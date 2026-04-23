Tech. For Family: Světová premiéra modelu CHERY VPD ohlásila novou éru inteligentního parkování

News provided by

Chery Automobile Co., Ltd.

Apr 23, 2026, 13:55 ET

PEKING, 23. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Dne 22. dubna se konala světová premiéra modelu CHERY VPD pod heslem „Tech. For Family" (Technika pro rodinu), při které byly představeny dvě klíčové funkce: odjezd jedním klepnutím a návrat domů jedním krokem. Díky technologii komplexních velkých modelů řeší globální problémy s parkováním – 93 % řidičů má potíže s parkováním.

Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager of Chery International Marketing Center, personally sat in the driver’s seat and invited two overseas media representatives to experience the advanced strength of VPD technology.
Funkce „odjezd jedním klepnutím" přivolá auto k vám. Jediným klepnutím v aplikaci vozidlo samostatně vycouvá z parkovacího místa a aktivně vyhledá uživatele. V náročných podmínkách umožňuje jeho inteligence na úrovni herních systémů plynulé a aktivní vyhýbání se překážkám bez náhlého brzdění.

Funkce „návrat domů jedním krokem" uvolní cestující po dlouhém dni. Po vjezdu do garáže u domu řidiči jednoduše vystoupí a aktivují parkování prostřednictvím aplikace. Auto vyhledá volné místo, v případě obsazení přeplánuje trasu a vrátí tak drahocenný čas rodinám.

Na této akci předvedl výkonný ředitel Aaron Zheng schopnosti systému VPD, když společně se zahraničními médii zvládl manévrovat v extrémně úzkých prostorech, čímž demonstroval spolehlivost čínské inteligentní výroby. Testy v reálných podmínkách potvrdily dynamické ustupování chodcům a plynulé vyhýbání se překážkám.

Systém CHERY VPD, jehož uvedení na modelech TIGGO 7 a TIGGO 8 na Blízkém východě a v jihovýchodní Asii je plánováno na rok 2026, mění podobu mobility. Když se auta naučí postarat se o vás, každý odjezd je bezstarostný a každý návrat domů je vřelý.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2963980/3RS9449.jpg

Also from this source

Technologia dla rodziny: światowa premiera CHERY VPD dobiegła końca, otwierając przyjazną erę inteligentnego parkowania

Technologia dla rodziny: światowa premiera CHERY VPD dobiegła końca, otwierając przyjazną erę inteligentnego parkowania

22 kwietnia miała miejsce światowa premiera CHERY VPD, której przyświecało hasło „Technologia dla rodziny". CHERY VPD wprowadza dwie kluczowe...
Une technologie pour la famille : la première mondiale de la technologie de voiturier CHERY VPD ouvre la voie au stationnement confortable et intelligent

Une technologie pour la famille : la première mondiale de la technologie de voiturier CHERY VPD ouvre la voie au stationnement confortable et intelligent

CHERY VPD a fait sa première mondiale le 22 avril sous le thème d'une « technologie pour la famille », qui introduit deux fonctions essentielles : le ...
