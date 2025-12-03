NagaCorp社、Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia 2025リストで地域の最優秀企業に選出

この名誉ある表彰は、NagaCorpが一流の雇用主として、またカンボジアの発展に大きく貢献したリーダーであることを裏付けるものです。

香港、2025年12月4日 /PRNewswire/ -- メコン地域の大手統合型リゾート運営会社NagaCorp Ltd.（「NagaCorp」または「同社」、SEHK株式コード：3918）は本日、名誉あるFortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asiaリストに初選出されたことを発表しました。NagaCorpは、地域全体の模範的な職場文化を認定するこの名誉あるリストにおいて、46位にランクされ、カンボジアのトップ企業となっています。この成果により、NagaCorpはHilton Worldwide HoldingsやMarriott Internationalなどの世界的業界リーダーと肩を並べることになりました。

2025年に創設されたこの権威あるリストは、職場文化に関する世界的権威であるGreat Place To Work®とFortuneが共同で作成するもので、主に従業員からの匿名のフィードバックに基づいています。この外部認証は、NagaCorpの子会社であるNagaWorld Limited（「NagaWorld」）が2025年8月にGreat Place To Work® Certification™を獲得したことに続くものです。同社は従業員からほぼ完璧な95%のTrust Index™スコアを獲得しました。

「まずGreat Place to Work®に、そして今度はFortune誌によって働きがいのある東南アジア企業トップ100に選ばれたことは、職場文化の第一人者から認められたわけで、身の引き締まる光栄な評価です。これは素晴らしい達成であり、成長著しいカンボジアで優れた職場文化が発展している事実を評価してくれたGreat Place to Work®とFortuneに感謝します。Nagaファミリーの皆さんにとって、この偉業は、プロフェッショナルとしても個人としても皆さんが成長と卓越性を飽くことなく追及してきた証です。この栄誉は皆さん一人ひとりのものです」とNagaCorpの最高経営責任者兼執行取締役のChen Yiy Fonは述べています。「カンボジアで最も早くから投資に携わってきた最大級の海外直接投資家として、私たちは幸運にも30年以上にわたり、この国の企業と経済の発展に主導的な役割を果たす機会に恵まれてきました。当社は、企業統治、倫理的なビジネスおよび職場慣行、人材の関与、持続可能性、企業の社会的責任において高い基準を採用することにより、急速に発展する経済に貢献できる企業文化を育み、成長させることができました。こうした長期的なビジョンが、国家建設に対して私たちができる貢献の礎です。また、この姿勢が、質の高い数千の雇用を創出し、多様で包括的な労働力を育成し、魅力的な投資先として世界舞台でカンボジアの魅力を高めることにつながっています。」

Fortune誌による今回の評価は、NagaCorpが従業員、地域社会、そしてカンボジア社会全体に焦点を当てた戦略をとっていることを改めて示しており、それが同社の業務の卓越性と社会的影響の基盤となっています。この戦略の主な柱は次のとおりです。

最高水準のコーポレート・ガバナンスの維持： 当社は、厳格な行動規範と腐敗防止方針を維持し、高い倫理基準を遵守します。独立したレビュー体制、スタッフのトレーニング、厳格な内部統制を備えた強力なマネー・ロンダリング対策フレームワークを維持しています。継続的な透明性と説明責任により、株主、規制当局、海外投資家の間で信頼を獲得しています。

地域社会への投資： 当社は、CSR活動「NagaWorld Kind Hearts」を通じて、2014年以降1,160件を超える地域活動を企画してきました。当社従業員は、58,000時間以上のボランティア活動を通じ、約90万人のカンボジア人に恩恵をもたらしています。

若者に対する教育支援の推進： この取り組みは160以上の学校やNGOに広がり、180,000点以上の学校教材と230台のコンピュータ・セットを配布し、合計240,000人以上の学生に将来の成功のための礎を提供しました。

環境に対する持続可能性の推進： カンボジアの気候目標を支援し、より環境に優しい未来を育むための長期的な取り組みを尾進めています。2018年に開始された「グリーン・カンボジア：植樹プログラム（Green Cambodia: Tree Planting Programme）」のような従業員主導のプログラムにより、11の州で32,000本以上の苗木が植えられ、64の学校とNGOを対象に35の環境ワークショップが開催されました。

カンボジアの文化遺産と国民の誇りを支援する活動：NagaWorldは創立30周年を記念して、1か月間にわたり28のイベントを開催しました。これらのイベントは、国、教育、医療、環境、コミュニティをテーマに18万人を超える市民を地域開発へと参加させるとともに、7,000人を超える来賓にカンボジアの文化遺産を紹介し、カンボジアを観光地として宣伝するという2つの目的を果たしました。

NAGACORP LTD.について

NagaCorp Ltd.は、2006年10月より香港証券取引所に上場しています（SEHK証券コード：3918)。1995年に設立されたNagaCorpの完全子会社であるNagaWorld Ltd.は、カンボジア王国の首都プノンペンにある唯一の世界クラスの統合型エンターテインメント・レジャー施設を所有・運営・管理しています。NagaCorpは、2011年9月5日に発表されたハンセン外国企業総合指数（Hang Seng Foreign Companies Composite Index）に採用されました。2018年9月10日、当グループはハンセン総合大型株・中型株指数（Hang Seng Composite Large Cap & Mid Cap Index）の構成銘柄に組み入れられました。 2023年3月13日、当グループは、上海–香港ストックコネクトおよび深セン–香港ストックコネクトのサウスバウンド取引対象の適格証券の一つとして上場されました。

詳細については、nagacorp.comをご覧いただき、LinkedInでNagaCorpをフォローしてください。

FORTUNE誌について

Fortune誌は、事業の向上を願う人向けに、築き上げた信頼と受賞歴のある報道と情報を基に構築された、世界的なマルチプラットフォーム・メディア企業です。同社は独立系企業として、世界の大企業とその指導者、そしてビジネスを促進させる新世代の改革者らのストーリーを世に広めています。デジタルおよび印刷媒体を通じ、Fortuneは揺るぎないベンチマークに基づいて企業の業績を測定し、世界各地で企業の説明責任を問う役割を果たしています。同社を象徴するランキングには、Fortune 500、Fortune Global 500、最も影響力のある女性（Most Powerful Women）、世界で最も賞賛される企業（World's Most Admired Companies）などがあります。Fortuneは、Fortuneグローバル・フォーラム（Fortune Global Forum）、ブレインストーム・テック（Brainstorm Tech）、Fortune「最も影響力のある女性」（Fortune Most Powerful Women）などの特別なサミットやカンファレンスに業界のオピニオン・リーダーを集めることで、世界クラスのコミュニティを構築しています。詳しくは、fortune.comをご覧ください。

SOURCE NagaCorp Ltd.