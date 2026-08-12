Manulife、主要市場における成長戦略の推進に向け、Jeremy Youngをグローバル・ハイネットワース部門の国際ブローカー事業担当チーフ・ディストリビューション・オフィサーに任命

香港, 2026年8月12日 /PRNewswire/ -- Manulifeは、Jeremy Youngをグローバル・ハイネットワース部門の国際ブローカー事業担当チーフ・ディストリビューション・オフィサーに即日付で任命したことを発表しました。

Young氏は3月から暫定チーフ・ディストリビューション・オフィサーを務め、Manulifeの販売戦略を推進するとともに、主要市場におけるブローカーとの連携を強化し、力強いリーダーシップを発揮してきました。新たな役職において、Young氏はManulifeの国際ブローカー事業をグローバルに統括し、香港、シンガポール、中東およびその他の市場で成長を推進するとともに、ブローカーとのパートナーシップおよび販売体制をさらに強化する責任を担います。

Jeremy Young has been appointed Chief Distribution Officer, International Brokerage, Global High-Net-Worth

グローバル・ハイネットワース部門のCEO兼Manulife Asiaのチーフ・パートナーシップ・ディストリビューション・オフィサーであるBonnie Qiu氏は、次のように述べました。「Jeremyをこの重要な役職に迎えることができ、大変嬉しく思います。GHNWは引き続きManulifeの戦略の中核であり、当社は富裕層顧客の変化するニーズに応えるため、ケイパビリティ、商品、パートナーシップへの投資を継続していきます。Jeremyのリーダーシップにより、この市場へのサービス提供力を高め、今後の大きな機会を捉えることができるでしょう。」

Young氏は、販売チャネル、営業、マーケティング、商品戦略、顧客体験の各分野において、20年以上にわたる保険業界でのリーダーシップ経験を有しています。Manulife入社前は、Transamerica Life Bermudaのグローバル最高商務責任者を務めていました。それ以前には、Sun Life、AIA、Sovereignで上級管理職を歴任しました。

今回の任命は、Manulifeがグローバル・ハイネットワース・プラットフォームの強化と、アジア、中東、その他の国際市場における富裕層顧客の変化するニーズへの対応に取り組む姿勢を改めて示すものです。業界に関する深い専門知識、国際的な視野、事業面での力強いリーダーシップを備えたYoung氏は、Manulifeの国際ブローカー事業を次の段階へと導くのに十分な資質を備えています。

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Alice Li

Manulife Hong Kong & Macauの最高コミュニケーション責任者

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Manulifeについて

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SOURCE Manulife