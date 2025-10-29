xTool、AIクラフティング・エージェントを搭載した高性能ポータブル・デュアルレーザー彫刻機「F2」を発表

カリフォルニア州サンタクララ、2025年10月29日 /PRNewswire/ -- デスクトップレーザー加工機およびスマート製造ツールの世界的リーダーであるxToolは本日、クリエイター、起業家、カスタマイズ専門家向けの次世代のポータブル・デュアル・レーザー彫刻機、xTool F2を発表しました。F2は、数々の賞を受賞したF1を基に開発され、視認性、パワー、速度を大幅に向上させています。さらに、世界初の革新的なAIクラフティング・エージェント「AImake」を導入し、ビジネス向けポータブルレーザーの可能性を大きく広げます。これらの強力な機能により、中小事業者は創造性とビジネスの可能性をさらに拡大することができます。

xTool F2：スモールビジネスを加速させる、次世代ポータブル・デュアルレーザー彫刻機

F2の大きな特長である50MPの内蔵カメラにより、スライドエクステンションという拡張アクセサリー（115 × 115 mm → 400 × 115 mm）を含む作業スペース全体を超高解像度でプレビューできます。±0.1 mmの位置合わせ精度を備えたこのシステムは、オートフォーカス、正確な配置、複数の規則的および不規則なオブジェクトのバッチ認識、インテリジェントなスマート・フィル（Smart Fill）機能で材料の無駄を減らし、誰でも簡単に操作できる使いやすさを実現しています。Galvoテクノロジーは、8Kの高解像度彫刻を可能にし、より細かく、よりシャープで、より詳細な仕上がりを実現します。

F2は15Wダイオードと5W赤外線レーザーを搭載し、より高い処理効率を実現します。少ないパスで15 mmの木材と12 mmのアクリルを切断し、木材、石材、アクリルに3Dエンボス加工を施し、金属にはより深く均一な彫刻を施します。幅広い素材の互換性により、創造性と商業の可能性の両方が広がり、中小事業者にとって新たなビジネス・チャンスが生まれ、生産性が向上します。

最大速度6,000 mm/sのF2は、一般的なポータブル・レーザーよりも最大3倍速く注文を完了できるため、時間的制約のある注文、現場でのカスタマイズ、小規模生産に最適です。軽量で一体型のデザインとローリング・ハード・ケースを備えたF2は、クラフト・ショー、結婚式、ライブ・パーソナライゼーション・イベントなどに最適なポータブル性を備えています。密閉構造、新しい視覚AIベースの炎検知、および清浄機能により、屋内で安全に操作できます。

AImakeは、リアルタイムのクラフト作成とレーザーの専門知識をトップAIモデル（Nano-Banana、Qwen、ChatGPT、Flux、Gemini）と統合するインテリジェントなクリエイティブ・パートナーとして機能します。インスピレーションからデザイン編集、生産出力まで、ワンストップの作成をサポートします。また、最適なモデルを自動的に選択し、膨大なクラフト・スタイル・ライブラリを備えているほか、xTool Studioとワンクリックで連携しており、スムーズに製作に移行できます。

xToolは、イノベーションとプロフェッショナルなものづくりの限界を押し広げ続けます。F2と世界初のAIクラフティング・エージェントにより、すぐにビジネスに活用できる高効率なポータブル・ソリューションを提供し、クリエイターや中小事業者がいつでもどこでもアイデアを形にし、新たな価値を生み出せるよう支援します。

