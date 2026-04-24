Technológia. Pre rodinu: Svetová premiéra značky CHERY VPD ohlásila novú éru inteligentného parkovania
News provided byChery Automobile Co., Ltd.
Apr 24, 2026, 01:44 ET
PEKING, 24. apríl 2026 /PRNewswire/ – 22. apríla sa konala svetová premiéra značky CHERY VPD na tému „Technológia. Pre rodinu," ktorá predstavila dve základné funkcie: odjazd jediným klepnutím a návrat domov jediným krokom. Vďaka komplexnej technológii veľkých modelov rieši globálne problémy s parkovaním – až 93 % vodičov má pri parkovaní problémy.
S funkciou odjazdu jediným klepnutím si môžete auto privolať k sebe. Jediným klepnutím v aplikácii vozidlo samostatne vyjde z parkovacieho miesta a aktívne vyhľadá používateľa. Jeho inteligencia na hernej úrovni umožňuje plynulé a aktívne vyhýbanie sa prekážkam bez náhleho brzdenia.
Funkcia návratu domov jediným krokom odbremení používateľov po dlhom dni. Po vjazde do garáže vodič jednoducho vystúpi a aktivuje parkovanie prostredníctvom aplikácie. Auto automaticky vyhľadáva voľné miesta a v prípade obsadenosti ich preplánuje, čím rodinám ušetrí drahocenný čas.
Na podujatí výkonný riaditeľ Aaron Zheng predviedol schopnosti VPD, keď si v sprievode zahraničných médií poradil s extrémne úzkymi priestormi a predstavil spoľahlivosť čínskej inteligentnej výroby. Testy v reálnom svete potvrdili dynamické udeľovanie prednosti chodcom a bezproblémové vyhýbanie sa prekážkam.
Spoločnosť CHERY VPD, ktorá na rok 2026 oznámila uvedenie modelov TIGGO 7 a TIGGO 8 na trh na Blízkom východe a v juhovýchodnej Ázii, prináša transformáciu mobility. Keď sa autá naučia postarať sa o vás, každý odjazd je pokojný a každý návrat domov príjemný.
