Une technologie pour la famille : la première mondiale de la technologie de voiturier CHERY VPD ouvre la voie au stationnement confortable et intelligent

PÉKIN, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- CHERY VPD a fait sa première mondiale le 22 avril sous le thème d'une « technologie pour la famille », qui introduit deux fonctions essentielles : le départ en une touche et retour en une étape. Alimenté de bout en bout par une technologie basée sur de grands modèles, CHERY VPD répond aux problèmes du stationnement dans le monde entier. 93 % des automobilistes auraient en effet des difficultés à se garer.

Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager of Chery International Marketing Center, personally sat in the driver’s seat and invited two overseas media representatives to experience the advanced strength of VPD technology.

Le départ en une touche fait venir votre voiture à vous. Il suffit d'appuyer sur le bouton correspondant de l'application pour faire sortir le véhicule en toute autonomie des places de stationnement et le mettre activement à la recherche de l'utilisateur. Dans les situations complexes, son intelligence digne d'un jeu vidéo lui permet d'éviter les obstacles en anticipant et en douceur, sans freinage brusque.

Le retour en une étape libère les utilisateurs après une longue journée. Dès qu'ils entrent dans un garage résidentiel, les conducteurs n'ont qu'à sortir et à activer le stationnement via l'application. La voiture recherche alors les places libres de manière autonome, ce qui rend aux familles un temps précieux.

Lors de l'événement, le directeur Aaron Zheng a mis en lumière la fiabilité de la fabrication intelligente chinoise en montrant aux médias étrangers les prouesses de la technologie VPD pour venir à bout des espaces les plus étroits. Les essais en conditions réelles ont confirmé la capacité de la technologie à céder dynamiquement le passage aux piétons et à éviter les obstacles avec fluidité.

La technologie CHERY VPD, qui devrait être lancée en 2026 au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est sur les modèles TIGGO 7 et TIGGO 8, annonce une véritable transformation de la mobilité. Lorsque les voitures apprennent à faire attention, chaque départ est synonyme de tranquillité d'esprit, et chaque retour est synonyme de confort.

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