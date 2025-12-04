行動する温かさ：香港大埔の火災に対するWeb3およびフィンテック業界の二重対応

Vantage

05 12月, 2025, 07:50 JST

香港、2025年12月5日/PRNewswire/ -- 11月26日に大埔のHong Fuk Yuenで発生した火災を受け、Web3およびフィンテック業界は迅速に対応し、革新的な支援モデルを通じて社会的責任を示しました。初期の推計によると、業界からの寄付金は1億3,000万香港ドルを超えており、資金は緊急避難や地域の復興に優先的に充てられています。この対応は金銭的な寄付にとどまらず、技術的専門知識と人材の直接的な投入も含まれており、従来の慈善活動に持続可能な「テック・フォー・グッド（Tech for Good）」の動きをもたらしました。

参加した組織の中で、Vantageは特に注目され、金銭的寄付と専任の公益チームの現地派遣を組み合わせた二重トラックモデルを実施しました。被災地域で直接、救援物資の配布や再定住支援にあたることで、チームは「コードを超えた温かさ」という業界の理念を具体的な行動に変え、Web3を活用した公益活動の新たなパラダイムを示しました。資金と人材を統合したこのアプローチは、支援の効率を高めるだけでなく、技術が思いやりと実際のニーズをつなぐ架け橋となり得ることを示しました。

(PRNewsfoto/Vantage)
(PRNewsfoto/Vantage)

すべての慈善資金は現在、関係機関によって調整・配分されています。この多者協働の取り組みは、技術力と人間性の精神が深く融合していることを示しています。より多くの組織が「オンライン資源＋オフライン行動」という革新的なアプローチを模索する中で、災害対応の仕組みは、より効率的かつ強靭なものへと進化する態勢が整いつつあります。

SOURCE Vantage

