Jungbunzlauerの三カルシウムクエン酸塩賦形剤、直接打錠試験で優れた結果を示す

新たな研究により、Jungbunzlauer のTCC TB が、製薬および栄養補助食品分野の難易度の高い用途においても、効率的で高品質な錠剤製造を支援することが確認された

スイス・バーゼル, 2025年10月30日 /PRNewswire/ -- 高品質で持続可能な原料の世界的リーダーであるJungbunzlauer,と、ボン大学の Karl Wagner教授は、Jungbunzlauer,の三カルシウムクエン酸塩（TCC TB）が、医薬品および栄養補助食品の錠剤製造における直接打錠の新たな基準を確立したことを確認する新しい研究結果を発表した。

「ボン大学薬剤技術・生物薬剤学部門のWagner教授およびその研究チームとのこの共同研究は、厳密な科学、革新性、そして製品の卓越性に対する当社の取り組みを明確に示すものです」と、Jungbunzlauerのミネラル＆ソリューション部門シニアディレクター兼カテゴリーリードのMarkus Gerhartト氏は述べた。「検証された研究を通じて、当社のTCC TBが直接打錠において安定した性能を発揮し、お客様の効率性・品質・信頼性の向上に貢献できることを示せたことを誇りに思います。」

Young woman swallowing a small pill

直接打錠法は、その効率性やデリケートな成分への適合性からますます好まれるようになっているが、優れた流動性と圧縮性を備えた賦形剤が求められる。研究結果によると、JungbunzlauerのTCC TBは、ミニタブレット、湿気に敏感なAPI、植物由来の有効成分など、難しい処方においても、優れた流動性、低い圧縮力での高い錠剤強度、そして迅速な崩壊性を実現することが確認された。

TCC TB は、クエン酸を高純度のカルシウム源で完全に中和して製造されており、ビーガン、アレルゲンフリー、GMO フリーとして認証されており、USP、FCC、EU の基準を満たしています。

この新しい研究結果は、2025年10月28日から30日まで Messe Frankfurtで開催されるCPHI Global（ホール8、ブースQ55）で発表される予定である。来場者は、Jungbunzlauerの担当者とデータについて直接意見交換し、TCC TBがどのようにして次の製剤開発課題を自然な形で支援できるかを探ることができる。

Jungbunzlauer について

Jungbunzlauerは、食品・飲料から栄養、健康、家庭用品、パーソナル・ケアに至るまで、さまざまな業界のために高品質で持続可能な天然資源由来の原料を生産する大手企業です。当社は、信頼されるパートナーとして、日々の生活の質を高める天然由来の優れた原料の開発をリードしており、進化するお客様のニーズを満たすために、テクスチャライザー、酸味料、甘味料、ミネラル、カスタマイズされたソリューションなど、多様なポートフォリオを提供します。

当社はスイスのバーゼルに本社を置き、ヨーロッパと北米全域にわたる大規模発酵事業を含む最先端の施設を備え、世界130か国以上に誇りを持ってサービスを提供しています。150年以上前に設立されたJungbunzlauerは、現在では13億スイスフラン規模に成長しています。約1,400人の献身的な従業員に支えられ、より健康的で持続可能な未来の実現を目指して事業を展開しています。詳しくは、http://www.jungbunzlauer.comをご覧ください。

