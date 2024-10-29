チュラー大学、3つの世界大学ランキングでタイ国内1位に選出される

ニュース提供

Chulalongkorn University Communication Center

29 10月, 2024, 16:30 JST

バンコク、2024年10月29日 /PRNewswire/ -- チュラーロンコーン大学が、3つの著名な世界大学ランキングで、タイ国内1位の大学として認められました。THE World University Rankings 2025（世界大学ランキング2025）、QS World University Rankings 2025（QS世界大学ランキング2025）、THE Asia University Rankings 2024（アジア大学ランキング2024）です。これらは、さまざまな分野におけるチュラーの優れた業績を示すものです。タイに名誉と誇りをもたらしたのは、以下の分野です。 

Continue Reading
チュラー大学、3つの世界大学ランキングでタイ国内1位に選出される
チュラー大学、3つの世界大学ランキングでタイ国内1位に選出される

  • THE World University Rankings 2025（世界大学ランキング2025）by Times Higher Education（タイムズ・ハイアー・エデュケーション、2024年10月9日）：Research Quality, Research Environment, and Industry（研究の質、研究環境、産業）の卓越性が評価されました。
  • QS World University Rankings 2025（QS世界大学ランキング2025）by QS Quacquarelli Symonds（QSクアクアレリ・シモンズ）：チュラー大学は16年連続でタイの大学第1位にランクされ、Academic Reputation（学術的評判）とEmployment Outcomes（就職実績）という2つのカテゴリーで世界上位100大学でランクインしています。
  • THE Asia University Rankings 2024（アジア大学ランキング2024）– チュラーロンコーンはアジアの上位200大学にランクインしています。

この素晴らしい成果は、チュラーロンコーン大学の伝統をさらに発展させ、優れた学問業績と協力的なパートナーシップを通じてイノベーションを推進し、世界的な影響力を生み出し続けています。

詳細については、https://www.chula.ac.th/en/university-rankings/をご覧ください。

メディア関係者問い合わせ先：   
Chula Communication Center（チュラー・コミュニケーション・センター）   
メール：[email protected] 

SOURCE Chulalongkorn University Communication Center

同じ情報源の記事

「異世界フィクション：新世代を魅了するタイ文学の現代的解釈」

「異世界フィクション：新世代を魅了するタイ文学の現代的解釈」

チュラーロンコーン大学文学部のHattakarn...
チュラーの「持続可能なタイ産カカオの研究開発のためのイノベーション・センター」 - カカオ価格危機に対するタイの解決策

チュラーの「持続可能なタイ産カカオの研究開発のためのイノベーション・センター」 - カカオ価格危機に対するタイの解決策

チュラーロンコーン大学は、持続可能な慣行を促進し、製品の品質を改善することでタイのカカオ価格危機に対処するために、Innovation Center for Research and Development of Sustainable Thai...
このソースからのその他のリリース

閲覧する

教育

教育

調査、世論調査、リサーチ

調査、世論調査、リサーチ

賞

同様のトピックのニュースリリース