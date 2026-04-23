Công nghệ cho gia đình: Sự kiện ra mắt thế giới của CHERY VPD kết thúc, mở ra một kỷ nguyên ấm áp của công nghệ đỗ xe thông minh

BẮC KINH, ngày 23 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 22 tháng 4, CHERY VPD đã ra mắt thế giới với chủ đề "Công nghệ cho gia đình", giới thiệu hai chức năng cốt lõi: One-Tap Departure (Khởi hành với một lần chạm) và One-Step Homecoming (Về nhà với một bước). Được hỗ trợ bởi công nghệ mô hình lớn từ đầu đến cuối, nó giải quyết những vấn đề nhức nhối về đỗ xe toàn cầu - 93% tài xế gặp khó khăn khi đỗ xe.

Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager of Chery International Marketing Center, personally sat in the driver’s seat and invited two overseas media representatives to experience the advanced strength of VPD technology. (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

One-Tap Departure cho phép xe tự động di chuyển đến vị trí của người dùng. Chỉ với một thao tác chạm trên ứng dụng, xe sẽ tự động di chuyển ra khỏi chỗ đỗ xe, chủ động tìm người dùng. Đối mặt với các điều kiện phức tạp, khả năng xử lý thông minh cực nhạy của công nghệ này cho phép chủ động tránh chướng ngại vật một cách trơn tru mà không cần phanh đột ngột.

One-Step Homecoming giải phóng người dùng sau một ngày dài làm việc. Khi vào nhà để xe trong khu dân cư, tài xế chỉ cần thoát ra và kích hoạt đỗ xe thông qua ứng dụng. Chiếc xe tự tìm kiếm không gian, lên kế hoạch lại nếu chỗ đậu xe đã có xe đậu, giúp các gia đình tiết kiệm thời gian quý báu.

Tại sự kiện này, Giám đốc điều hành Aaron Zheng đã trình diễn sức mạnh của VPD bằng cách chinh phục những không gian hẹp cùng với các cơ quan truyền thông nước ngoài, thể hiện độ tin cậy của ngành sản xuất thông minh Trung Quốc. Các thử nghiệm trong thế giới thực đã xác nhận khả năng nhường đường linh hoạt đối với người đi bộ và khả năng tránh chướng ngại vật mượt mà.

Được công bố ra mắt trên các mẫu TIGGO 7 và TIGGO 8 ở Trung Đông và Đông Nam Á trong năm 2026, CHERY VPD làm thay đổi hoàn toàn lĩnh vực di chuyển. Khi xe ô tô học cách chăm sóc, mỗi lần khởi hành là sự an tâm và mỗi lần trở về nhà là sự ấm áp.

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.