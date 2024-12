レポート：持続可能な食品サプライチェーンの未来：ヨーロッパの食品・飲料業界について

ノルウェー・オスロ、2024年12月9日 – リスクマネジメントのサービスプロバイダーのDNVは、食品・飲料業界が気候変動、規制の変化、消費者の期待の変化といったグローバルな課題に直面する中、サプライチェーンを変革し、持続可能性の要求を満たす必要性を強調する新しいレポートを発表しました。

このレポート『The Future of Sustainable Food Supply Chains: Spotlight on Europe's Food and Beverage Industry(持続可能な食品サプライチェーンの未来:ヨーロッパの食品・飲料業界について)』では、持続可能性が食品・飲料企業のサプライチェーンにおける最優先事項となっており、75%の企業がコスト効率(63%)や規制遵守(49%)よりも重要視していることが明らかになりました。

成功するためには、見える化(可視化)、デジタライゼーション(DX)、新たな規制への対応を統合した包括的なアプローチを採用する必要があります。

食品システムが世界の炭素排出量の4分の1を占めている中、レポートでは、環境責任、コスト効率、厳格化する規制の遵守をバランスよく達成するために業界が注力すべき重要な領域を特定しています。

食品・飲料のサプライチェーンが直面する主要な課題:

デジタライゼーションの推進:サプライチェーンのトレーサビリティや製品パスポート、リスク管理プラットフォームといったデジタルツールの採用が進んでいますが、この分野は他の業界に比べて主要技術の統合が遅れています。透明性とコスト効率の高い遵守を実現するには、検証可能で信頼性の高いデータと、サプライチェーン全体での使いやすさに焦点を当てることが重要です。

進化する規制環境:企業は、EUの「企業の持続可能性デューデリジェンス指令」や「包装および包装廃棄物指令」などの新しい規制に対応し、炭素フットプリントから人権問題に至るまで、持続可能性を包括的に取り組むことが求められています。

消費者と小売業者の影響:情報に精通した消費者は、持続可能で透明性のある食品生産を求め、その価値観に合った製品により多くを支払う意向があります。特にプライベートブランドを持つ小売業者は、これらの期待に応えるためにサプライヤーとの深い協力を推進しています。

DNV Supply chain and product assurance CEO、Geir Fuglerud氏のコメント:

「食品・飲料業界は、サプライチェーン全体で持続可能性を緊急課題とする時代に突入しています。COVID-19パンデミック、地政学的緊張、気候変動の影響など、グローバルな混乱が既存の課題を強め、新たな複雑性を業界のサプライチェーンにもたらしています。このレポートは、コスト効率と環境責任のバランスを取るためにデジタルイノベーションを活用し、今後の課題に対処するための設計図です。」

デジタライゼーション(DX)は効率的で持続可能なサプライチェーンを構築する上で重要ですが、データ収集と検証のための堅牢な方法論と組み合わせる必要があります。AIなどの技術は、見える化(可視化)とトレーサビリティを向上させる可能性を秘めていますが、断片化された基準と連携されていないデータシステムが主要な障壁となっています。

気候変動が加速し、世界人口が増加する中、食品・飲料業界は、持続可能性に向けた包括的で技術駆動型のアプローチを採用する必要があります。戦略的なパートナーシップと厳格な基準への準拠に支えられたサプライチェーン全体の協力が、より持続可能で効率的な未来を形作るために不可欠です。

全文はこちらからご覧ください:

https://www.dnv.jp/about/supplychain/the-future-of-sustainable-food-supply-chains-spotlight-on-europes-food-and-beverage-industry/

DNVについて

DNVは、100か国以上で活動するグローバルなリスクマネジメントのサービスプロバイダーです。評価およびデジタル保証ソリューションを通じて、企業が製品、資産、サプライチェーン、エコシステムにおける信頼性と透明性を構築する支援を行っています。

製品の認証、主張の検証、サプライチェーンの最適化や脱炭素化に至るまで、DNVは企業がリスクを管理し、長期的な戦略目標を達成するのを支援します。これにより、ESGパフォーマンスを向上させ、持続可能で長期的な成果を生み出します。

持続可能性、サプライチェーン、デジタル分野の専門知識を組み合わせることで、DNVはバリューチェーン全体でトレーサビリティと透明性を可能にする新たな保証モデルを構築しています。幅広い技術的および業界の専門知識を活用し、DNVは世界中の企業と協力して、消費者、生産者、サプライヤー間の信頼のギャップを埋めています。

「生命、財産、環境を守る」という使命に基づき、DNVは顧客や世界が直面する課題やグローバルな変革に取り組み、信頼できる第三者機関を目指しています。詳細は、www.dnv.com/about/supplychain/をご覧ください

