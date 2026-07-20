Presentación de la edición limitada Bremont Supernova Hawking

HENLEY-ON-THAMES, Inglaterra, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Bremont se enorgullece en anunciar el lanzamiento del Supernova Hawking, la segunda colaboración de Bremont creada para celebrar la vida y obra del profesor Stephen Hawking, y el primer diseño Wayfinder Hawking dentro de la colección Supernova de la marca, contemporánea y de inspiración espacial.

The Bremont Supernova Hawking Chronograph Model wearing the Bremont Supernova Chronograph looking at an image of Stephen Hawking.

Creada originalmente en 2020, la primera colección de edición limitada Stephen Hawking de Bremont se convirtió en una de las colecciones históricas de modelos de edición limitada más emblemáticas y aclamadas de la marca, un homenaje perdurable a una de las mentes científicas más brillantes de nuestro tiempo. Con el lanzamiento de la colección Supernova, Bremont inicia una nueva e innovadora etapa, lo que resultó natural y oportuno fue retomar su colaboración con la familia Hawking, cuyo legado sigue inspirando curiosidad, descubrimiento y una comprensión más profunda del universo.

Tim Hawking, hijo del profesor Hawking, declaró: "Este magnífico reloj es un merecido homenaje a mi padre y a su obra. Dedicó gran parte de su carrera científica y literaria a explorar los misterios de los agujeros negros y su papel en la configuración de nuestra comprensión del universo. Su fascinación por el descubrimiento y la exploración lo llevó a abordar algunas de las preguntas más importantes de la ciencia, desafiando ideas arraigadas sobre el espacio, el tiempo y la naturaleza de los agujeros negros. Sus ideas revolucionarias abrieron nuevas perspectivas sobre el cosmos y siguen inspirando a científicos y exploradores de todo el mundo".

El espacio siempre ha representado la máxima expresión de la ambición humana, donde el conocimiento se pone a prueba frente a lo desconocido. Durante décadas, el profesor Stephen Hawking amplió esos límites, redefiniendo nuestra comprensión de los agujeros negros y revelando que incluso los fenómenos más oscuros del universo no son silenciosos, sino que rebosan energía y complejidad.

Su trabajo pionero, que abarca la cosmología, el espacio y el tiempo, está estrechamente ligado a su revolucionaria investigación sobre los agujeros negros. Mediante su teoría de la 'radiación de Hawking', demostró que los agujeros negros son sistemas dinámicos que emiten energía, poseen temperatura y evolucionan con el tiempo. Esta profunda revelación transformó la física moderna tal como la conocemos hoy.

El espíritu de exploración sin límites está profundamente ligado a Bremont. Basada en la resistencia, la precisión y la durabilidad de la ingeniería, la marca lleva mucho tiempo creando relojes para quienes superan los límites, desde las profundidades del océano hasta los confines del espacio. El Supernova Hawking continúa ese legado: un reloj inspirado en el descubrimiento, diseñado con un propósito y construido para resistir en los entornos más exigentes.

Davide Cerrato, consejero delegado de Bremont, comentó: "Stephen Hawking transformó nuestra comprensión del universo, arrojando luz sobre los misterios del espacio, el tiempo y los agujeros negros. Nos sentimos honrados una vez más de conmemorar su vida y sus logros con un reloj icónico: un homenaje contemporáneo que refleja la influencia perdurable de su trabajo. Inspirado en sus ideas pioneras sobre el comportamiento de los agujeros negros, esta creación encarna tanto su complejidad como su poder silencioso. Más que una simple medida del tiempo, es un tributo a la curiosidad humana y a la búsqueda constante del conocimiento".

EL SUPERNOVA HAWKING

Presentada por primera vez en abril de 2026, la colección Supernova representa una evolución significativa en el diseño y la ingeniería de productos de Bremont. Situada en la cúspide de la arquitectura de colecciones de la marca, la línea se define por su estética futurista, materiales avanzados y una construcción impecable, inspirada en las formas y estructuras de la tecnología espacial moderna.

En su esencia se encuentra el Cronógrafo Supernova: un reloj deportivo contemporáneo con brazalete integrado, fabricado en acero inoxidable 904L. Con su geometría angular, el diseño arquitectónico de su caja y su énfasis en la ejecución técnica, la colección se inspira en las naves espaciales, las estaciones espaciales y los desafíos de ingeniería de la exploración espacial.

El Supernova Hawking extiende este lenguaje de diseño en un homenaje profundamente simbólico. Fabricado en acero 904L de 41 mm con tratamiento DLC ultra negro, el reloj presenta una llamativa construcción multicapa y una estética geométrica altamente técnica, influenciada tanto por la ingeniería espacial como por el trabajo de Hawking sobre los agujeros negros.

Su intrincado diseño de esfera se inspira en los paneles solares de las naves espaciales, con una rejilla negra galvánica entrelazada y caminos triangulares que atraen la mirada hacia el interior. Las subesferas de meteorito a las 3 y a las 9 refuerzan su conexión con el espacio profundo, mientras que a las 6 aparece el nombre de Stephen Hawking junto a su ecuación de temperatura de los agujeros negros, un homenaje a su exploración pionera de uno de los mayores misterios del universo. Los índices triangulares aplicados, rellenos de Super-LumiNova® blanca (emisión azul), y las agujas romboidales de oro negro garantizan una legibilidad excepcional, manteniendo el audaz lenguaje de diseño geométrico.

El diseño se distingue además por un bisel multifacético decaédrico de cerámica negra, una arquitectura angular de la caja y una compleja construcción tipo sándwich que evoca el característico diseño Trip-Tick de Bremont. Los tonos ultranegros facetados y las superficies en capas evocan la profundidad y el misterio de los agujeros negros, reforzando la base conceptual del reloj. El reloj está impulsado por el movimiento BC77 con certificación de cronómetro, que ofrece un acabado refinado y una reserva de marcha de 62 horas.

Al darle la vuelta al reloj, se descubre una llamativa tapa trasera transparente con un motivo de agujero negro en espiral a través del cual se puede apreciar el rotor y el movimiento decorados: una interpretación artística del fenómeno que lo inspiró.

El Supernova Hawking está disponible con un brazalete integrado de acero inoxidable DLC 904L ultra negro o con una correa de caucho negra, ambas equipadas con mecanismos de liberación rápida para un intercambio perfecto. El diseño integrado crea una transición fluida entre la caja y el brazalete, reforzando la estética moderna y elegante del reloj.

El Bremont Supernova Hawking, un homenaje a uno de los físicos teóricos más influyentes de la historia, celebra el descubrimiento científico y, a la vez, reafirma la búsqueda de precisión, resistencia y exploración de la marca, honrando un legado que transformó para siempre nuestra comprensión del universo.

Para descargar el comunicado de prensa y las imágenes, haga clic aquí: https://portal.bremont.com/assetbank-bremont/action/viewHome?group=supernovahawking

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