GIGABYTE AORUS wird die VALORANT Champions Tour EMEA und die Game Changers EMEA in den Spielzeiten 2026 und 2027 als Sponsor unterstützen.

Das Hardware-Sponsoring umfasst den Gaming-PC AORUS PRIME 5 und die AORUS MASTER 16 Gaming-Laptops, welche eine zuverlässige Übertragung für reibungslose Live-Streams ermöglichen.

TAIPEH, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, gab heute eine Partnerschaft zwischen seiner Premium-Gamingmarke AORUS und VALORANT Esports EMEA bekannt. Die Zusammenarbeit wird sowohl die VALORANT Champions Tour EMEA als auch die Game Changers EMEA während der Spielzeiten 2026 und 2027 unterstützen.

Im Rahmen der Partnerschaft wird AORUS seine Flaggschiff-Systeme, darunter den Gaming-Desktop AORUS PRIME 5 und den Gaming-Laptop AORUS MASTER 16, für die technische Infrastruktur der E-Sport-Produktionen auf höchstklassigem Level bereitstellen.

GIGABYTE AORUS geht eine Partnerschaft mit VALORANT Esports EMEA ein

All diese Systeme wurden für konstante Leistung bei langen Gaming-Sessions entwickelt und sind so ausgelegt, um auch unter hohen Leistungsanforderungen stabil und zuverlässig zu laufen. Das AORUS MASTER 16 verfügt über das fortschrittliche WINDFORCE Infinity EX-Kühlsystem, welches hohe thermische Belastungen in einer kompakten Bauweise bewältigt, während der AORUS PRIME 5-Desktop ein umfassendes Kühlsystem für dauerhafte Stabilität bietet.

Basierend auf der Gaming- und Designphilosophie von AORUS bieten sowohl der AORUS PRIME 5 als auch der AORUS MASTER 16 eine konstante Performance und einen geräuscharmen Betrieb. Ausgestattet mit den Gaming-Produkten von AORUS sorgt das VALORANT Esports EMEA-Team für eine stabile und reibungslose Übertragung während der Turniere.

Neben Gaming-PCs und Laptops bietet AORUS PC-Komponenten und Gaming-Monitore für Hardware-Enthusiasten und Gamer an. AORUS hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative und zuverlässige Produkte anzubieten und das Spielerlebnis für alle Spieler zu verbessern.

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