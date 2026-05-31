HKRI Taikoo Huiが2026 ULI Asia Pacific Award for Excellenceを受賞

上海のランドマークが卓越した建築環境と業界のリーダーシップで評価される

上海、 2026年5月31日 /PRNewswire/ -- 上海の複合施設HKRI Taikoo Huiが、栄誉ある2026 Urban Land Institute (ULI) Asia Pacific Award for Excellenceを受賞しました。この賞は、5月26日に上海で開催されたULIアジア太平洋サミットで授与されました。

1979年の創設以来、ULIのAwards for Excellenceは、不動産業界において最も権威ある賞の1つとして広く知られています。この賞は、設計、開発、運営、統合、持続可能性、長期的な価値創造などのカテゴリーにおけるHKRI Taikoo Huiの卓越性が評価されたものです。

Calvin See, Joint General Manager (4th from left) and Connie Ting, Joint General Manager (4th from right) received the 2026 ULI Asia Pacific Award for Excellence from Jurors Inho Rhee, Design Principal, SOM (1st from left) and Selena Shi, Managing Director, Acquisitions, LaSalle Investment Management (1st from right). (PRNewsfoto/HKRI Taikoo Hui) HKRI Taikoo Hui, Shanghai (PRNewsfoto/HKRI Taikoo Hui)

ULIの審査員団は、HKRI Taikoo Huiが「地元の文化と都市構造をシームレスに統合しながら、卓越した市場価値と近隣開発へのプラスの波及効果をもたらした」と評価しました。今回の受賞は、大規模な複合施設開発として、 HKRI Taikoo Huiの場所づくりに重点を置くことで、商業的な成果と社会的意義、適応性、そして長期的な持続可能性のバランスを取りながら、周辺の景観に多大な貢献を果たしてきたことを浮き彫りにしています。これらの実績により、HKRI Taikoo Huiは世界の都市開発のモデルとして際立っています。

HKRI Taikoo HuiのJoint General ManagerであるCalvin Seeは、次のように述べています：「ULIアジア太平洋優秀賞の受賞は、HKRI Taikoo Huiの持続可能性、運営革新、場所作りへの長期的な投資を高く評価したものです。南京路（西）中央業務地区が発展し続けるなか、私たちは革新を続け、近隣のランドマーク、特に張園との相乗効果を強化することで、素晴らしい体験を提供し、上海とその地域社会にとって持続可能で長期的な価値を創造していきます。」

HKRI Taikoo Huiの共同総支配人であるConnie Tingは、次のように付け加えています。「私たちは、人を中心とした哲学に導かれ、常に来訪者、テナント、そしてより広いコミュニティのニーズを空間設計と運営の中心に据えてきました。上海の都市景観に深く永続的な好影響を与えるため、多くのステークホルダーやパートナーとの協力関係を深めていくことを楽しみにしています。」

2017年のオープン以来、HKRI Taikoo Huiは、多数の全国デビュー店、旗艦店、コンセプトストアを擁する、特徴的な小売店の組み合わせを企画してきました。これらは上海に特別な体験をもたらし、HKRI Taikoo Huiを上海を代表するライフスタイル・デスティネーションとして定着させる一助となりました。最近オープンしたLouis Vuittonの船を思わせるランドマーク「The Louis」や、老舗の Starbucks Reserve Roastery Shanghaiは、ユニークで他とは一線を画すライフスタイルの拠点を提供するという同社の取り組みを裏付けています。2026年第1四半期、同開発地の小売売上高は前年同期比で80％以上増加し、入場者数は2025年同期比で2倍以上に増加しました。

小売業だけでなく、HKRI Taikoo Huiの2棟のAグレードオフィスタワーには、Fortune Global 500企業やその他の有名企業が入居しています。2025年、革新的な「第3のスペース」であるTERRAの立ち上げは、開発にとって新たなマイルストーンとなり、高品質で未来に対応した職場環境を再定義し、統合されたオフィス体験の新たな基準を打ち立てるパイオニアとして位置づけられました。

HKRI Taikoo Huiは、活気に満ちた包括的な公共空間を育成することで、都市の場所づくりを高め続けてきました。2022年以降、北広場と石門路（1号線）間の歩行者の動線を整備し、周辺の都市構造をシームレスにつないでいます。さらに、年間を通したアートプログラム、ワールドクラスの展覧会、Jean-Michel BasquiatやFlorentijn Hofmanといった有名アーティストをフィーチャーした革新的な文化体験、「The Horizon of Khufu」のような没入型デジタル体験が、この開発の公共エリアに活気をもたらしています。

持続可能性はHKRI Taikoo Huiの実績のもうひとつの礎であり、プロジェクトのライフサイクル全体を通じて持続可能な慣行が組み込まれています。この開発は、LEEDプラチナ、WELLプラチナ、2025年に達成したGRESBの5つ星評価などのグリーン認証からもわかるとおり、省エネと二酸化炭素排出削減において大きな進展を遂げています。

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HKRI Taikoo Huiについて

HKRI Taikoo Huiは上海のランドマークとなる複合開発で、南京西路商業街の一等地に戦略的に位置しています。この開発は、ショッピングモール、グレードAのオフィスタワー2棟、ブティックホテル2棟、サービスアパートメント1棟、歴史的な邸宅「チャ・ハウス」で構成されています。この複合商業施設は、モール内の南北通路である石門路（1号線）とディスカバリー大通りが並行して配置され、北広場と南庭という2つの大きな野外イベント会場、多機能イベントセンター、そして街の中心部にあるユニークなルーフガーデンが特徴です。

HKRI Taikoo Huiは、HKR InternationalとSwire Propertiesの折半出資によるジョイントベンチャーです。これらの事業体は複合施設を所有し、共同で管理しています。都市、ブランド、消費者との共生を重視した先駆的なビジネスモデルを通じて、この複合施設は100年以上の歴史を持つ南京西路地区の活気ある遺産を受け継ぎ、世界クラスのオーダーメイドの体験を創造し、上海の注目すべき新たなランドマークとしての地位を確立しています。

HKRについて International

HKR International Limitedは香港、中国本土、アジア全域で不動産開発・投資、不動産管理、高級ホテル、サービスアパートメント、その他投資など多角的な事業を展開しています。

当社の多様なポートフォリオには、香港のディスカバリーベイとCDWビル、上海のHKRI Taikoo Hui、上海、嘉興、杭州で開発中の数多くの高級住宅物件 が含まれます。HKRIは1989年以来、香港証券取引所に上場しており、証券コードは00480です。







ウェブサイト： www.hkri.com

Swire Propertiesについて

Swire Propertiesは、商業、小売、ホテル、住宅用不動産の開発・管理を手がけており、特に主要交通機関の交差点に位置する一等地での複合施設開発に力を入れています。 Swire Propertiesは香港証券取引所のメインボードに上場しており、香港での投資ポートフォリオはタイクー・プレイス、パシフィック・プレイス、シティプラザ、シティゲートで構成されています。香港における当社の完成済みポートフォリオは、約151万平方メートル（約1,630万平方フィート）のスペースで構成されています。

中国本土では、Swire Propertiesは6件の複合施設開発を完了しています。その中には、北京の Taikoo Li SanlitunとINDIGO^、上海のHKRI Taikoo HuiとTaikoo Li Qiantan、広州のTaikoo Hui 、成都のTaikoo Liなどがあります。現在、北京のTaikoo Place^、西安のTaikoo Li、三亜のTaikoo Li*、前灘のTaikoo Li、上海のLujiazui Taikoo Yuan、広州のTaikoo Li Julong Wanが開発中です。中国本土における当社の完成済みポートフォリオは、約130万平方メートル（1,440万平方フィート）のスペースで構成されています。

香港と中国本土に加え、インドネシア、ベトナム、シンガポール、タイ、マイアミ（米国）にも進出しています。

Swire Propertiesのウェブサイト www.swireproperties.comをご覧ください。

^北京のTaikoo Placeは、完成時には既存のINDIGOを併設される予定です。

*プロジェクト名は未定です。

SOURCE HKRI Taikoo Hui