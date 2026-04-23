"Tech. For Family": CHERY Perkenalkan VPD, Fitur Parkir Pintar Generasi Baru yang Lebih Humanis

Dengan fitur One-Tap Departure, mobil secara otomatis mendatangi pengguna. Cukup dengan satu sentuhan melalui aplikasi, mobil akan keluar dari tempat parkir dan menelusuri jalur menuju lokasi pengguna. Dalam kondisi kompleks, fitur ini mengandalkan teknologi cerdas setara teknologi gim (gaming-grade intelligence) untuk menghindari hambatan tanpa pengereman mendadak.

Sementara itu, fitur One-Step Homecoming memberikan kemudahan bagi pengguna setelah beraktivitas sepanjang hari. Saat memasuki garasi, pengemudi cukup turun dari kendaraan dan mengaktifkan fitur parkir melalui aplikasi. Mobil lalu mencari area parkir secara mandiri. Jika tempat yang dituju sudah terisi, sistem akan menyesuaikan rute secara otomatis—memberikan efisiensi waktu yang lebih baik bagi pengguna.

Dalam acara tersebut, eksekutif CHERY Aaron Zheng menunjukkan kemampuan VPD dengan bermanuver di area parkir yang sangat sempit bersama media internasional. Uji coba di lapangan juga memperlihatkan kemampuan sistem dalam merespons pejalan kaki secara dinamis, serta menghindari rintangan secara mulus.

Teknologi CHERY VPD mulai diterapkan pada model TIGGO 7 dan TIGGO 8 di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara pada 2026. Inovasi tersebut akan mengubah pengalaman berkendara—ketika kendaraan semakin cerdas, setiap perjalanan menjadi lebih tenang, dan setiap kepulangan terasa lebih hangat.

