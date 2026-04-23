Technologia dla rodziny: światowa premiera CHERY VPD dobiegła końca, otwierając przyjazną erę inteligentnego parkowania

PEKIN, 23 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- 22 kwietnia miała miejsce światowa premiera CHERY VPD, której przyświecało hasło „Technologia dla rodziny". CHERY VPD wprowadza dwie kluczowe funkcje: One-Tap Departure i One-Step Homecoming. Rozwiązanie to, oparte na technologii dużych modeli end-to-end, odpowiada na globalne problemy związane z parkowaniem – aż 93% kierowców napotyka na trudności podczas parkowania.

Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager of Chery International Marketing Center, personally sat in the driver’s seat and invited two overseas media representatives to experience the advanced strength of VPD technology.

Funkcja One-Tap Departure sprawia, że samochód przyjeżdża do użytkownika. Wystarczy naciśnięcie jednego przycisku w aplikacji, by pojazd wyjechał w trybie autonomicznym z miejsca parkingowego i aktywnie odnalazł właściciela. Dzięki inteligencji klasy gamingowej pojazd może poruszać się w złożonych warunkach, omijając przeszkody bez gwałtownego hamowania.

Z kolei funkcja One-Step Homecoming daje użytkownikowi chwilę oddechu po długim dniu. Po wjechaniu na teren osiedlowego garażu kierowca może po prostu wysiąść i uruchomić parkowanie z poziomu aplikacji. Samochód samodzielnie wyszuka wolne miejsce, a jeśli nie znajdzie go za pierwszym razem, spróbuje ponownie. Tym samym rodzina zyskuje cenny czas.

Podczas wydarzenia dyrektor wykonawczy Aaron Zheng zaprezentował w obecności zagranicznych mediów możliwości systemu VPD, który pozwolił pojazdowi pokonać ekstremalnie wąskie przestrzenie, potwierdzając niezawodność inteligentnych rozwiązań z Chin. Testy w warunkach rzeczywistych potwierdziły, że pojazd dynamicznie reaguje na sytuację na drodze, ustępując pierwszeństwa pieszym oraz płynnie omijając przeszkody.

System CHERY VPD, rozwiązanie zmieniające oblicze mobilności, ma zadebiutować w 2026 r. w modelach TIGGO 7 i TIGGO 8 na rynkach Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej. Samochód nauczony dbania o potrzeby użytkownika sprawia, że każdy wyjazd daje spokój ducha, a powrót do domu przynosi poczucie ciepła.

