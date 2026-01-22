Memasuki Tahun ke-16: Vantage Markets Menetapkan Standar Baru sebagai "Ultimate Trading Machine"

PORT VILA, Vanuatu, 22 Januari 2026 /PRNewswire/ -- Bagi Vantage Markets, tahun 2025 bukan sekadar menandai 16 tahun perjalanan perusahaan, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam evolusi merek. Didirikan pada tahun 2009, Vantage telah berkembang dari penantang industri menjadi broker multi-aset berskala global yang menawarkan rangkaian produk komprehensif, termasuk valuta asing, komoditas, indeks, saham, exchange-traded funds (ETF), serta Contracts for Difference (CFD).

Memasuki babak pertumbuhan baru, Vantage semakin berkomitmen mewujudkan visi "Ultimate Trading Machine". Komitmen ini tecermin dari investasi berkelanjutan dalam teknologi, pengembangan merek, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab, didukung oleh kinerja yang kuat, kemitraan strategis, serta fokus pada tanggung jawab sosial.

I. Membangun Kepercayaan Melalui Pengakuan Independen Industri

Di pasar instrumen derivatif over-the-counter, kredibilitas platform menjadi pertimbangan utama bagi para trader. Selalu memperkuat aspek kepatuhan regulasi dan transparansi, Vantage berhasil meraih banyak pengakuan industri.

Pada periode 2024-2025, pencapaian Vantage tercermin dari berbagai tolok ukur industri. Di ajang Professional Trader Awards 2024, Vantage meraih gelar "Most Trusted Broker", menegaskan fokusnya pada keamanan dana trader, kepatuhan regulasi, dan praktik bisnis yang etis.

Di segmen social trading yang terus berkembang, Vantage juga meraih "Best in Class Award for Copy Trading" dari ForexBrokers.com selama lima tahun berturut-turut (2021–2025). Pencapaian tersebut membuktikan kesuksesan Vantage dalam membangun ekosistem copy trading yang tangguh—mempermudah akses bagi trader baru dan menyediakan platform andal bagi trader berpengalaman untuk berbagi pengalaman dan mengembangkan strategi.

II. Tantangan Berat ketika Menghadapi Kondisi Pasar

"Ultimate Trading Machine" lebih dari sekadar slogan—konsep ini harus mampu membuktikan kinerja yang konsisten di tengah kondisi pasar yang ekstrem dan fluktuatif.

Pada masa pilpres Amerika Serikat 2024, ketika pasar keuangan global mengalami banyak gejolak, portal keuangan Investing.com melakukan uji ketahanan kinerja secara menyeluruh terhadap Vantage. Hasil tes ini tidak hanya menegaskan ketangguhan infrastruktur Vantage, melainkan juga menjadi validasi berbasiskan data atas klaim stabilitas platform Vantage:

Eksekusi zero-slippage : Dengan model akun STP, bahkan saat tekanan likuiditas sangat tinggi di sekitar periode pilpres AS, Vantage mencatat tingkat zero-slippage hingga 79%, mendukung klien mengeksekusi transaksi dengan akurasi harga yang tinggi.

Dengan model akun STP, bahkan saat tekanan likuiditas sangat tinggi di sekitar periode pilpres AS, Vantage mencatat tingkat hingga 79%, mendukung klien mengeksekusi transaksi dengan akurasi harga yang tinggi. Pengendalian spread yang terbaik: Data pengujian menunjukkan, spread instrumen emas Vantage tetap konsisten dalam kisaran sangat ketat 8–9 poin sepanjang periode pilpres, mencerminkan manajemen likuiditas yang efektif dan kualitas eksekusi yang baik.

III. Elevasi Merek: Dari McLaren ke Ferrari

Dalam mengartikulasikan etos mereknya, Vantage secara konsisten menggandeng kemitraan motorsport kelas dunia untuk merepresentasikan nilai kecepatan dan presisi.

Pada akhir 2024, Vantage mengakhiri kemitraan yang telah terjalin tiga tahun dengan tim NEOM McLaren Extreme E. Balap mobil dengan kondisi yang paling ekstrem di dunia ini sangat mewakili dinamika pasar keuangan yang bergerak cepat dan tidak terduga. Melalui program "Reborn a Trader", hal tersebut relevan dengan komunitas trader global yang ingin mendobrak batas dan terus meningkatkan keahlian.

Pada 2025, Vantage resmi mengumumkan kemitraan dengan Scuderia Ferrari HP. Kemitraan ini merupakan langkah strategis menuju jenjang tertinggi dalam sports marketing. Semangat dan tekad Ferrari untuk mengejar kecepatan tanpa henti demi meraih kemenangan selaras dengan disiplin, presisi, dan fokus yang dibutuhkan dalam trading. Kolaborasi ini segera memperkuat jangkauan merek Vantage di pasar trading global premium dan profesional.

IV. Teknologi untuk Semua: Mengatasi Kesenjangan antara Trader Institusi dan Ritel

Lewat teknologi, Vantage sejak awal berupaya menghapus kesenjangan kemampuan trading investor institusi dan ritel.

Infrastruktur: Dengan menempatkan klaster server di sejumlah pusat keuangan global seperti New York dan London, Vantage memanfaatkan lokasi untuk mengurangi latensi jaringan secara signifikan.

Dengan menempatkan klaster server di sejumlah pusat keuangan global seperti New York dan London, Vantage memanfaatkan lokasi untuk mengurangi latensi jaringan secara signifikan. Inovasi Unggulan : Dengan melansir fitur "Multi-Strategy" dalam copy trading , Vantage membantu pengguna memadukan berbagai strategi trading dalam satu kerangka untuk mendiversifikasi risiko dan mengoptimalkan imbal hasil.

: Dengan melansir fitur dalam , Vantage membantu pengguna memadukan berbagai strategi dalam satu kerangka untuk mendiversifikasi risiko dan mengoptimalkan imbal hasil. Reputasi Pengguna: Hingga Januari 2025, Vantage telah diulas lebih dari 5.000 kali di Trustpilot dengan peringkat bintang empat. Pengguna selalu memuji keandalan sistem dan layanan profesional sebagai keunggulan utama Vantage.

V. Bisnis yang Bertanggung jawab: Praktik ESG secara Strategis

Nilai korporasi jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh kinerja finansial, tetapi juga oleh komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Melalui Vantage Foundation, perusahaan menempatkan corporate social responsibility (CSR) sebagai prioritas strategis, yang tercermin dalam respons cepat dan tepat terhadap upaya bantuan bencana:

Bantuan untuk Bencana Kebakaran di Hong Kong : Sebagai respons atas bencana kebakaran besar yang terjadi di wilayah tersebut, Vantage segera menyumbangkan HKD 1 juta dan menyalurkan bantuan di tingkat lokal secara terkoordinasi.

: Sebagai respons atas bencana kebakaran besar yang terjadi di wilayah tersebut, Vantage segera menyumbangkan HKD 1 juta dan menyalurkan bantuan di tingkat lokal secara terkoordinasi. Bantuan untuk Bencana Topan di Vietnam: Setelah bencana topan terjadi, Vantage mengerahkan tim relawan untuk menyalurkan bantuan yang sangat dibutuhkan komunitas terdampak.

Di luar bantuan bencana, Vantage juga aktif mendukung berbagai inisiatif global, mulai dari upaya UNESCO untuk meningkatkan literasi digital hingga berkontribusi pada program UNHCR untuk melindungi pengungsi. Upaya tersebut semakin menegaskan posisi Vantage sebagai merek finansial yang bertanggung jawab dan berwawasan global.

Kesimpulan

Menilik kembali perjalanan lima belas tahun terakhir, Vantage Markets telah berevolusi dari sekadar pelaku industri menjadi pemimpin pasar yang mapan dan tepercaya.

Memasuki tahun ke-16 dan melangkah ke masa depan, visi strategis Vantage tetap jelas dan konsisten: terus menyempurnakan fondasi teknologi dari "Ultimate Trading Machine," mendorong performa puncak melalui kemitraan dengan Ferrari, serta menegakkan komitmen terhadap keuangan yang bertanggung jawab melalui Vantage Foundation.

Vantage Markets - Born to Trade, Reborn to Lead.

SOURCE Vantage