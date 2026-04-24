Technológia. Pre rodinu: Svetová premiéra značky CHERY VPD ohlásila novú éru inteligentného parkovania

News provided by

Chery Automobile Co., Ltd.

Apr 24, 2026, 01:44 ET

PEKING, 24. apríl 2026 /PRNewswire/ – 22. apríla sa konala svetová premiéra značky CHERY VPD na tému „Technológia. Pre rodinu," ktorá predstavila dve základné funkcie: odjazd jediným klepnutím a návrat domov jediným krokom. Vďaka komplexnej technológii veľkých modelov rieši globálne problémy s parkovaním – až 93 % vodičov má pri parkovaní problémy.

Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager of Chery International Marketing Center, personally sat in the driver’s seat and invited two overseas media representatives to experience the advanced strength of VPD technology.
Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager of Chery International Marketing Center, personally sat in the driver's seat and invited two overseas media representatives to experience the advanced strength of VPD technology.

S funkciou odjazdu jediným klepnutím si môžete auto privolať k sebe. Jediným klepnutím v aplikácii vozidlo samostatne vyjde z parkovacieho miesta a aktívne vyhľadá používateľa. Jeho inteligencia na hernej úrovni umožňuje plynulé a aktívne vyhýbanie sa prekážkam bez náhleho brzdenia.

Funkcia návratu domov jediným krokom odbremení používateľov po dlhom dni. Po vjazde do garáže vodič jednoducho vystúpi a aktivuje parkovanie prostredníctvom aplikácie. Auto automaticky vyhľadáva voľné miesta a v prípade obsadenosti ich preplánuje, čím rodinám ušetrí drahocenný čas.

Na podujatí výkonný riaditeľ Aaron Zheng predviedol schopnosti VPD, keď si v sprievode zahraničných médií poradil s extrémne úzkymi priestormi a predstavil spoľahlivosť čínskej inteligentnej výroby. Testy v reálnom svete potvrdili dynamické udeľovanie prednosti chodcom a bezproblémové vyhýbanie sa prekážkam.

Spoločnosť CHERY VPD, ktorá na rok 2026 oznámila uvedenie modelov TIGGO 7 a TIGGO 8 na trh na Blízkom východe a v juhovýchodnej Ázii, prináša transformáciu mobility. Keď sa autá naučia postarať sa o vás, každý odjazd je pokojný a každý návrat domov príjemný.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2963980/3RS9449.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Concluye el estreno mundial de CHERY VPD, dando paso a una era cálida de estacionamiento inteligente

Concluye el estreno mundial de CHERY VPD, dando paso a una era cálida de estacionamiento inteligente

El 22 de abril, CHERY VPD hizo su estreno mundial bajo el lema "Tecnología para la familia", presentando dos funciones principales: Salida con un...
Tech. For Family: Světová premiéra modelu CHERY VPD ohlásila novou éru inteligentního parkování

Tech. For Family: Světová premiéra modelu CHERY VPD ohlásila novou éru inteligentního parkování

Dne 22. dubna se konala světová premiéra modelu CHERY VPD pod heslem „Tech. For Family" (Technika pro rodinu), při které byly představeny dvě klíčové ...
