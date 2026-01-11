Membangun Brighter Financial Futures: Sun Life dan Aflatoun International bermitra untuk meningkatkan literasi keuangan bagi lebih dari 30.000 pekerja rumah tangga di Asia

Inisiatif regional yang pertama di jenisnya ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keuangan pekerja rumah tangga asing maupun lokal melalui lokakarya edukasi keuangan, perangkat, dan pelatihan.

HONG KONG, 11 Januari, 2026 /PRNewswire/ - Sun Life bekerja sama dengan organisasi non pemerintah global, Aflatoun International. Sun Life mengumumkan peluncuran "Brighter Financial Futures", sebuah program filantropi regional yang dirancang untuk meningkatkan literasi keuangan pekerja rumah tangga di Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam.

Asia memiliki sekitar 40% pekerja rumah tangga di dunia1. Mereka berperan penting dalam mendukung partisipasi tenaga kerja dan mendorong kegiatan ekonomi di Asia, namun sering kali tidak mendapatkan edukasi keuangan.

David Broom, Chief Client and Distribution Officer di Sun Life Asia, mengatakan, "Misi Sun Life adalah membantu nasabah dan masyarakat mencapai keamanan finansial seumur hidup. Literasi keuangan, pendidikan dan dukungan adalah inti misi kami. Kemitraan kami dengan Aflatoun International memastikan menjangkau masyarakat yang kurang terlayani."

Program selama 12 bulan ini dirancang untuk menjangkau lebih dari 30.000 pekerja rumah tangga di Asia, dengan memperdalam literasi keuangan mereka melalui lokakarya edukasi, perangkat, dan sesi pelatihan. Brighter Financial Futures disesuaikan dengan setiap tahap pekerjaan dan disampaikan melalui organisasi lokal yang terpercaya, untuk memastikan edukasi keuangan yang berdampak positif pada pekerja rumah tangga di setiap pasar.

Komitmen Sun Life Asia terhadap program ini mengikuti kesuksesan program 'Dare to Dream' yang dikembangkan melalui kemitraannya dengan Uplifters. Uplifters adalah lembaga amal dan platform edukasi online asal Hong Kong yang mendukung pekerja rumah tangga migran di Asia.

Kata Broom, "Peran pekerja rumah tangga sangat penting bagi tatanan ekonomi dan sosial di Asia. Melalui kerja sama ini, kami ingin mereka semakin mudah mendapatkan sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat - menciptakan efek berantai yang langgeng agar masyarakat lebih kuat dan lebih berkelanjutan."

Kemitraan dengan Aflatoun International akan jauh lebih memperluas dampak literasi keuangan Sun Life di Asia. Selain Uplifters, para mitra lokal lain akan diumumkan di berbagai pasar di tahun 2026, di bawah program Brighter Financial Futures, yang menghubungkan masyarakat dengan edukasi keuangan yang disesuaikan.

Diselenggarakan secara online dan tatap muka, kurikulum ini dirancang untuk mendukung peserta melalui pengetahuan keuangan praktis dan kepercayaan diri, dengan berfokus untuk memiliki tabungan darurat, mempersiapkan masa depan, dan melindungi diri dari pinjaman tidak resmi maupun penipuan pada umumnya. Mereka juga membangun ketahanan dan mendukung hubungan keluarga yang sehat melalui komunikasi dan perencanaan berkelanjutan.

Kata Kirsten Theuns, Direktur Strategic Partnerships & Development di Aflatoun, "Edukasi keuangan mendukung masyarakat dari bawah ke atas. Dengan memberikan kepercayaan diri dan sarana untuk mengelola keuangan mereka, kami membantu membuka berbagai peluang baru bagi diri sendiri maupun keluarga mereka dan masyarakat lebih luas. Kami sangat antusias memulai kemitraan dengan Sun Life dan percaya bahwa hal ini akan menjadi langkah penting menuju inklusi lebih besar di Asia."

Peminat dapat mendaftar ke Brighter Financial Futures di: aflatoun.org/brighterfinancialfutures

Tentang Sun Life

Sun Life adalah perusahaan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan solusi manajemen aset, kekayaan, asuransi dan kesehatan bagi Klien perorangan maupun institusi. Sun Life beroperasi di sejumlah negara termasuk Kanada, A.S., Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Daratan Tiongkok, Australia, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Bermuda. Per 30 September 2025, Sun Life memiliki total dana kelolaan sebesar $1,62 triliun. Untuk informasi lebih lanjut, harap kunjungi www.sunlife.com.

Sun Life Financial Inc. berdagang di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE) dan Filipina (PSE) dengan kode saham SLF.

Catatan: Semua angka mata uang adalah dalam dolar Kanada, kecuali dinyatakan lain.

Tentang Aflatoun International

Aflatoun International adalah organisasi global yang berkomitmen untuk mendukung kaum muda melalui edukasi sosial dan edukasi keuangan. Dengan berfokus pada pembelajaran sosial dan emosional, kewirausahaan, dan literasi keuangan, Aflatoun memperlengkapi anak-anak dan remaja dengan keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi warga dunia yang aktif. Sejak didirikan pada tahun 2005, Aflatoun telah menjangkau lebih dari 100 juta anak di lebih dari 110 negara, mengubah kehidupan dan masyarakat di seluruh dunia.

