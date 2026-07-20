VORSTELLUNG DER BREMONT SUPERNOVA HAWKING LIMITED EDITION

HENLEY-ON-THAMES, England, 20. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Bremont ist stolz darauf, die Markteinführung der Supernova Hawking bekannt zu geben – die zweite Zusammenarbeit von Bremont zu Ehren des Lebens und Werks von Professor Stephen Hawking und das erste Wayfinder-Hawking-Modell innerhalb der zeitgenössischen, vom Weltraum inspirierten Supernova-Kollektion der Marke.

The Bremont Supernova Hawking Chronograph Model wearing the Bremont Supernova Chronograph looking at an image of Stephen Hawking.

Die erste Stephen-Hawking-Sonderedition von Bremont, die ursprünglich im Jahr 2020 auf den Markt gebracht wurde, entwickelte sich zu einer der ikonischsten und renommiertesten historischen Kollektionen limitierter Modelle der Marke – eine bleibende Hommage an einen der größten Wissenschaftler unserer Zeit. Da Bremont mit der Einführung der Supernova-Kollektion ein mutiges neues Kapitel aufschlägt, erschien es sowohl naheliegend als auch zeitgemäß, die Partnerschaft mit der Familie Hawking wieder aufzugreifen, deren Vermächtnis weiterhin Neugier, Entdeckungslust und ein tieferes Verständnis des Universums weckt.

Tim Hawking, der Sohn von Professor Hawking, sagte: „Dieser prächtige Zeitmesser ist eine würdige Hommage an meinen Vater und sein Werk. Er widmete einen großen Teil seiner wissenschaftlichen und literarischen Laufbahn der Erforschung der Geheimnisse schwarzer Löcher und deren Rolle bei der Prägung unseres Verständnisses des Universums. Seine Faszination für Entdeckungen und Erforschung veranlasste ihn, sich mit einigen der größten Fragen der Wissenschaft auseinanderzusetzen und dabei seit langem geltende Annahmen über Raum, Zeit und die Natur der Schwarzen Löcher selbst in Frage zu stellen. Seine bahnbrechenden Ideen eröffneten völlig neue Denkansätze in Bezug auf den Kosmos und inspirieren auch heute noch Wissenschaftler und Forscher auf der ganzen Welt."

Der Weltraum war schon immer der Inbegriff menschlichen Ehrgeizes – dort, wo Wissen an der Grenze zum Unbekannten auf die Probe gestellt wird. Über Jahrzehnte hinweg erweiterte Professor Stephen Hawking diese Grenzen, definierte unser Verständnis von Schwarzen Löchern neu und zeigte, dass selbst die dunkelsten Phänomene im Universum nicht stumm sind, sondern voller Energie und Komplexität.

Seine bahnbrechende Arbeit – die sich über Kosmologie, Raum und Zeit erstreckt – wird vor allem mit seiner wegweisenden Forschung zu Schwarzen Löchern in Verbindung gebracht. Mit seiner Theorie der „Hawking-Strahlung" wies er nach, dass Schwarze Löcher dynamische Systeme sind, die Energie abgeben, eine Temperatur besitzen und sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Diese tiefgreifende Erkenntnis hat die moderne Physik, wie wir sie heute kennen, grundlegend verändert.

Der Geist der grenzenlosen Entdeckungslust steht in enger Verbindung mit Bremont. Auf der Grundlage von technischer Robustheit, Präzision und Ausdauer entwickelt die Marke seit langem Funktionsuhren für Menschen, die Grenzen überschreiten – von den Tiefen des Ozeans bis an den Rand des Weltraums. Die „Supernova Hawking" führt dieses Erbe fort: Eine Uhr, die von Entdeckungen geprägt ist, zielgerichtet konzipiert wurde und so konstruiert ist, dass sie selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen Bestand hat.

Davide Cerrato, CEO von Bremont, erklärt: „Stephen Hawking hat unser Verständnis des Universums grundlegend verändert und die Geheimnisse von Raum, Zeit und Schwarzen Löchern in den Mittelpunkt gerückt. Es ist uns erneut eine Ehre, sein Leben und seine Leistungen mit einer ikonischen Uhr zu würdigen – eine zeitgemäße Hommage, die den anhaltenden Einfluss seines Schaffens widerspiegelt. Inspiriert von seinen bahnbrechenden Erkenntnissen über das

Verhalten von Schwarzen Löchern verkörpert dieses Werk sowohl deren Komplexität als auch deren stille Kraft. Es ist mehr als nur eine Zeiteinheit – es ist eine Hommage an die menschliche Neugier und das unermüdliche Streben nach Wissen."

DIE SUPERNOVA HAWKING

Die im April 2026 erstmals vorgestellte Supernova-Kollektion stellt eine bedeutende Weiterentwicklung im Produktdesign und in der Technik von Bremont dar. Die Linie, die an der Spitze der Kollektionsarchitektur der Marke positioniert ist, zeichnet sich durch ihre futuristische Ästhetik, fortschrittliche Materialien und kompromisslose Konstruktion aus, inspiriert von den Formen und Strukturen der modernen Raumfahrttechnik.

Im Mittelpunkt steht der Supernova Chronograph – eine zeitgemäße Sportuhr mit integriertem Armband aus 904L-Edelstahl. Mit ihrer kantigen Geometrie, dem architektonischen Gehäusedesign und dem Schwerpunkt auf technischer Ausführung lässt sich die Kollektion von Raumfahrzeugen, Raumstationen und den technischen Herausforderungen der Weltraumforschung inspirieren.

Die „Supernova Hawking" erweitert diese Formensprache zu einer zutiefst symbolträchtigen Hommage. Die aus 41 mm großem, mit ultra-schwarzem DLC beschichtetem 904L-Stahl gefertigte Uhr zeichnet sich durch eine markante, mehrschichtige Konstruktion und eine hochtechnische, geometrische Ästhetik aus, die sowohl von der Raumfahrttechnik als auch von Hawkings Arbeiten zu Schwarzen Löchern inspiriert ist.

Das komplexe Zifferblattdesign orientiert sich an den Solarpaneelen von Raumfahrzeugen und besticht durch ein ineinandergreifendes, galvanisch schwarzes Gittermuster mit dreieckigen Leitlinien, die den Blick nach innen lenken. Meteoriten-Hilfszifferblätter bei 3 und 9 Uhr unterstreichen die Verbindung zum Weltraum, während bei 6 Uhr der Name Stephen Hawking neben seiner Temperaturgleichung für Schwarze Löcher erscheint – eine Hommage an Hawkings bahnbrechende Erforschung eines der größten Geheimnisse des Universums. Dreieckige, mit weißem Super-LumiNova® (blaue Leuchtkraft) gefüllte Indexe und rhomboide Zeiger aus Schwarzgold gewährleisten eine außergewöhnliche Ablesbarkeit und bewahren gleichzeitig die markante, geometrische Formensprache.

Das Design zeichnet sich zudem durch eine facettenreiche, dekaedrische Lünette aus schwarzer Keramik, eine kantige Gehäuseform sowie eine komplexe Sandwich-Konstruktion aus, die an das charakteristische „Trip-Tick"-Gehäusedesign von Bremont anknüpft. Facettierte, tiefschwarze Farbtöne und geschichtete Oberflächen erinnern an die Tiefe und das Geheimnis von Schwarzen Löchern und unterstreichen damit die konzeptionelle Grundlage der Uhr. Angetrieben wird die Uhr vom chronometerzertifizierten BC77-Uhrwerk, das sich durch eine raffinierte Verarbeitung und eine Gangreserve von 62 Stunden auszeichnet.

Dreht man die Uhr um, kommt ein markanter Sichtboden zum Vorschein, der mit einem wirbelnden Schwarzloch-Motiv verziert ist, durch das der verzierte Rotor und das Uhrwerk zu sehen sind – eine künstlerische Interpretation eben jenes Phänomens, das als Inspiration diente.

Die Supernova Hawking ist wahlweise mit einem integrierten Armband aus ultra-schwarzem DLC-beschichtetem 904L-Edelstahl oder einem schwarzen Kautschukarmband erhältlich; beide sind mit Schnellwechselmechanismen ausgestattet, die einen nahtlosen Austausch ermöglichen. Das integrierte Design sorgt für einen fließenden Übergang vom Gehäuse zum Armband und unterstreicht die schnittige, moderne Ästhetik der Uhr.

Als Hommage an einen der einflussreichsten theoretischen Physiker der Geschichte ist die Bremont Supernova Hawking sowohl eine Würdigung wissenschaftlicher Entdeckungen als auch eine Fortsetzung des Strebens der Marke nach Präzision, Ausdauer und Erforschung – und ehrt damit ein Vermächtnis, das unser Verständnis des Universums für immer verändert hat.

Um die Pressemitteilung und das Bildmaterial herunterzuladen, klicken Sie bitte hier: https://portal.bremont.com/assetbank-bremont/action/viewHome?group=supernovahawking

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