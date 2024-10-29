チュラー大学、3つの世界大学ランキングでタイ国内1位に選出される

ニュース提供Chulalongkorn University Communication Center
29 10月, 2024, 16:30 JST
バンコク、2024年10月29日 /PRNewswire/ -- チュラーロンコーン大学が、3つの著名な世界大学ランキングで、タイ国内1位の大学として認められました。THE World University Rankings 2025（世界大学ランキング2025）、QS World University Rankings 2025（QS世界大学ランキング2025）、THE Asia University Rankings 2024（アジア大学ランキング2024）です。これらは、さまざまな分野におけるチュラーの優れた業績を示すものです。タイに名誉と誇りをもたらしたのは、以下の分野です。
- THE World University Rankings 2025（世界大学ランキング2025）by Times Higher Education（タイムズ・ハイアー・エデュケーション、2024年10月9日）：Research Quality, Research Environment, and Industry（研究の質、研究環境、産業）の卓越性が評価されました。
- QS World University Rankings 2025（QS世界大学ランキング2025）by QS Quacquarelli Symonds（QSクアクアレリ・シモンズ）：チュラー大学は16年連続でタイの大学第1位にランクされ、Academic Reputation（学術的評判）とEmployment Outcomes（就職実績）という2つのカテゴリーで世界上位100大学でランクインしています。
- THE Asia University Rankings 2024（アジア大学ランキング2024）– チュラーロンコーンはアジアの上位200大学にランクインしています。
この素晴らしい成果は、チュラーロンコーン大学の伝統をさらに発展させ、優れた学問業績と協力的なパートナーシップを通じてイノベーションを推進し、世界的な影響力を生み出し続けています。
詳細については、https://www.chula.ac.th/en/university-rankings/をご覧ください。
メディア関係者問い合わせ先：
Chula Communication Center（チュラー・コミュニケーション・センター）
メール：[email protected]
SOURCE Chulalongkorn University Communication Center
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