"Tech. For Family": CHERY Perkenalkan VPD, Fitur Parkir Pintar Generasi Baru yang Lebih Humanis

23 Apr, 2026, 19:38 WIB

BEIJING, 23 April 2026 /PRNewswire/ -- CHERY memperkenalkan teknologi terbaru VPD (Valet Parking Driver) secara global dengan tema "Tech. For Family" pada 22 April. Teknologi ini menghadirkan dua fitur utama, yakni One-Tap Departure dan One-Step Homecoming, yang menjawab kendala parkir—masalah yang dialami sekitar 93% pengemudi di seluruh dunia.

Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager of Chery International Marketing Center, personally sat in the driver's seat and invited two overseas media representatives to experience the advanced strength of VPD technology.
Dengan fitur One-Tap Departure, mobil secara otomatis mendatangi pengguna. Cukup dengan satu sentuhan melalui aplikasi, mobil akan keluar dari tempat parkir dan menelusuri jalur menuju lokasi pengguna. Dalam kondisi kompleks, fitur ini mengandalkan teknologi cerdas setara teknologi gim (gaming-grade intelligence) untuk menghindari hambatan tanpa pengereman mendadak.

Sementara itu, fitur One-Step Homecoming memberikan kemudahan bagi pengguna setelah beraktivitas sepanjang hari. Saat memasuki garasi, pengemudi cukup turun dari kendaraan dan mengaktifkan fitur parkir melalui aplikasi. Mobil lalu mencari area parkir secara mandiri. Jika tempat yang dituju sudah terisi, sistem akan menyesuaikan rute secara otomatis—memberikan efisiensi waktu yang lebih baik bagi pengguna.

Dalam acara tersebut, eksekutif CHERY Aaron Zheng menunjukkan kemampuan VPD dengan bermanuver di area parkir yang sangat sempit bersama media internasional. Uji coba di lapangan juga memperlihatkan kemampuan sistem dalam merespons pejalan kaki secara dinamis, serta menghindari rintangan secara mulus.

Teknologi CHERY VPD mulai diterapkan pada model TIGGO 7 dan TIGGO 8 di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara pada 2026. Inovasi tersebut akan mengubah pengalaman berkendara—ketika kendaraan semakin cerdas, setiap perjalanan menjadi lebih tenang, dan setiap kepulangan terasa lebih hangat.

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.

