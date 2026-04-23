เทคโนโลยีเพื่อครอบครัว: CHERY VPD ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวระดับโลก พร้อมก้าวสู่ศักราชใหม่แห่งระบบจอดรถอัจฉริยะ

News provided by

Chery Automobile Co., Ltd.

23 Apr, 2026, 16:26 CST

ปักกิ่ง, 23 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 22 เมษายน CHERY VPD เปิดตัวรอบปฐมทัศน์ภายใต้แนวคิด "เทคโนโลยีเพื่อครอบครัว" โดยนำเสนอสองฟังก์ชันหลัก ได้แก่ One-Tap Departure และ One-Step Homecoming ด้วยเทคโนโลยีครบวงจรสำหรับยานยนต์ขนาดใหญ่จึงสามารถแก้ปัญหาการจอดรถที่พบได้ทั่วโลก ซึ่งมีผู้ขับขี่ถึง 93% ประสบปัญหาดังกล่าว

ฟังก์ชัน One-Tap Departure ช่วยให้รถมาหาคุณได้ เพียงแตะครั้งเดียวบนแอป รถจะนำทางออกจากที่จอดรถโดยอัตโนมัติ และค้นหาผู้ใช้อย่างกระตือรือร้น ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ระบบอัจฉริยะระดับเกมจะช่วยหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้อย่างราบรื่นและแม่นยำโดยไม่ต้องเบรกกะทันหัน

Continue Reading
Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager of Chery International Marketing Center, personally sat in the driver’s seat and invited two overseas media representatives to experience the advanced strength of VPD technology. (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)
ฟังก์ชั่น One-Step Homecoming ช่วยให้ผู้ใช้ได้พักผ่อนหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน เมื่อเข้าสู่โรงจอดรถ ผู้ขับขี่เพียงแค่ลงจากรถและเปิดใช้งานการจอดรถผ่านแอป รถจะค้นหาที่จอดโดยอัตโนมัติ และวางแผนใหม่หากที่จอดเต็ม ช่วยคืนเวลาอันมีค่าให้กับครอบครัว

ในงานดังกล่าว ผู้บริหาร Aaron Zheng สาธิตความสามารถของ VPD ด้วยการขับผ่านพื้นที่แคบสุดขีดร่วมกับสื่อมวลชนต่างชาติ แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือด้านการผลิตอัจฉริยะของจีน การทดสอบในโลกแห่งความเป็นจริงยืนยันถึงการหลบหลีกอัตโนมัติให้กับคนเดินเท้า อีกทั้งยังหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้อย่างราบรื่น

CHERY VPD ประกาศว่าจะเปิดตัว TIGGO 7 และ TIGGO 8 ในตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2569 ซึ่งจะพลิกโฉมการเดินทาง เมื่อรถยนต์เรียนรู้ที่จะใส่ใจ ทุกการเดินทางจึงเต็มไปด้วยความอบอุ่น และอุ่นใจทุกครั้งที่กลับบ้าน

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.

Also from this source

Teknologi untuk Keluarga: Tayangan Perdana Global CHERY VPD Berakhir, Memulakan Era Baharu Parkir Pintar yang Lebih Mesra

More Releases From This Source

Explore

