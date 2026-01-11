より明るい金融の未来を築く：Sun LifeとAflatoun Internationalが提携、アジア全域で3万人超の家事労働者向けに金融リテラシー向上を支援

この地域初の取り組みは、金融教育ワークショップ、ツールキット、トレーニングを通じて、外国人および現地の家事労働者の金融面でのレジリエンス向上を目的としている。

香港、2026年1月11日 /PRNewswire/ -- Sun Lifeは、グローバルな非政府組織であるAflatoun Internationalと提携し、香港、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、ベトナムにおける家事労働者の金融リテラシー向上を目的とした地域型の慈善プログラム「Brighter Financial Futures（より輝かしい金融の未来）」の立ち上げを発表しました。

アジアには世界の家事労働者の約40%が集中しており1、同労働力は地域全体における労働参加を支え、経済活動を牽引する重要な役割を果たしている一方で、金融教育へのアクセスを十分に得られていないケースが少なくありません。

Sun Life Asiaの最高顧客・流通責任者であるDavid Broom氏は、次のように述べています。「Sun Lifeでは、お客様と地域社会が生涯にわたる経済的安心を実現できるよう支援することを使命としています。金融リテラシー、教育、そしてエンパワーメントはその使命の中核であり、Aflatoun Internationalとのパートナーシップにより、十分な支援が行き届いていないコミュニティにも確実にアプローチすることができます。」

同プログラムは12か月間にわたり、アジア全域で3万人を超える家事労働者にリーチすることを目的として設計されており、教育ワークショップ、ツールキット、トレーニングセッションを通じて、金融スキルの深化を図ります。また、雇用の各段階に合わせて最適化され、信頼できる現地の組織を通じて提供されることで、各市場において家事労働者に対する金融教育が前向きな影響をもたらすことを確実にしています。

Sun Life Asiaが同プログラムへの取り組みを進める背景には、アジア全域の移住家事労働者を支援する香港拠点の慈善団体兼オンライン教育プラットフォームであるUpliftersとのパートナーシップを通じて開発された「Dare to Dream（夢を見る勇気を持とう）」の成功があります。

Broom氏は次のように述べています。「家事労働者は、この地域の経済および社会の基盤にとって不可欠な存在です。この協業を通じて、家事労働者が十分な情報に基づいた金融上の意思決定を行うために必要なツールやリソースへのアクセスを拡充し、より強靭で持続可能なコミュニティの形成につながる長期的な波及効果を生み出すことを目指しています。」

Aflatoun Internationalとのパートナーシップにより、Sun Lifeの金融リテラシーに関する取り組みは、地域全体で大きく拡大します。Brighter Financial Futuresプログラムのもと、Upliftersに加え、2026年を通じて他市場における追加の現地パートナーが順次発表され、各地域のニーズに応じた金融教育を通じてコミュニティとのつながりを強化していきます。

同カリキュラムは、オンラインおよび対面セッションの双方で実施され、緊急時の貯蓄構築、将来への備え、非公式な貸付や一般的な詐欺への対策に重点を置き、参加者が実践的な金融知識と自信を身に付けられるよう設計されています。また、持続可能な計画立案とコミュニケーションを通じて、レジリエンスの強化と健全な家族関係の構築も支援します。

Aflatounの戦略的パートナーシップ＆開発ディレクターであるKirsten Theuns氏は、次のように述べています。「金融教育は、地域社会を足元から力づけるものです。家事労働者に自らの財務を管理するための自信とツールを提供することで、本人のみならず、その家族やより広範なコミュニティにとっても新たな機会を切り拓くことができます。Sun Lifeとのパートナーシップを開始できることを大変喜ばしく思っており、この取り組みが地域全体における包摂性向上に向けた重要な一歩となると確信しています。」

Brighter Financial Futuresへのご参加に関心のある方は、オンラインで登録することができます：aflatoun.org/brighterfinancialfutures

Sun Lifeについて

Sun Lifeは、個人および法人のお客様に資産管理、財産、保険、健康に関するソリューションを提供する主要な国際金融サービス機関です。Sun Lifeは、カナダ、米国、英国、アイルランド、香港、フィリピン、日本、インドネシア、インド、中国、オーストラリア、シンガポール、ベトナム、マレーシア、バミューダを含む複数の市場で事業を展開しています。2025年9月30日現在、Sun Lifeの運用資産総額は1兆6,200億ドルでした。詳細については、www.sunlife.com をご覧ください。

Sun Life Financial Inc.はトロント（TSX）、ニューヨーク（NYSE）、フィリピン（PSE）の各証券取引所でSLFのティッカー・シンボルで取引されています。

注：すべての通貨は特に明記されていない限りカナダドルです。

Aflatoun Internationalについて

Aflatoun Internationalは、社会教育および金融教育を通じて若者のエンパワーメントに取り組むグローバル組織です。社会性と感情面の学習、起業家精神、金融リテラシーに重点を置き、子どもや若者が積極的なグローバル市民となるために必要なスキルと知識を提供しています。2005年の設立以来、110か国以上で1億人を超える子どもたちにリーチし、世界中で人々の人生とコミュニティに変革をもたらしてきました。

