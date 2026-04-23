เทคโนโลยีเพื่อครอบครัว: CHERY VPD ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวระดับโลก พร้อมก้าวสู่ศักราชใหม่แห่งระบบจอดรถอัจฉริยะ
News provided byChery Automobile Co., Ltd.
23 Apr, 2026, 16:26 CST
ปักกิ่ง, 23 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 22 เมษายน CHERY VPD เปิดตัวรอบปฐมทัศน์ภายใต้แนวคิด "เทคโนโลยีเพื่อครอบครัว" โดยนำเสนอสองฟังก์ชันหลัก ได้แก่ One-Tap Departure และ One-Step Homecoming ด้วยเทคโนโลยีครบวงจรสำหรับยานยนต์ขนาดใหญ่จึงสามารถแก้ปัญหาการจอดรถที่พบได้ทั่วโลก ซึ่งมีผู้ขับขี่ถึง 93% ประสบปัญหาดังกล่าว
ฟังก์ชัน One-Tap Departure ช่วยให้รถมาหาคุณได้ เพียงแตะครั้งเดียวบนแอป รถจะนำทางออกจากที่จอดรถโดยอัตโนมัติ และค้นหาผู้ใช้อย่างกระตือรือร้น ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ระบบอัจฉริยะระดับเกมจะช่วยหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้อย่างราบรื่นและแม่นยำโดยไม่ต้องเบรกกะทันหัน
ฟังก์ชั่น One-Step Homecoming ช่วยให้ผู้ใช้ได้พักผ่อนหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน เมื่อเข้าสู่โรงจอดรถ ผู้ขับขี่เพียงแค่ลงจากรถและเปิดใช้งานการจอดรถผ่านแอป รถจะค้นหาที่จอดโดยอัตโนมัติ และวางแผนใหม่หากที่จอดเต็ม ช่วยคืนเวลาอันมีค่าให้กับครอบครัว
ในงานดังกล่าว ผู้บริหาร Aaron Zheng สาธิตความสามารถของ VPD ด้วยการขับผ่านพื้นที่แคบสุดขีดร่วมกับสื่อมวลชนต่างชาติ แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือด้านการผลิตอัจฉริยะของจีน การทดสอบในโลกแห่งความเป็นจริงยืนยันถึงการหลบหลีกอัตโนมัติให้กับคนเดินเท้า อีกทั้งยังหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้อย่างราบรื่น
CHERY VPD ประกาศว่าจะเปิดตัว TIGGO 7 และ TIGGO 8 ในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2569 ซึ่งจะพลิกโฉมการเดินทาง เมื่อรถยนต์เรียนรู้ที่จะใส่ใจ ทุกการเดินทางจึงเต็มไปด้วยความอบอุ่น และอุ่นใจทุกครั้งที่กลับบ้าน
SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.
