GIGABYTE AORUS s'associe à VALORANT Esports EMEA

GIGABYTE AORUS soutiendra le VALORANT Champions Tour EMEA et le Game Changers EMEA pendant les saisons 2026 et 2027.

Le parrainage matériel comprend l'ordinateur de bureau AORUS PRIME 5 et les ordinateurs portables AORUS MASTER 16, qui permettent une production fiable et une diffusion plus fluide.

TAIPEI, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, a annoncé aujourd'hui un partenariat entre sa marque de gaming premium AORUS et VALORANT Esports EMEA. Cette collaboration soutiendra à la fois le VALORANT Champions Tour EMEA et le Game Changers EMEA tout au long des saisons 2026 et 2027.

GIGABYTE AORUS Partners with VALORANT Esports EMEA

GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, a annoncé aujourd'hui un partenariat entre sa marque de gaming premium AORUS et VALORANT Esports EMEA. Cette collaboration soutiendra à la fois le VALORANT Champions Tour EMEA et le Game Changers EMEA tout au long des saisons 2026 et 2027.

Dans le cadre de ce partenariat, AORUS fournira ses systèmes phares, notamment l'ordinateur de bureau AORUS PRIME 5 et l'ordinateur portable AORUS MASTER 16, afin de soutenir l'ensemble des opérations techniques de la production eSports au plus haut niveau de compétition.

Conçus pour des performances soutenues pendant de longues journées de compétition, tous les systèmes sont conçus pour assurer un fonctionnement stable et cohérent sous des charges de travail exigeantes. L'AORUS MASTER 16 est doté d'un système de refroidissement WINDFORCE Infinity EX avancé, supportant des charges thermiques élevées dans un format compact, tandis que l'AORUS PRIME 5 offre un refroidissement complet du système pour une stabilité à long terme.

S'appuyant sur la philosophie de gaming et de conception d'AORUS, l'AORUS PRIME 5 et l'AORUS MASTER 16 offrent des performances stables et un fonctionnement silencieux. Grâce aux produits de gaming d'AORUS, l'équipe de VALORANT Esports EMEA assurera une production et une diffusion fiables et fluides pendant les tournois.

Outre les systèmes PC et les ordinateurs portables gaming, AORUS propose des composants PC et des écrans gaming pour les passionnés de matériel et les gamers. AORUS s'engage à fournir des produits innovants et fiables afin d'améliorer l'expérience de gaming de tous les joueurs.

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