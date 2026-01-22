Digital Turbine Memilih Sea Yen Ong Sebagai Wakil Presiden Regional Bidang Penjualan di Asia Pasifik

Pemimpin industri yang berpengalaman ini akan mendorong pertumbuhan merek dan agensi di Asia Pasifik selagi Digital Turbine terus memperluas kehadirannya di kawasan tersebut

SINGAPURA, 22 Januari 2026 /PRNewswire/ -- Digital Turbine (NASDAQ: APPS) adalah pemimpin global dalam hal solusi pertumbuhan untuk ekosistem seluler. Hari ini Digital Turbine mengumumkan pengangkatan Sea Yen Ong sebagai Wakil President Regional Bidang Penjualan di Asia Pasifik. Berbasis di Singapura, Sea Yen akan memimpin strategi agensi dan merek di Digital Turbine di Asia Pasifik, mendukung pertumbuhan dan investasi perusahaan yang berkelanjutan di kawasan ini.

Sea Yen Ong, Regional Vice President, Sales, APAC, Digital Turbine

Sea Yen bergabung di Digital Turbine di tengah perubahan penting, ketika tim media dan jaringan agensi merampingkan pengoperasian dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi menjelang tahun 2026. Dalam jabatan barunya, Yen akan menjalin kemitraan erat dengan beragam agensi dan pemasar di Asia Pasifik untuk mendorong berbagai hasil merek yang lebih kuat melalui ekosistem seluler yang unik dan pengalaman kelas atas yang dihadirkan oleh Digital Turbine.

Sebelum bergabung di Digital Turbine, Sea Yen menjadi pemimpin senior di TikTok dan Spotify, bermitra dengan para pengiklan untuk mendorong pertumbuhan pasar. Jabatan terakhirnya adalah Country General Manager di TikTok, yakni memimpin strategi bisnis dan menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai agensi maupun pengiklan untuk mendukung pertumbuhan di pasar.

Di DT, Sea Yen akan memimpin tim-tim regional di saat mereka meningkatkan kampanye seluler di Asia Pasifik melalui kemitraan eksklusif antara Digital Turbine dengan berbagai operator terkemuka, Produsen Peralatan Asli (OEM), dan lebih dari 82.000 aplikasi terintegrasi SDK yang menghubungkan merek-merek dengan audiens di lingkungan premium dan imersif yang memberikan hasil nyata.

"Asia Pasifik masih menjadi pasar pertumbuhan yang signifikan bagi Digital Turbine. Kami berinvestasi untuk membangun cakupan pasar dan memperdalam hubungan strategis dengan berbagai merek dan agensi. Penunjukan Yen membuktikan komitmen kami yang tanpa henti terhadap kawasan ini," kata Jon Hudson, SVP Global Sales di Digital Turbine. "Yen memiliki perpaduan langka antara kepemimpinan platform global, kredibilitas agensi, dan pelaksanaan strategi bisnis. Yen mengetahui cara membangun pasar dan memahami apa saja yang diperlukan untuk mendorong hasil yang nyata bagi pengiklan. Kami senang sekali menyambut kehadirannya di Digital Turbine. "

"Asia Pasifik adalah salah satu wilayah periklanan paling dinamis dan penuh nuansa di dunia, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh berbagai merek dari teknologi seluler terus berkembang. Digital Turbine menawarkan cara yang berbeda bagi banyak merek untuk terhubung dengan konsumen melalui pengalaman seluler yang bermakna," kata Sea Yen. "Saya sangat senang bergabung di tim ini dan bekerja sama dengan para mitra kami di Asia Pasifik untuk membuka peluang baru, mendorong hasil lebih kuat, dan terus menciptakan solusi seluler yang berdampak bagi banyak merek maupun agensi di kawasan ini."

