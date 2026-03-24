GIGABYTE AORUSは、2026年および2027年シーズンにおいてVALORANT Champions Tour EMEAおよびGame Changers EMEAを支援します。

本ハードウェアスポンサーシップには、AORUS PRIME 5ゲーミングデスクトップおよびAORUS MASTER 16ゲーミングノートPCが含まれ、安定した制作運用とよりスムーズな配信を実現します。

台北, 2026年3月24日 /PRNewswire/ -- 世界有数のコンピュータブランドであるGIGABYTEは本日、同社のプレミアムゲーミングブランドAORUSとVALORANT Esports EMEAとの提携を発表しました。本提携は、2026年および2027年シーズンを通じてVALORANT Champions Tour EMEAおよびGame Changers EMEAの双方を支援します。

本提携の一環として、AORUSはAORUS PRIME 5ゲーミングデスクトップおよびAORUS MASTER 16ゲーミングノートPCを含むフラッグシップシステムを提供し、最高レベルの競技におけるeスポーツ制作の運用基盤を支えます。

GIGABYTE AORUS、VALORANT Esports EMEAと提携

長時間にわたる試合日程でも持続的なパフォーマンスを発揮できるよう設計されており、すべてのシステムは高負荷環境下でも安定かつ一貫した動作を確保します。AORUS MASTER 16は、先進的なWINDFORCE Infinity EX冷却設計を採用し、コンパクトな筐体で高い熱負荷に対応します。一方、AORUS PRIME 5デスクトップは、長期的な安定性を実現する包括的なシステム冷却を提供します。

AORUSのゲーミングおよび設計理念に基づき、AORUS PRIME 5とAORUS MASTER 16はいずれも動作時に低ノイズで安定したパフォーマンスを実現します。AORUSのゲーミング製品により、VALORANT Esports EMEAチームは大会期間中において信頼性の高いスムーズな制作および配信を実現します。

AORUSは、ゲーミングPCやノートPCに加え、ハードウェア愛好家やゲーマー向けにPCコンポーネントおよびゲーミングモニターも提供しています。AORUSは、革新的で信頼性の高い製品の提供と、すべてのプレイヤーのゲーム体験の向上に取り組んでいます。

SOURCE GIGABYTE