Tech. For Family -- Завершилась мировая премьера CHERY VPD, возвестив теплую эру интеллектуальной парковки
News provided byChery Automobile Co., Ltd.
Apr 24, 2026, 06:43 ET
ПЕКИН, 24 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- 22 апреля состоялась мировая премьера CHERY VPD под девизом «Tech. For Family». Было представлено две основные функции — One-Tap Departure и One-Step Homecoming. Благодаря комплексной технологии больших моделей автомобиль устраняет глобальные проблемы с парковкой — 93 % водителей испытывают трудности именно с ней.
One-Tap Departure позволяет вашему автомобилю приехать к вам. При одном нажатии на приложение автомобиль автономно выезжает с парковочного места, активно находя пользователя. Столкнувшись со сложными условиями, интеллект автомобиля игрового уровня обеспечивает плавное, активное избегание препятствий без резкого торможения.
One-Step Homecoming дарит пользователям свободу после долгого дня. При въезде в гараж жилого дома водители просто выходят из автомобиля и активируют парковку через приложение. Автомобиль самостоятельно ищет место, и если оно занято, разрабатывает новый маршрут, возвращая драгоценное время семьям.
На мероприятии исполнительный директор Аарон Чжэн продемонстрировал мастерство VPD, заехав в чрезвычайно узкие места вместе с представителями зарубежных СМИ, продемонстрировав тем самым надежность китайского интеллектуального производства. Испытания в реальных условиях подтвердили, что автомобиль пропускает пешеходов и бесшовно избегает препятствий.
CHERY VPD будет доступен на моделях TIGGO 7 и TIGGO 8 на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии в 2026 году, трансформируя мобильность. Когда автомобили начинают заботиться, каждый выезд из дома — это душевное спокойствие, а каждое возвращение домой — это тепло.
