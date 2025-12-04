NagaCorp Tercantum dalam Daftar "Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia 2025"

Dalam edisi perdana yang dilansir pada 2025 oleh Fortune, berkolaborasi dengan Great Place To Work®, lembaga global yang mengevaluasi budaya kerja, proses pemeringkatan ini menggunakan umpan balik dari karyawan secara rahasia. Pengakuan eksternal ini menyusul pencapaian NagaWorld Limited ("NagaWorld"), anak usaha NagaCorp, yang berhasil meraih sertifikat Great Place To Work® pada Agustus 2025 dengan skor Trust Index™ hampir sempurna, yaitu 95%.

"Kami mendapat kehormatan besar atas sertifikat Great Place to Work ® dan tercantum dalam daftar 100 perusahaan yang memiliki budaya kerja terbaik di Asia Tenggara. Pencapaian tersebut merupakan prestasi yang luar biasa. Kami menyampaikan apresiasi kepada Great Place to Work® dan Fortune yang telah mengakui perkembangan budaya kerja di Kamboja. Bagi setiap anggota keluarga besar Naga, pencapaian tersebut membuktikan semangat untuk terus berkembang dan mengejar keunggulan dalam kehidupan profesional maupun pribadi. Penghargaan tersebut milik kalian semua," ujar Chen Yiy Fon, Chief Executive Officer & Executive Director, NagaCorp. "Sebagai salah satu investor asing terbesar dan paling awal berkiprah di Kamboja, kami beruntung dapat memainkan peran penting dalam membangun dinamika korporasi dan ekonomi nasional selama tiga dekade dan ke depannya. Dengan standar tinggi dalam tata kelola perusahaan, etika bisnis dan praktik tempat kerja, pengembangan sumber daya manusia, praktik keberlanjutan, serta tanggung jawab sosial perusahaan, kami telah menumbuhkan budaya perusahaan yang mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Visi jangka panjang ini merupakan landasan kontribusi kami untuk pembangunan Kamboja—menciptakan ribuan lapangan kerja berkualitas, mendorong keberagaman dan inklusivitas tenaga kerja, serta meningkatkan daya tarik Kamboja di mata dunia sebagai destinasi investasi."

Pengakuan dari Fortune ini menyoroti fokus strategis NagaCorp pada sumber daya manusia, masyarakat lokal, dan masyarakat Kamboja secara luas. Seluruh unsur tersebut menjadi dasar keunggulan operasional dan dampak sosial perusahaan. Pilar utama strategi ini meliputi:

Menjunjung Standar Tertinggi dalam Tata Kelola Perusahaan: NagaCorp menerapkan Kode Etik dan Kebijakan Antikorupsi yang ketat, serta berkomitmen pada standar etika. NagaCorp menjaga kerangka kerja Antipencucian Uang melalui tinjauan independen, pelatihan karyawan, dan sistem pengendalian internal. Transparansi dan akuntabilitas berkelanjutan telah memperkuat kepercayaan pemegang saham, pihak regulator, dan investor asing.

NagaCorp menerapkan Kode Etik dan Kebijakan Antikorupsi yang ketat, serta berkomitmen pada standar etika. NagaCorp menjaga kerangka kerja Antipencucian Uang melalui tinjauan independen, pelatihan karyawan, dan sistem pengendalian internal. Transparansi dan akuntabilitas berkelanjutan telah memperkuat kepercayaan pemegang saham, pihak regulator, dan investor asing. Berinvestasi pada Masyarakat Lokal: Melalui program CSR "NagaWorld Kind Hearts", NagaCorp telah menyelenggarakan lebih dari 1.160 kegiatan komunitas sejak 2014, serta berkontribusi lebih dari 58.000 jam kerja sukarela dari para karyawan yang membantu hampir 900.000 warga Kamboja.

Melalui program CSR "NagaWorld Kind Hearts", NagaCorp telah menyelenggarakan lebih dari 1.160 kegiatan komunitas sejak 2014, serta berkontribusi lebih dari 58.000 jam kerja sukarela dari para karyawan yang membantu hampir 900.000 warga Kamboja. Memperjuangkan Pendidikan Generasi Muda : Inisiatif NagaCorp telah menjangkau lebih dari 160 sekolah dan LSM, mengedarkan lebih dari 180.000 perlengkapan sekolah dan 230 perangkat komputer, serta ikut memberikan akses pendidikan kepada lebih dari 240.000 pelajar.

: Inisiatif NagaCorp telah menjangkau lebih dari 160 sekolah dan LSM, mengedarkan lebih dari 180.000 perlengkapan sekolah dan 230 perangkat komputer, serta ikut memberikan akses pendidikan kepada lebih dari 240.000 pelajar. Mendorong Kelestarian Alam: NagaCorp memiliki komitmen jangka panjang untuk mendukung target iklim Kamboja dan lingkungan yang lebih lestari. Program yang dipimpin karyawan, seperti "Green Cambodia: Tree Planting Programme" sejak 2018, telah berkontribusi dalam bentuk penanaman lebih dari 32.000 bibit pohon di 11 provinsi dan penyelenggaraan 35 lokakarya tentang lingkungan hidup untuk 64 sekolah dan LSM.

NagaCorp memiliki komitmen jangka panjang untuk mendukung target iklim Kamboja dan lingkungan yang lebih lestari. Program yang dipimpin karyawan, seperti "Green Cambodia: Tree Planting Programme" sejak 2018, telah berkontribusi dalam bentuk penanaman lebih dari 32.000 bibit pohon di 11 provinsi dan penyelenggaraan 35 lokakarya tentang lingkungan hidup untuk 64 sekolah dan LSM. Melestarikan Warisan Budaya dan Kebanggaan Nasional Kamboja: Dalam rangka hari jadi ke-30, NagaWorld menggelar 28 acara selama satu bulan dengan dua tujuan: melibatkan lebih dari 180.000 warga dalam kegiatan pemberdayaan komunitas (tema: Negara, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Komunitas) serta mempromosikan Kamboja sebagai destinasi wisata dengan menampilkan warisan budaya nasional kepada lebih dari 7.000 tamu.

