Tech. Para la familia: Concluye el estreno mundial de CHERY VPD, marcando el comienzo de una cálida era de estacionamiento inteligente

BEIJING, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 22 de abril, CHERY VPD hizo su estreno mundial bajo el tema "Tech. Para la familia ", presentando dos funciones principales: Salida con un solo toque y Regreso a casa en un solo paso. Impulsado por la tecnología de modelo grande de extremo a extremo, aborda los puntos débiles de estacionamiento a nivel mundial: el 93 % de los conductores sufren dificultades de estacionamiento.

Aaron Zheng, director general adjunto ejecutivo del Centro Internacional de Marketing de Chery, se sentó personalmente en el asiento del conductor e invitó a dos representantes de los medios de comunicación extranjeros a experimentar la fortaleza avanzada de la tecnología VPD. (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

La salida con un solo toque permite que su automóvil llegue a usted. Con un solo toque en la aplicación, el vehículo navega de forma autónoma fuera de los espacios de estacionamiento, encontrando activamente al usuario. Frente a condiciones complejas, su inteligencia de nivel de juego permite una evitación suave y activa sin frenar repentinamente.

One-Step Homecoming libera a los usuarios después de un largo día. Al entrar en un garaje residencial, los conductores simplemente salen y activan el estacionamiento a través de la aplicación. El coche busca espacios de forma independiente, vuelve a planificar si está ocupado y devuelve un tiempo precioso a las familias.

En el evento, el ejecutivo Aaron Zheng demostró la destreza de VPD al conquistar espacios extremadamente estrechos junto con los medios de comunicación extranjeros, mostrando la confiabilidad de la fabricación inteligente china. Las pruebas en el mundo real confirmaron el rendimiento dinámico para los peatones y la evitación de obstáculos sin fisuras.

Anunciado para su lanzamiento en los modelos TIGGO 7 y TIGGO 8 en Medio Oriente y el sudeste asiático en 2026, CHERY VPD transforma la movilidad. Cuando los autos aprenden a cuidarse, cada salida es tranquilidad y cada regreso a casa es calidez.

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FUENTE Chery Automobile Co., Ltd.