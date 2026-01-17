Memanfaatkan Kekuatan Olahraga: Orange Lion Sports Pimpin Tren "Racecation" yang Kian Berkembang

"Kami berkomitmen menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi para atlet dan penggemar olahraga," ujar Yang Yong, General Manager, Events and Commercialization, Orange Lion Sports, mitra penyelenggara acara. "Kami mengerahkan berbagai sumber daya dalam ekosistem Alibaba, termasuk Taobao, Fliggy, Alibaba Health, Ant Chain, dan Amap, untuk mendorong tingkat partisipasi acara, bahkan setelah lomba selesai. Pendekatan tersebut sukses menarik minat pelari di seluruh Hainan, berbagai wilayah di Tiongkok, hingga mancanegara, sekaligus mendorong aktivitas belanja tambahan yang terkait dengan acara."

Dinas pariwisata dan olahraga tingkat provinsi telah meluncurkan insentif pendanaan untuk ajang olahraga pada 2026 demi menarik penyelenggaraan kompetisi nasional dan internasional. Orange Lion Sports membuktikan bahwa ajang skala besar dapat menciptakan aktivitas ekonomi berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal melalui integrasi digital antara sektor kuliner, akomodasi, transportasi, hiburan, dan ritel. Bersama Taobao, Orange Lion Sports meluncurkan "Winter Warm-up Festival" yang membagikan voucher promosi dan penawaran khusus menjelang acara. Program tersebut menghubungkan partisipasi lomba dengan keterlibatan konsumen, serta memperkenalkan kuliner khas daerah—seperti fermented vinegar hot pot dan masakan tradisional Li-Miao—kepada para pelari di seluruh Tiongkok.

Manfaat ekonomi dari ajang ini juga berlanjut setelah lomba berakhir. Berdasarkan data Fliggy, pemesanan hotel di Sanya mulai meningkat secara stabil sejak akhir Oktober 2025, tepatnya ketika promosi acara diluncurkan, dan trennya tetap positif selama periode maraton. Tren tersebut terus berlanjut hingga lomba selesai, bertepatan dengan libur Tahun Baru. Menurut data Dinas Pariwisata Sanya, selama libur Tahun Baru 2026, 650.800 wisatawan berkunjung ke kota ini, bahkan nilai pendapatan pariwisata mencapai RMB 1,299 miliar (sekitar US$186 juta). Capaian ini menegaskan peran model "racecation" dalam menggerakkan tingkat permintaan pariwisata.

Ke depan, Orange Lion Sports akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ajang olahraga dan mendorong tren kesehatan untuk semua lapisan masyarakat, sejalan dengan pernyataan perusahaan di CES 2017 bahwa AI merupakan masa depan pengembangan industri olahraga.

SOURCE Orange Lion Sports