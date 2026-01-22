Secomeaがプロダクトイノベーションを加速、OT向けセキュアリモートアクセスでのリーダーシップを強化

コペンハーゲン（デンマーク）, 2026年1月22日 /PRNewswire/ -- 産業用オペレーショナルテクノロジー（OT）環境向けのセキュアリモートアクセスの世界的リーダーであるSecomeaは本日、製品・技術組織の大幅な拡大を発表しました。イノベーションと拡張性を高め、長期的な分野リーダーとしての地位を強化するため、同社は製品開発への投資を倍増します。

この動きは、Secomeaの顧客基盤の拡大と、製造業および産業エコシステム向けに設計された、セキュアでコンプライアンスに準拠し、かつ使いやすいリモートアクセスソリューションへの需要の高まりを反映したものです。

「セキュアリモートアクセスは、現代の製造業にとって不可欠なインフラとなっています」と、 Secomeaの最高経営責任者（CEO）であるMichael Ferdinandsen氏は述べています。「サイバーリスクや規制圧力、グローバルな連携が加速する中、製造業者や機械メーカーには、IT用途を前提にした製品の転用ではなく、OT向けに特化して設計されたソリューションが求められています。製品開発への投資を倍増することで、当社はこうした需要に先んじて対応し、お客様に長期的な価値を提供し続けることを可能にします。」

この投資拡大の一環として、Secomeaは社内の優れた人材を昇格させ、有力な外部人材を迎え入れることでリーダーシップを強化します。チーム一丸となって、Secomeaの製品戦略の陣頭指揮を執り、画期的な技術の実装を加速させるとともに、産業用コネクティビティの領域を再定義する長期的なプラットフォームビジョンを前進させます。

Knud Kegel氏は、最高製品責任者（CPO）から最高技術・製品責任者（CTPO）へと職務範囲を拡大しました。

この拡大された役割のもと、Kegel氏は、製品管理、開発の実行、プラットフォーム・アーキテクチャを単一の戦略のもとに統合し、顧客ニーズ、プロダクトイノベーション、開発提供体制の連携をこれまで以上に強化します。

「当社の顧客は、オペレーションを遅延させることなく顧客のサイバーフィジカルシステム（CPS）への安全なリモートアクセスを実現するという不可欠なことにおいて、Secomeaを信頼しています」と、SecomeaのCTPOであるKnud Kegel氏は述べています。

「製品と技術のリーダーシップを一体化することで、当社はより迅速に対応し、効率的にスケールしながら、OT特有の現場要件に対応したプラットフォームを提供し続けることができます。」

開発部門のリーダーシップをさらに強化するため、Secomeaは、Thomas Have氏を開発担当副社長（VP of Engineering）に任命しました。

Have氏は、テクノロジー分野の要職を歴任し、直近ではLogPointの開発担当上級副社長（SVP Engineering）を務めるなど、規制環境下におけるエンタープライズ・グレードのセキュリティ・プラットフォームを構築・スケールさせてきた豊富な実績を有しています。

「Secomeaはサイバーセキュリティ、コンプライアンス、事業継続が交わる領域で事業を展開しています」と 、開発担当VPのThomas Have氏は述べています。「この組み合わせには、高い技術的厳密さと、顧客の実際の運用の在り方に対する深い理解の両方が求められます。実際の産業現場での利用を想定して設計されたプラットフォームのスケール拡大に貢献できることを大変嬉しく思います。」

これと並行して、Secomeaは専任の製品マーケティング部門を新設し、市場におけるポジショニングを明確化するとともに、顧客価値を明確化し、OT向けセキュアリモートアクセス分野におけるカテゴリーリーダーとしての地位を強化します。

同部門は、長年にわたりSecomeaで製品分野を率いてきたIngrid Arem Gundersen氏が主導し、顧客ニーズ、製品の機能・性能、そして市場へのコミュニケーションの結び付きを強化することに注力します。

「このカテゴリーが成熟するにつれて、明確さがこれまで以上に重要になります」と、Ingrid Arem Gundersen氏は述べています。

「我々の使命は、OTセキュリティやアップタイム、グローバルなサービス運用を担う方々に向けて、Secomeaがなぜ存在するのか、誰のための存在なのか、そしてどのように価値を提供しているのかを、明白に伝えることです。」

メーカーがサイバーリスクや規制圧力の高まりに直面し、機械メーカーがグローバルなサービス業務を拡大する中、Secomeaは、最も重要な領域である、工場フロアを守りつつ産業エコシステム全体でのコラボレーションを可能にする、安全で信頼性が高く、使いやすいプラットフォームへの投資を継続しています。

Secomeaについて

Secomeaは産業ネットワークおよびOT機器向けに専用設計されたセキュアリモートアクセス（SRA）ソリューションを提供しています。2008年に設立されたSecomeaは、製造業者や機械メーカーが、アップタイムや使いやすさを損なうことなく、機械や生産設備へのリモートアクセスを安全に実現できるよう支援しています。

現在、世界中で8,000社以上の顧客が、サイバーリスクの軽減、コンプライアンス要件への対応、そして業務の安定的な継続を目的に、 Secomeaを信頼しています。

