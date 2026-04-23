テック・ フォー・ファミリー（Tech. For Family）：CHERY VPDワールドプレミアが終了、インテリジェントパーキングの温かい時代の到来を告げる
ニュース提供Chery Automobile Co., Ltd.
23 4月, 2026, 22:11 JST
北京、2026年4月23日 /PRNewswire/ -- 4月22日、CHERY VPDは「Tech. For Family（テック・フォー・ファミリー）」をテーマにワールドプレミアを開催し、2つの中核機能を発表しました。ワンタップ出発（One-Tap Departure）とワンステップ帰宅（One-Step Homecoming）です。エンドツーエンドの大規模モデル技術を搭載し、世界的な駐車の課題に対応します。ドライバーの93％が駐車の困難を経験しているとされています。
「ワンタップ出発（One-Tap Departure）」は、あなたの車があなたの元にやって来る機能です。アプリをワンタップするだけで、車両が自律的に駐車スペースから出庫し、能動的にユーザーを探します。複雑な状況に直面しても、ゲームグレードのインテリジェンスにより、急ブレーキをかけることなくスムーズで能動的な回避が可能です。
「ワンステップ帰宅（One-Step Homecoming）」は、長い一日を終えたユーザーを解放します。住宅用ガレージに入ったら、ドライバーは車を降りてアプリから駐車を開始するだけです。車両は自律的に駐車スペースを探し、埋まっていれば経路を再計画し、貴重な時間を家族に還元します。
イベントでは、Aaron Zheng執行副総経理が海外メディアとともに極狭スペースを攻略してVPDの実力を示し、中国のインテリジェント製造の信頼性を披露しました。実環境でのテストにより、歩行者への動的な譲り合いとシームレスな障害物回避が確認されています。
CHERY VPDは、2026年に中東と東南アジアでTIGGO 7およびTIGGO 8モデルに搭載される予定です。これにより、移動体験に変革をもたらします。車が思いやりを身につけたとき、すべての出発は安心であり、すべての帰宅は温もりとなります。
SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.
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