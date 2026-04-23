Teknologi untuk Keluarga: Tayangan Perdana Global CHERY VPD Berakhir, Memulakan Era Baharu Parkir Pintar yang Lebih Mesra

BEIJING, 23 April 2026 /PRNewswire/ -- Pada 22 April, CHERY VPD membuat tayangan perdana global di bawah tema "Teknologi Untuk Keluarga," dengan memperkenalkan dua fungsi teras: One-Tap Departure dan One-Step Homecoming. Dikuasakan oleh teknologi model besar hujung ke hujung, ia menangani cabaran parkir global—93% pemandu mengalami kesukaran parkir.

Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager of Chery International Marketing Center, personally sat in the driver’s seat and invited two overseas media representatives to experience the advanced strength of VPD technology. (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

One-Tap Departure membolehkan kenderaan datang kepada anda. Dengan satu sentuhan pada aplikasi, kenderaan akan bergerak secara autonomi keluar dari ruang parkir dan secara aktif mencari pengguna. Dalam keadaan kompleks, kecerdasan gred permainan video membolehkan pengelakan aktif yang lancar tanpa membrek secara mengejut.

One-Step Homecoming membebaskan pengguna selepas hari yang panjang. Apabila memasuki garaj kediaman, pemandu hanya perlu keluar dari kenderaan dan mengaktifkan fungsi parkir melalui aplikasi. Kenderaan akan mencari ruang parkir secara sendiri, merancang semula jika ruang telah digunakan, sekali gus mengembalikan masa berharga kepada keluarga.

Pada acara tersebut, Eksekutif Aaron Zheng menunjukkan keupayaan VPD dengan mengatasi ruang sempit ekstrem bersama wakil media luar negara, sekali gus membuktikan kebolehpercayaan pembuatan pintar China. Ujian dunia sebenar mengesahkan keupayaan sistem untuk memberi laluan secara dinamik kepada pejalan kaki dan pengelakan halangan dengan lancar.

Diumumkan akan dilancarkan pada model TIGGO 7 dan TIGGO 8 di Timur Tengah dan Asia Tenggara pada 2026, CHERY VPD mentransformasikan mobiliti. Apabila kereta belajar untuk menjadi prihatin, setiap perjalanan menjadi lebih tenang dan setiap kepulangan terasa lebih bermakna.

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.