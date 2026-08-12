Manulife Tunjuk Jeremy Young sebagai Chief Distribution Officer, Internasional Brokerage, Global High-Net-Worth untuk Perluas Pertumbuhan di Pasar Strategis

HONG KONG, 12 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- Manulife resmi menunjuk Jeremy Young sebagai Chief Distribution Officer, International Brokerage, Global High-Net-Worth, terhitung mulai hari ini.

Jeremy Young has been appointed Chief Distribution Officer, International Brokerage, Global High-Net-Worth

Sebelumnya, Young mengemban tugas sebagai Pejabat Sementara Chief Distribution Officer sejak bulan Maret, serta sukses memberikan kepemimpinan yang solid dalam mengembangkan strategi distribusi Manulife dan memperdalam kemitraan dengan para pialang di pasar strategis. Melalui peran barunya ini, ia akan mengepalai bisnis International Brokerage Manulife secara global, memacu ekspansi di Hong Kong, Singapura, Timur Tengah, dan kawasan strategis lain, serta mempererat sinergi dengan para mitra pialang beserta kapabilitas distribusinya.

"Kami menyambut gembira penunjukan Jeremy untuk posisi strategis ini," kata Bonnie Qiu, CEO, Global High- Net-Worth and Chief Partnership Distribution Officer, Manulife Asia. "Sebagai salah satu pilar utama strategi Manulife, GHNW akan terus didukung melalui investasi berkelanjutan pada kapabilitas, produk, dan kemitraan guna memenuhi ekspektasi klien high-net-worth yang kian berkembang. Kepemimpinan Jeremy akan memperkuat kemampuan kami dalam melayani pasar ini dan menangkap berbagai peluang besar di masa depan."

Young memiliki pengalaman kepemimpinan lebih dari 20 tahun di industri asuransi yang mencakup bidang distribusi, penjualan, pemasaran, strategi produk, dan pengalaman pelanggan. Sebelum bergabung dengan Manulife, ia menjabat sebagai Chief Commercial Officer, Global, di Transamerica Life Bermuda. Sebelumnya ia pernah memegang sejumlah posisi kepemimpinan senior di Sun Life, AIA, dan Sovereign.

Penunjukan ini memperkuat komitmen Manulife untuk memperkokoh platform Global High-Net-Worth serta melayani kebutuhan klien high-net-worth yang terus berkembang di Asia, Timur Tengah, dan pasar internasional lainnya. Berbekal keahlian mendalam di industri ini, wawasan global, serta kepemimpinan komersial yang tangguh, Young diyakini mampu mengantar lini bisnis International Brokerage Manulife memasuki era baru pertumbuhan.

Untuk pertanyaan media, hubungi:

Alice Li

Chief Communications Officer, Manulife Hong Kong & Macau

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Tentang Manulife

Manulife Financial Corporation adalah penyedia layanan keuangan internasional terkemuka, yang berkantor pusat di Toronto, Kanada. Didorong oleh visi untuk menjadi mitra finansial terdepan bagi nasabah, kami menjalankan bisnis dengan merek Manulife di Kanada dan Asia, serta John Hancock di Amerika Serikat, guna menyediakan konsultasi keuangan, produk asuransi, serta solusi kesehatan bagi perorangan, kelompok, maupun korporasi.. Melalui Manulife Wealth & Asset Management, kami menawarkan solusi investasi global, nasihat keuangan, dan layanan program pensiun kepada individu, institusi, dan anggota program pensiun di seluruh dunia. Pada akhir tahun 2025, kami memiliki lebih dari 37.000 karyawan, lebih dari 106.000 agen, dan ribuan mitra distribusi, yang melayani lebih dari 37 juta nasabah di 25 wilayah operasional secara global. Perusahaan melantai di bursa saham Toronto, New York, dan Filipina dengan kode 'MFC', serta di bursa Hong Kong dengan kode '945'. Tidak semua produk dan layanan tersedia di semua wilayah yurisdiksi. Untuk informasi tambahan, kunjungi manulife.com.

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