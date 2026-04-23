가족을 위한 기술: 체리 VPD 세계 최초 공개 완료, 지능형 주차의 따뜻한 시대 열어

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Chery Automobile Co., Ltd.

2026년 04월 23일 17:04 KST

베이징, 2026년 4월 23일 /PRNewswire/ -- 4월 22일, 체리 VPD(CHERY VPD)가 '가족을 위한 기술(Tech. For Family)'이라는 주제로 세계 최초로 공개되어 원탭 출발(One-Tap Departure)과 원스텝 귀가(One-Step Homecoming)라는 두 가지 핵심 기능을 선보였다. 엔드투엔드 대형 모델 기술로 구동되는 이 시스템은 운전자의 93%가 어려움을 겪고 있다는 전 세계적 주체 문제를 해결한다.

원탭 출발은 차량이 사용자에게 오도록 한다. 앱에서 한 번만 탭하면 차량이 주차 공간에서 자율적으로 빠져나와 능동적으로 사용자를 찾아간다. 복잡한 상황에 직면했을 때 게임 수준의 지능으로 급제동 없이 부드럽고 능동적인 회피가 가능하다.

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Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager of Chery International Marketing Center, personally sat in the driver’s seat and invited two overseas media representatives to experience the advanced strength of VPD technology. (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)
Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager of Chery International Marketing Center, personally sat in the driver’s seat and invited two overseas media representatives to experience the advanced strength of VPD technology. (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

원스텝 귀가는 긴 하루를 마친 사용자들을 자유롭게 해준다. 주거용 차고에 진입하면 운전자는 하차하여 앱을 통해 주차를 활성화하기만 하면 된다. 자동차는 독립적으로 공간을 찾고, 점유된 경우 경로를 다시 계획해 가족에게 소중한 시간을 돌려준다.

행사에서 아론 정(Aaron Zheng) 임원은 해외 언론과 함께 극도로 좁은 공간을 정복하며 VPD의 우수성을 시연하여 중국 지능형 제조업의 신뢰성을 보여주었다. 실제 테스트를 통해 보행자에 대한 동적인 양보와 원활한 장애물 회피가 확인됐다.

2026년 중동과 동남아시아에서 TIGGO 7과 TIGGO 8 모델에 출시될 예정이라고 발표된 체리 VPD는 모빌리티를 변화시킨다. 자동차가 배려하는 법을 배울 때, 모든 출발은 마음의 평화가 되고 모든 귀가는 따뜻함이 된다.

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.

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