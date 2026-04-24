التكنولوجيا في خدمة العائلة: اختتام العرض العالمي الأول لنظام VPD من CHERY، إيذانًا بانطلاقة عصر جديد لركن السيارات الذكي

بكين، 24 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- في 22 أبريل، شهدت الشركة الإطلاق العالمي الأول لنظام VPD من CHERY تحت شعار "التكنولوجيا في خدمة العائلة"، حيث تم تقديم وظيفتين محوريتين: المغادرة بنقرة واحدة والعودة إلى المنزل بخطوة واحدة. يعالج النظام المدعوم بتقنية النماذج الكبيرة من البداية إلى النهاية، أبرز تحديات ركن السيارات عالميًا — حيث يعاني 93% من السائقين من صعوبات في ركن السيارات.

Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager of Chery International Marketing Center, personally sat in the driver’s seat and invited two overseas media representatives to experience the advanced strength of VPD technology.

تتيح وظيفة المغادرة بنقرة واحدة للسيارة التحرك تلقائيًا نحوك. بمجرد نقرة واحدة داخل التطبيق، تتولى السيارة قيادة نفسها بشكل ذاتي للخروج من أماكن الركن، والتوجه تلقائيًا للعثور على المستخدم. في مواجهة الظروف المعقدة، يتيح مستوى الذكاء المتقدم المستوحى من تقنيات الألعاب للسيارة تجنُّب العوائق بسلاسة، دون الحاجة إلى فرملة مفاجئة.

تتيح ميزة العودة إلى المنزل بخطوة واحدة للمستخدمين التحرر من عناء القيادة بعد يوم طويل. عند دخول مرآب سكني، يكفي أن يغادر السائق السيارة ثم يقوم بتفعيل عملية الركن عبر التطبيق. تقوم السيارة بالبحث عن أماكن الركن بشكل مستقل، مع إعادة التخطيط تلقائيًا في حال كانت المساحة مشغولة، مما يمنح العائلات وقتًا ثمينًا كان سيضيع في البحث عن موقف للركن.

في هذا الحدث، استعرض المدير التنفيذي Aaron Zheng قدرات نظام VPD من خلال التعامل مع المساحات الضيقة للغاية بمشاركة وسائل إعلام دولية، مُبرزًا موثوقية التصنيع الذكي الصيني وكفاءته العالية. أكدت الاختبارات الواقعية قدرة النظام على التكيف الديناميكي مع حركة المشاة، وتفادي العوائق بسلاسة.

ومن المقرر إطلاق نظام VPD من CHERY على طرازَي TIGGO 7 وTIGGO 8 في أسواق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا خلال عام 2026، ليُحدث تحولاً نوعيًا في مفهوم التنقل. عندما تصبح السيارات قادرة على فهم معنى العناية، يتحول كل انطلاق إلى إحساس مطمئن بالثقة، وكل عودة إلى المنزل إلى تجربة دافئة.

