Bremont、限定モデル「Supernova Hawking」を発表

イングランド・ヘンリー・オン・テムズ, 2026年7月19日 /PRNewswire/ -- Bremontはこのたび、Stephen Hawking教授の生涯と業績を称えるコラボレーション第2弾「Supernova Hawking」の発売を発表できることを光栄に思います。同モデルは、宇宙に着想を得た同ブランドの現代的なSupernovaコレクションで初となるWayfinder Hawkingデザインです。

2020年に初めて制作されたBremont初のStephen Hawking限定コレクションは、ブランド史上最も象徴的で高く評価された限定モデル・シリーズの一つとなり、現代を代表する偉大な科学者の一人に捧げる不朽のオマージュとなりました。BremontがSupernovaコレクションの発売とともに大胆な新章へ踏み出すにあたり、Hawking家と再び協力することは、ごく自然で時宜にかなったことでした。同家の功績は今も、人々の好奇心を刺激し、新たな発見と宇宙へのより深い理解を促し続けています。

The Bremont Supernova Hawking Chronograph Model wearing the Bremont Supernova Chronograph looking at an image of Stephen Hawking.

Stephen Hawking教授の息子であるTim Hawking氏は、次のように述べています。「この見事な時計は、父とその業績を称えるにふさわしいものです。父は、科学者・著述家としての活動の大半を、ブラックホールの謎と、宇宙に対する私たちの理解を形作るうえでブラックホールが果たす役割の探究に費やしました。発見と探究への強い関心に突き動かされ、父は科学上の最も重要な問いのいくつかに挑み、空間、時間、ブラックホールそのものの性質について長年受け入れられてきた前提に異議を唱えました。その画期的な着想は、宇宙に対するまったく新しい見方をもたらし、今も世界中の科学者や探検家を鼓舞し続けています。」

宇宙は常に、人類の大志を究極の形で体現する領域であり、未知を前に知識が試される場でもあります。数十年にわたり、Stephen Hawking教授はその境界を押し広げ、ブラックホールに対する私たちの理解を再定義し、宇宙で最も暗い現象でさえ、沈黙しているのではなく、エネルギーと複雑さに満ちていることを明らかにしました。

宇宙論、空間、時間にまたがる同教授の先駆的な業績の中でも、特に広く知られているのが、ブラックホールに関する画期的な研究です。同教授は、「ホーキング放射」の理論を通じて、ブラックホールがエネルギーを放出し、温度を持ち、時間とともに変化する動的な系であることを示しました。この深遠な洞察は、現代物理学のあり方を一変させました。

限界なき探究の精神は、Bremontの理念と深く共鳴しています。工学に裏打ちされた堅牢性、精密さ、耐久性を礎に、Bremontは長年、海の深淵から宇宙空間の境界まで、限界を押し広げる人々のためのツールウォッチを生み出してきました。Supernova Hawkingは、その伝統を受け継いでいます。発見の精神を反映し、明確な目的のもとに設計され、最も過酷な環境にも耐えられるよう作られています。

Bremont最高経営責任者（CEO）のDavide Cerratoは、次のように述べています。「Stephen Hawkingは宇宙に対する私たちの理解を一変させ、空間、時間、ブラックホールの謎を鮮明に浮かび上がらせました。私たちは今回も、彼の生涯と功績を象徴的な時計を通じて称えられることを光栄に思います。この時計は、彼の業績が今なお及ぼす影響を映し出す、現代的なオマージュです。ブラックホールの挙動に関する彼の先駆的な洞察に着想を得たこのモデルは、

ブラックホールの複雑さと静かな力を体現しています。これは単に時を刻む時計にとどまらず、人間の好奇心と絶え間ない知の探究に捧げる賛辞です。」

SUPERNOVA HAWKING

2026年4月に初めて発表されたSupernovaコレクションは、Bremontの製品デザインとエンジニアリングにおける大きな進化を示しています。ブランドのコレクション体系の頂点に位置するこのラインは、現代の宇宙技術の形状や構造に着想を得た、未来的な美しさ、先進素材、妥協のない造りを特徴としています。

その中核をなすのが、904Lステンレススチール製で一体型ブレスレットを備えた現代的なスポーツウォッチ「Supernova Chronograph」です。角張った幾何学的造形、建築的なケースデザイン、技術的な作り込みを重視したこのコレクションは、宇宙船、宇宙ステーション、宇宙探査に伴う工学上の課題から着想を得ています。

Supernova Hawkingは、このデザイン言語を、深い象徴性を持つオマージュへと発展させています。この時計は、ウルトラブラックDLC処理を施した904Lステンレススチール製の直径41mmケースを採用し、印象的な多層構造と、宇宙工学およびHawkingのブラックホール研究から着想を得た、技術性の高い幾何学的な意匠を特徴としています。

精緻な文字盤は宇宙船の太陽電池アレイから着想を得ており、互いにかみ合うガルバニック加工のブラックグリッドと、視線を中央へ導く三角形のラインを備えています。3時位置と9時位置の隕石製サブダイヤルが深宇宙との結び付きを強調する一方、6時位置にはStephen Hawkingの名とブラックホールの温度方程式が記され、宇宙における最大の謎の一つに挑んだその先駆的な探究に敬意を表しています。白色のSuper-LumiNova®（青色発光）を充填した三角形のアプライドインデックスと、ブラックゴールドの菱形針により、大胆な幾何学的デザインを保ちながら、優れた視認性を確保しています。

さらに、多面加工を施した十面体形状のブラックセラミック製ベゼル、角張ったケース構造、Bremontを象徴するTrip-Tickケースデザインを思わせる複雑なサンドイッチ構造が、このモデルを際立たせています。ファセット加工によるウルトラブラックの色調と重層的な表面が、ブラックホールの深遠さと神秘性を想起させ、この時計のコンセプトをさらに明確にしています。この時計を駆動するクロノメーター認定のBC77ムーブメントは、洗練された仕上げと62時間のパワーリザーブを備えています。

時計を裏返すと、渦巻くブラックホールのモチーフをあしらった印象的なシースルーバックが現れ、そこから装飾を施したローターとムーブメントを見ることができます。これは、この時計の着想源となった現象そのものを芸術的に表現したものです。

Supernova Hawkingには、ウルトラブラックDLC処理を施した904Lステンレススチール製一体型ブレスレット仕様と、ブラックラバーストラップ仕様があります。いずれもクイックリリース機構を備え、簡単に付け替えられます。一体型デザインは、ケースからブレスレットへの滑らかなつながりを生み出し、この時計の流線的で現代的な美しさを一層際立たせています。

歴史上最も影響力のある理論物理学者の一人に捧げるBremont Supernova Hawkingは、科学的発見を称えるとともに、精密さと耐久性を追求し、探究を続けてきたBremontの歩みを受け継ぐモデルです。宇宙に対する私たちの理解を永遠に変えた同教授の功績に敬意を表しています。

プレスリリースと画像素材をダウンロードするには、こちらをクリックしてください：https://portal.bremont.com/assetbank-bremont/action/viewHome?group=supernovahawking

パスワード：BlackHoles

SOURCE Bremont Watch Company