Technologia dla rodziny: światowa premiera CHERY VPD dobiegła końca, otwierając przyjazną erę inteligentnego parkowania
News provided byChery Automobile Co., Ltd.
Apr 23, 2026, 13:52 ET
PEKIN, 23 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- 22 kwietnia miała miejsce światowa premiera CHERY VPD, której przyświecało hasło „Technologia dla rodziny". CHERY VPD wprowadza dwie kluczowe funkcje: One-Tap Departure i One-Step Homecoming. Rozwiązanie to, oparte na technologii dużych modeli end-to-end, odpowiada na globalne problemy związane z parkowaniem – aż 93% kierowców napotyka na trudności podczas parkowania.
Funkcja One-Tap Departure sprawia, że samochód przyjeżdża do użytkownika. Wystarczy naciśnięcie jednego przycisku w aplikacji, by pojazd wyjechał w trybie autonomicznym z miejsca parkingowego i aktywnie odnalazł właściciela. Dzięki inteligencji klasy gamingowej pojazd może poruszać się w złożonych warunkach, omijając przeszkody bez gwałtownego hamowania.
Z kolei funkcja One-Step Homecoming daje użytkownikowi chwilę oddechu po długim dniu. Po wjechaniu na teren osiedlowego garażu kierowca może po prostu wysiąść i uruchomić parkowanie z poziomu aplikacji. Samochód samodzielnie wyszuka wolne miejsce, a jeśli nie znajdzie go za pierwszym razem, spróbuje ponownie. Tym samym rodzina zyskuje cenny czas.
Podczas wydarzenia dyrektor wykonawczy Aaron Zheng zaprezentował w obecności zagranicznych mediów możliwości systemu VPD, który pozwolił pojazdowi pokonać ekstremalnie wąskie przestrzenie, potwierdzając niezawodność inteligentnych rozwiązań z Chin. Testy w warunkach rzeczywistych potwierdziły, że pojazd dynamicznie reaguje na sytuację na drodze, ustępując pierwszeństwa pieszym oraz płynnie omijając przeszkody.
System CHERY VPD, rozwiązanie zmieniające oblicze mobilności, ma zadebiutować w 2026 r. w modelach TIGGO 7 i TIGGO 8 na rynkach Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej. Samochód nauczony dbania o potrzeby użytkownika sprawia, że każdy wyjazd daje spokój ducha, a powrót do domu przynosi poczucie ciepła.
