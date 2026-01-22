創業16年目へ── Vantage Markets「Ultimate Trading Machine（究極のトレーディング･マシン）」の新たな基準を打ち立てる

バヌアツ、ポートビラ、2026年1月22日 /PRNewswire/ -- Vantage Marketsにとって、2025年は創業16周年を迎えた年であると同時に、ブランド進化における重要な節目となりました。2009年の創立以来、Vantageは業界のチャレンジャーとしての立場から成長を遂げ、現在では外国為替、コモディティ、株価指数、株式、上場投資信託（ETF）、差金決済取引（CFD）など、幅広い商品を提供するグローバルなマルチアセット・ブローカーとして確固たる地位を築いています。

新たな成長段階に突入したVantageは、「Ultimate Trading Machine（究極のトレーディング･マシン）」という中核ビジョンへのコミットメントを改めて表明しています。テクノロジーへの継続的な投資、ブランド強化、責任ある事業運営を通じてこのビジョンを具現化し、堅調な業績、戦略的パートナーシップ、そして社会的責任への注力によって支えられています。

I. 独立した業界評価によって築かれる信頼

店頭デリバティブ市場において、取引プラットフォームの信頼性は、トレーダーの意思決定を左右する極めて重要な要素です。Vantageは、コンプライアンスおよび透明性の強化に継続的に取り組むことで、業界内で高い評価を獲得してきました。

2024～2025年のアワードシーズンにおいて、Vantageの成長は複数の業界指標で明確に示されました。Professional Trader Awards 2024では「Most Trusted Broker（最も信頼されるブローカー賞）」を受賞し、資金の安全性、規制遵守、倫理的な事業慣行への注力が高く評価されました。

また、急速に成熟が進むソーシャルトレーディング分野において、VantageはForexBrokers.comより「ベストコピートレーディング賞 （Best in Class Award for Copy Trading）」を5年連続（2021～2025年）で受賞しています。これは、初心者の参入障壁を下げると同時に、経験豊富なトレーダーが自身の戦略を共有・拡張できる、堅牢なコピートレーディング･エコシステムの構築に成功していることを証明するものです。

II. 厳しい市場環境における究極の試練

「Ultimate Trading Machine（究極のトレーディング･マシン）」は単なるマーケティングスローガンではありません。極端かつ変動の激しい市場環境下でも、一貫したパフォーマンスを発揮することが求められます。

2024年の米国大統領選挙期間中、世界金融市場が激しい混乱に見舞われた際、大手金融情報ポータルInvesting.comは、Vantageに対し包括的なパフォーマンス･ストレステストを実施しました。その結果は、同社インフラの強靭性を裏付けるだけでなく、安定性に関する主張をデータに基づいて実証するものでした。

高水準のゼロ･スリッページ執行率

STP口座モデルにおいて、選挙前後の深刻な流動性逼迫時にも、最大79％のゼロ･スリッページ率を達成し、高精度な価格での取引執行を可能にしました。

優れたスプレッド管理

テストデータによると、選挙期間を通じて金 (ゴールド) のスプレッドは常に8～9ポイントという極めてタイトな範囲に維持され、流動性管理と約定品質の高さが示されました。

III. ブランドの進化：McLarenからFerrariへ

Vantageは、スピードと精度という価値観を体現するため、これまでもトップレベルのモータースポーツとのパートナーシップを通じてブランド理念を表現してきました。

2024年末、VantageはNEOM McLaren Extreme Eチームとの3年間にわたるパートナーシップを終了しました。世界でも最も過酷な環境下で競われるExtreme Eは、スピード感と予測不能性を併せ持つ金融市場の本質を象徴する存在でした。「Reborn a Trader」キャンペーンを通じて、この挑戦の軌跡は、限界に挑み続ける世界中のトレーダーの共感を呼びました。

そして2025年、VantageはScuderia Ferrari HP F1とのパートナーシップを正式に発表し、スポーツマーケティングにおける最高峰のステージへと進出しました。Ferrariが体現するスピードへの飽くなき追求と勝利への強い執念は、金融取引に求められる規律、精密さ、集中力と深く共鳴しています。この新たな提携は、グローバルなプレミアムおよびプロフェッショナル取引市場におけるVantageのブランドプレゼンスを一層強化するものです。

IV. すべての人にテクノロジーを：機関投資家と個人投資家の垣根を越えて

Vantageのテクノロジービジョンは、常に機関投資家と個人投資家の取引環境の差を解消することにありました。

インフラストラクチャ： ニューヨークやロンドンといった世界の金融ハブにサーバークラスターを展開し、物理的な近接性を活かしてネットワーク遅延を大幅に低減しています。

機能革新： コピートレーディングにおける「Multi-Strategy」機能の導入により、複数の取引戦略を単一のフレームワーク内で組み合わせることが可能となり、リスク分散とリターン最適化を実現しています。

コピートレーディングにおける「Multi-Strategy」機能の導入により、複数の取引戦略を単一のフレームワーク内で組み合わせることが可能となり、リスク分散とリターン最適化を実現しています。 ユーザー評価：2025年1月時点で、VantageはTrustpilotにおいて5,000件以上のレビューを獲得し、安定した4つ星評価を維持しています。システムの信頼性とプロフェッショナルなサポート体制が高く評価されています。

V. 社会に貢献するビジネス：ESGにおける戦略的実践

企業の長期的価値は、財務的成果だけでなく、社会的責任への取り組みによっても測られます。VantageはVantage財団（Vantage Foundation）を通じて、企業の社会的責任（CSR）を戦略的優先事項として位置づけ、災害支援において迅速かつ実効性のある対応を行ってきました。

香港火災支援： 香港特別行政区で発生した大規模火災を受け、Vantageは100万香港ドルを寄付し、現地での支援活動を通じて復旧を支援しました。

ベトナム台風被害支援：台風被害発生後、Vantageはボランティアチームを編成し、被災地域へ緊急物資を届けました。

災害対応にとどまらず、ユネスコによるデジタルリテラシー向上支援や、UNHCRの難民保護プログラムへの貢献まで、グローバルな社会課題への支援を積極的に行い、責任ある国際的金融ブランドとしての姿勢を明確にしています。

まとめ

過去15年間を振り返ると、Vantage Marketsは業界への一参加者から、信頼される確固たるマーケットリーダーへと進化を遂げてきました。

創業16年目を迎え、次なる未来へと歩みを進める中で、Vantageの戦略的ビジョンは明確かつ揺るぎないものです。「Ultimate Trading Machine（究極のトレーディング･マシン）」の技術的中核をさらに磨き上げ、Ferrariとのパートナーシップを通じて最高水準のパフォーマンスを追求し、Vantage財団を通じて責任ある金融の実現に貢献し続けます。

Vantage Markets ― トレーダーとして生まれ、リーダーとして生まれ変わる（Born to Trade, Reborn to Lead）

