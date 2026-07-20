PRÉSENTATION DE LA BREMONT SUPERNOVA HAWKING EN ÉDITION LIMITÉE

HENLEY-ON-THAMES, Angleterre, 20 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Bremont est fière d'annoncer le lancement de la Supernova Hawking, la seconde collaboration de Bremont créée pour célébrer la vie et l'œuvre du professeur Stephen Hawking, et premier modèle Wayfinder Hawking au sein de la collection Supernova de la marque, contemporaine et inspirée de l'espace.

The Bremont Supernova Hawking Chronograph Model wearing the Bremont Supernova Chronograph looking at an image of Stephen Hawking.

Lancée en 2020, la première collection en édition limitée Stephen Hawking de Bremont est devenue l'une des séries historiques les plus emblématiques et les plus célèbres de la marque — un hommage intemporel à l'un des plus grands esprits scientifiques de notre époque. Alors que Bremont s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre audacieux avec le lancement de la collection Supernova, il semblait à la fois naturel et opportun de renouer son partenariat avec la famille Hawking, dont l'héritage continue d'inspirer la curiosité, la découverte et une compréhension plus profonde de l'univers.

Tim Hawking, le fils du professeur Hawking, déclare : « Cette montre magnifique rend parfaitement hommage à mon père et à son œuvre. Il a consacré une grande partie de sa carrière scientifique et littéraire à explorer les mystères des trous noirs et leur rôle dans l'évolution de notre compréhension de l'univers. Sa passion pour la découverte et l'exploration l'a conduit à s'attaquer à certaines des plus grandes questions scientifiques, remettant en cause des hypothèses établies de longue date au sujet de l'espace, du temps et de la nature même des trous noirs. Ses idées révolutionnaires ont ouvert la voie à des façons totalement nouvelles d'appréhender le cosmos et continuent aujourd'hui encore d'inspirer les scientifiques et les explorateurs du monde entier ».

L'espace a toujours incarné l'expression ultime de l'ambition humaine, là où le savoir est mis à l'épreuve face à l'inconnu. Pendant des décennies, le professeur Stephen Hawking a repoussé ces limites, redéfinissant notre compréhension des trous noirs et révélant que même les phénomènes les plus sombres de l'univers ne sont pas silencieux, mais regorgent d'énergie et de complexité.

Ses travaux pionniers, qui couvrent la cosmologie, l'espace et le temps, sont surtout associés à ses recherches révolutionnaires sur les trous noirs. Grâce à sa théorie du « rayonnement de Hawking », il a démontré que les trous noirs sont des systèmes dynamiques qui émettent de l'énergie, possèdent une température et évoluent au fil du temps. Cette découverte fondamentale a révolutionné la physique moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui.

L'esprit d'exploration sans limites est en parfaite adéquation avec Bremont. S'appuyant sur la résilience, la précision et l'endurance techniques, la marque conçoit depuis longtemps des montres-outils destinées à ceux qui repoussent les limites, des profondeurs de l'océan aux confins de l'espace. La Supernova Hawking s'inscrit dans la continuité de cet héritage : une montre inspirée par l'exploration, conçue dans un but précis et fabriquée pour résister aux environnements les plus rudes.

Davide Cerrato, CEO de Bremont, déclare : « Stephen Hawking a bouleversé notre compréhension de l'univers, en mettant en lumière les mystères de l'espace, du temps et des trous noirs. Nous avons une nouvelle fois l'honneur de rendre hommage à sa vie et à ses réalisations à travers une montre emblématique – un hommage contemporain qui témoigne de l'influence durable de son œuvre. Inspiré par ses idées novatrices sur le

comportement des trous noirs, cette création incarne à la fois leur complexité et leur puissance discrète. Plus qu'une simple mesure du temps, c'est un hommage à la curiosité humaine et à la quête incessante du savoir ».

LA SUPERNOVA HAWKING

Lancée pour la première fois en avril 2026, la collection Supernova marque une évolution majeure dans la conception et l'ingénierie des produits Bremont. Située à l'acmé architecturale de cette collection, cette gamme se caractérise par son esthétique futuriste, ses matériaux de pointe et sa fabrication sans compromis, inspirés des formes et des structures de la technologie spatiale moderne.

Au cœur de cette collection se trouve la Supernova Chronograph, une montre de sport contemporaine à bracelet intégré, réalisée en acier inoxydable 904L. Avec sa géométrie angulaire, le design architectural de son boîtier et l'accent mis sur la maîtrise technique, cette collection s'inspire des engins spatiaux, des stations spatiales et des défis techniques liés à l'exploration spatiale.

La Supernova Hawking transpose ce langage stylistique en un hommage profondément symbolique. Réalisée en acier 904L de 41 mm recouvert d'un revêtement DLC ultra noir, cette montre se distingue par une construction multicouche saisissante et une esthétique géométrique hautement technique, inspirée à la fois de l'ingénierie spatiale et des travaux de Hawking sur les trous noirs.

Le design complexe de son cadran s'inspire des panneaux solaires des engins spatiaux : il présente un motif de grille noire galvanisée entrelacée, avec des chemins triangulaires qui attirent le regard vers l'intérieur. Les sous-cadrans en météorite situés à 3 et 9 heures soulignent son lien avec l'espace lointain, tandis qu'à 6 heures, le nom de Stephen Hawking figure aux côtés de son équation de température des trous noirs, en hommage à l'exploration pionnière menée par Hawking sur l'un des plus grands mystères de l'univers. Les index triangulaires remplis de Super-LumiNova® blanc (émission bleue) et les aiguilles rhomboïdales en or noir garantissent une lisibilité exceptionnelle, tout en conservant le style audacieux et géométrique de la montre.

Ce modèle se distingue également par une lunette en céramique noire à dix faces, une architecture angulaire du boîtier et une construction complexe de type « sandwich » qui fait écho au design emblématique du boîtier Trip-Tick de Bremont. Les nuances de noir ultra-profondes aux reflets facettés et les surfaces en relief évoquent la profondeur et le mystère des trous noirs, renforçant ainsi le fondement conceptuel de la montre. La montre est animée par le mouvement BC77 certifié chronomètre, qui se distingue par ses finitions raffinées et offre une réserve de fonctionnement de 62 heures.

En retournant la montre, on découvre un fond transparent saisissant, orné d'un motif représentant un trou noir tourbillonnant à travers lequel on peut admirer le rotor et le mouvement décorés — une interprétation artistique du phénomène même qui a inspiré cette création.

La Supernova Hawking est disponible avec un bracelet intégré en acier inoxydable 904L au revêtement DLC ultra noir, soit avec un bracelet en caoutchouc noir ; les deux sont équipés de mécanismes de changement rapide permettant de les interchanger en toute simplicité. Le design intégré assure une transition harmonieuse entre le boîtier et le bracelet, soulignant ainsi l'esthétique épurée et moderne de la montre.

Hommage à l'un des physiciens théoriciens les plus influents de l'histoire, la Bremont Supernova Hawking célèbre à la fois les découvertes scientifiques et s'inscrit dans la continuité de la quête de précision, d'endurance et d'exploration menée par la marque, rendant ainsi hommage à un héritage qui a bouleversé à jamais notre compréhension de l'univers.

Pour télécharger le communiqué de presse et les images, veuillez cliquer ici : https://portal.bremont.com/assetbank-bremont/action/viewHome?group=supernovahawking

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