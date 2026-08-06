KANEBO、高級感のあるオーバーキャップにEastmanの「Cristal™ One IM812」を採用

高級化粧品ブランドが、美観、強度、持続可能性を兼ね備えたオーバーキャップにリサイクル可能な素材を採用

テネシー州キングスポート, 2026年8月7日 /PRNewswire/ -- 日本の高級化粧品ブランドKANEBOは、新製品の美容化粧水「ジェネレイティング・エッセンシャルズ」のオーバーキャップに、Eastmanの特殊PET樹脂「Cristal™ One IM812」を採用しました。

KANEBOのデザイナー、Shinsuke Magai氏は、次のように述べました。「この化粧水は、KANEBOの『プログレスケア（Progress Care）』という理念と、『KANEBOは、美ではなく希望を語るブランドへ（Going beyond beauty, KANEBO heightens hope）』というメッセージに根差し、アンチエイジングに焦点を当てるのではなく、人生のさまざまな段階で肌を支えるという当社の考え方を反映しています。私たちは、洗練と進化の両方を感じさせるデザインを通じて、その理念をパッケージで具現化したいと考えました。」

KANEBO selects Eastman Cristal One IM812 for luxury overcap packaging to deliver aesthetics, strength and sustainability.

肉厚で重量のある黒いオーバーキャップには、厳しい性能要件とデザイン要件を満たす素材が必要でした。Cristal One IM812は、落下衝撃試験に合格し、成形後に塗装を施しても必要な強度を維持したことで、この課題に応えました。

Cristal One IM812は、KANEBOが思い描いた外観を忠実に再現しました。適度な光沢を備えた、すっきりとした上質な黒色で、上部に向かって不透明な黒からより透明感のある黒へとさりげなく移り変わるグラデーションです。強靭性、透明性、色表現の精度を兼ね備えたことで、パッケージを過度に重々しく見せることなく、洗練された高級感のある外観を実現しました。

KANEBOの包装技術者、Shota Kawasaki氏は、次のように述べました。「技術的な観点から、このパッケージでは、素材性能、成形加工、仕上げのバランスを慎重に調整する必要がありました。複数の候補素材を評価した結果、Cristal One IM812が当社のニーズに最も適していることが分かりました。」

この特殊素材は射出成形に対応し、高級化粧品用部品に求められる高い透明性と強靭性を発揮するよう設計されています。

KANEBOは、PETリサイクル工程で再資源化できるという持続可能性上の利点を評価し、この特殊PET樹脂を採用しました。主にアジア市場で販売されるこの製品については、欧州連合（EU）の包装・包装廃棄物規則（PPWR）への準拠は当面の要件ではありませんでしたが、KANEBOはさらに一歩踏み込み、今後想定される規制要件に沿った素材を採用しました。

2026年1月の発売以来、この化粧水は市場から好意的な反応を得ており、KANEBOは今後発売する製品でCristal One Renew IM812の採用を拡大する予定です。

Eastmanの化粧品・パーソナルケア用パッケージ担当マーケティングマネージャー、Tara Caryは、次のように述べました。「KANEBOが製品のキャップにCristal One IM812を採用したことは、Eastmanにとって意義深いことです。この採用事例は、外観・耐久性・機能性を損なうことなく持続可能性との両立を図るという美容ブランドの課題に対し、Eastmanの素材がどのように役立つかを示しています。」

KANEBOの親会社であるKaoは、長年にわたりEastmanと提携してきました。Eastmanの革新的な素材に関する協業を通じて築かれたこの長年の関係は、高級感のある仕上がりと信頼性の高い性能が求められる化粧品包装分野において、同社の世界規模の技術支援と素材に関する専門知識にKaoが寄せる信頼を示しています。

KANEBOについて

KANEBOは、美しさだけでなく希望のメッセージを発信する、日本の高級化粧品ブランドです。スキンケアを中心に、メイクアップ製品も幅広く展開しています。KANEBOのスキンケアの中核をなすのは、胎脂に着想を得たシグネチャークリームです。「胎脂（Taishi）」は、赤ちゃんの未熟な角質層を環境の変化や乾燥から守り、自然に消失する物質であるvernix caseosaの日本語名です。KANEBOは、独自のスキンケア製品とメイクアップ製品を通じて、一人ひとりが前向きな姿勢を育みながら、自らの願いや目標を追求できるよう後押ししています。

Eastmanについて

1920年に設立されたEastmanは、人々が日常的に使うさまざまな品に用いられる多様な製品を手掛ける、世界的な特殊素材企業です。Eastmanは、素材を通じて生活の質を高めることを目的に、安全性と持続可能性への取り組みを継続しながら、顧客と協力して革新的な製品とソリューションを提供しています。同社のイノベーション主導型成長モデルは、世界最高水準の技術プラットフォーム、顧客との緊密な連携、差別化された用途開発を活用し、輸送、建築・建設、消耗品などの魅力的な最終用途市場における主導的地位を一層強化するものです。Eastmanは、包摂性を重視する企業として、世界各地で約13,000人を雇用し、100か国以上で顧客にサービスを提供しています。同社の2025年の売上高は約88億米ドルで、本社は米国テネシー州キングスポートにあります。詳細については、www.eastman.comをご覧ください。

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SOURCE Eastman