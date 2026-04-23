Technologia dla rodziny: światowa premiera CHERY VPD dobiegła końca, otwierając przyjazną erę inteligentnego parkowania

News provided by

Chery Automobile Co., Ltd.

Apr 23, 2026, 13:52 ET

PEKIN, 23 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- 22 kwietnia miała miejsce światowa premiera CHERY VPD, której przyświecało hasło „Technologia dla rodziny". CHERY VPD wprowadza dwie kluczowe funkcje: One-Tap Departure i One-Step Homecoming. Rozwiązanie to, oparte na technologii dużych modeli end-to-end, odpowiada na globalne problemy związane z parkowaniem – aż 93% kierowców napotyka na trudności podczas parkowania.

Continue Reading
Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager of Chery International Marketing Center, personally sat in the driver’s seat and invited two overseas media representatives to experience the advanced strength of VPD technology.
Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager of Chery International Marketing Center, personally sat in the driver’s seat and invited two overseas media representatives to experience the advanced strength of VPD technology.

Funkcja One-Tap Departure sprawia, że samochód przyjeżdża do użytkownika. Wystarczy naciśnięcie jednego przycisku w aplikacji, by pojazd wyjechał w trybie autonomicznym z miejsca parkingowego i aktywnie odnalazł właściciela. Dzięki inteligencji klasy gamingowej pojazd może poruszać się w złożonych warunkach, omijając przeszkody bez gwałtownego hamowania.

Z kolei funkcja One-Step Homecoming daje użytkownikowi chwilę oddechu po długim dniu. Po wjechaniu na teren osiedlowego garażu kierowca może po prostu wysiąść i uruchomić parkowanie z poziomu aplikacji. Samochód samodzielnie wyszuka wolne miejsce, a jeśli nie znajdzie go za pierwszym razem, spróbuje ponownie. Tym samym rodzina zyskuje cenny czas.

Podczas wydarzenia dyrektor wykonawczy Aaron Zheng zaprezentował w obecności zagranicznych mediów możliwości systemu VPD, który pozwolił pojazdowi pokonać ekstremalnie wąskie przestrzenie, potwierdzając niezawodność inteligentnych rozwiązań z Chin. Testy w warunkach rzeczywistych potwierdziły, że pojazd dynamicznie reaguje na sytuację na drodze, ustępując pierwszeństwa pieszym oraz płynnie omijając przeszkody.

System CHERY VPD, rozwiązanie zmieniające oblicze mobilności, ma zadebiutować w 2026 r. w modelach TIGGO 7 i TIGGO 8 na rynkach Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej. Samochód nauczony dbania o potrzeby użytkownika sprawia, że każdy wyjazd daje spokój ducha, a powrót do domu przynosi poczucie ciepła.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2963980/3RS9449.jpg

Also from this source

Tech. For Family: Světová premiéra modelu CHERY VPD ohlásila novou éru inteligentního parkování

Tech. For Family: Světová premiéra modelu CHERY VPD ohlásila novou éru inteligentního parkování

Dne 22. dubna se konala světová premiéra modelu CHERY VPD pod heslem „Tech. For Family" (Technika pro rodinu), při které byly představeny dvě klíčové ...
Une technologie pour la famille : la première mondiale de la technologie de voiturier CHERY VPD ouvre la voie au stationnement confortable et intelligent

Une technologie pour la famille : la première mondiale de la technologie de voiturier CHERY VPD ouvre la voie au stationnement confortable et intelligent

CHERY VPD a fait sa première mondiale le 22 avril sous le thème d'une « technologie pour la famille », qui introduit deux fonctions essentielles : le ...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

News Releases in Similar Topics