEQUIM, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Em 22 de abril, a CHERY VPD fez sua estreia mundial sob o tema "Tecnologia. Para a família ", introduzindo duas funções principais: partida com um toque e regresso a casa com um passo. Alimentado pela tecnologia de modelos grandes de ponta a ponta, ele aborda os pontos problemáticos do estacionamento global - 93% dos motoristas sofrem com dificuldades de estacionamento.
A partida com um toque permite que seu carro chegue até você. Com um único toque no aplicativo, o veículo navega de forma autônoma para fora das vagas de estacionamento, encontrando ativamente o usuário. Enfrentando condições complexas, sua inteligência de nível de jogo permite uma evasão suave e ativa sem frenagem repentina.
O One-Step Homecoming libera os usuários após um longo dia. Ao entrar em uma garagem residencial, os motoristas parceiros simplesmente saem e ativam o estacionamento pelo app. O carro procura espaços de forma independente, replanejando se ocupado, devolvendo um tempo precioso às famílias.
No evento, o executivo Aaron Zheng demonstrou a proeza da VPD conquistando espaços extremamente estreitos ao lado da mídia estrangeira, mostrando a confiabilidade da fabricação inteligente chinesa. Os testes do mundo real confirmaram o rendimento dinâmico para os pedestres e a prevenção perfeita de obstáculos.
Anunciado para ser lançado nos modelos Tiggo 7 e Tiggo 8 no Oriente Médio e Sudeste Asiático em 2026, o CHERY VPD transforma a mobilidade. Quando os carros aprendem a se importar, cada partida é paz de espírito e cada retorno para casa é caloroso.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2964079/3RS9449.jpg
FONTE Chery Automobile Co., Ltd.
Partilhar este artigo