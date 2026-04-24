Tech. For Family -- Завершилась мировая премьера CHERY VPD, возвестив теплую эру интеллектуальной парковки

ПЕКИН, 24 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- 22 апреля состоялась мировая премьера CHERY VPD под девизом «Tech. For Family». Было представлено две основные функции — One-Tap Departure и One-Step Homecoming. Благодаря комплексной технологии больших моделей автомобиль устраняет глобальные проблемы с парковкой — 93 % водителей испытывают трудности именно с ней.

Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager of Chery International Marketing Center, personally sat in the driver’s seat and invited two overseas media representatives to experience the advanced strength of VPD technology.

One-Tap Departure позволяет вашему автомобилю приехать к вам. При одном нажатии на приложение автомобиль автономно выезжает с парковочного места, активно находя пользователя. Столкнувшись со сложными условиями, интеллект автомобиля игрового уровня обеспечивает плавное, активное избегание препятствий без резкого торможения.

One-Step Homecoming дарит пользователям свободу после долгого дня. При въезде в гараж жилого дома водители просто выходят из автомобиля и активируют парковку через приложение. Автомобиль самостоятельно ищет место, и если оно занято, разрабатывает новый маршрут, возвращая драгоценное время семьям.

На мероприятии исполнительный директор Аарон Чжэн продемонстрировал мастерство VPD, заехав в чрезвычайно узкие места вместе с представителями зарубежных СМИ, продемонстрировав тем самым надежность китайского интеллектуального производства. Испытания в реальных условиях подтвердили, что автомобиль пропускает пешеходов и бесшовно избегает препятствий.

CHERY VPD будет доступен на моделях TIGGO 7 и TIGGO 8 на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии в 2026 году, трансформируя мобильность. Когда автомобили начинают заботиться, каждый выезд из дома — это душевное спокойствие, а каждое возвращение домой — это тепло.

