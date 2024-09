Xinhua Silk Road：外国メディア代表団が中国北西部の楡林市で開催された国際博覧会に参加、グリーン・エネルギーへの変革に向けた新たな推進力を目撃

北京、2024年9月21日 /PRNewswire/ -- 第18回Yulin International Coal and High-end Energy Chemical Industry Expo(楡林国際石炭・高機能エネルギー化学産業博覧会)が9月13日、中国北西部の陝西省楡林市で開幕しました。この催しには外国メディアの代表団も参加し、エネルギー資源が豊富なこの都市で、グリーン・トランスフォーメーションに向かう新しい推進力を目の当たりにしました。

同イベントには、国内外から800を超える出展者が集まりました。世界のエネルギー業界の最新動向に沿って、高機能エネルギー、インテリジェントなデジタル化、大型設備、新エネルギー、新素材などの6つの展示エリアを設け、最新の技術、設備、ソリューションを紹介します。

スペイン、ルーマニア、カザフスタン、パキスタンなどのメディア・リーダーや上級編集者、記者10名余りで構成された外国メディア代表団は、この博覧会の展示内容に大きな関心を示しました。

Delovoy Kazakhstan紙のSerik Korzhumbayev編集長によると、このイベントはグリーン・エネルギー転換の分野における中国の目覚ましい成果を示すものであり、地球環境保護とグリーンな開発にとって大きな意義を持つ催しです。

スペインのEl Mundo Financiero紙のJose Luis Barcelo Mezquita編集長は、展示エリアで紹介された高効率の採掘設備とインテリジェントな管理モードを高く評価し、「この展示会は、エネルギー産業のグリーンで効率的な発展を推進するという中国の決意の表れであり、この産業の次のレベルの成長を間違いなく促進するだろう」と語りました。

Latin American News AgencyのIsaura Diez Millan記者は、すべての出展者が双炭素目標に全力で取り組んでいる姿勢に感銘を受け、「中国は、人間と自然の間で調和のとれた発展を追求しながら、グリーン・エネルギーへの変革を加速させる上で大きな責任感と革新性を示している」と述べました。

午後、メディア代表団は、2024年度International Exchange on the Innovation and Development of Carbon Peaking and Carbon Neutrality(カーボン・ピーキングとカーボン・ニュートラルの革新と発展に関する国際交流会)に参加しました。外国メディア・チームは、「双炭素目標達成に向けた中国の政策立案、エネルギー転換、産業転換の措置には、強力な実行力と革新性があり、世界に模範を示すものだ」と称賛しました。

ルーマニアのCurierul National紙のStefan Radeanu編集長は、「グリーン・エネルギーへの転換を達成し、グリーン開発目標に向かって進むという中国の強い決意のシグナルをこのイベントは発した」と述べ、「この分野における中国の積極的な行動は、エネルギー転換と生態系保護の道筋を模索している他の国々にも貴重な経験をもたらしてくれた」と指摘しました。

元のリンク:https://en.imsilkroad.com/p/342200.html

SOURCE Xinhua Silk Road