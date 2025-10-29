xTool dévoile F2 : Le premier graveur double laser portable alimenté par AI Crafting Agent

SANTA CLARA, Calif., 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- xTool, leader mondial des découpeurs laser de bureau, des graveurs et des outils de fabrication intelligents, a dévoilé aujourd'hui le xTool F2, un graveur double laser portable nouvelle génération conçu pour les créateurs, les entrepreneurs et les professionnels de la personnalisation. Le F2 s'appuie sur le modèle primé F1 avec des améliorations majeures en termes de vision, de puissance et de vitesse, et introduit le tout nouveau AImake, le premier AI Crafting Agent au monde, redéfinissant ce qu'un laser portable prêt à l'emploi peut réaliser et permettant aux petites entreprises d'étendre leurs capacités créatives et commerciales.

xTool F2: The Best Portable Dual Laser Engraver to Start Your Business

L'une des caractéristiques du F2 est sa caméra intégrée 50 MP, qui offre un aperçu ultra clair et complet de l'espace de travail, incluant Slide Extension (400 × 115 mm). Avec une précision d'alignement de ±0,1 mm, le système prend en charge la mise au point automatique, le placement précis, la reconnaissance par lots de plusieurs objets réguliers et irréguliers et la fonction Smart Fill, réduisant ainsi le gaspillage de matériaux et rendant l'opération sans effort pour tout le monde. La technologie Galvo permet une gravure haute résolution 8K pour des résultats plus fins, plus nets et plus détaillés.

Équipé d'une diode 15 W et d'un laser infrarouge 5 W, le F2 offre une plus grande efficacité de traitement. Il coupe le bois de 15 mm et l'acrylique de 12 mm en moins de passes, introduit le gaufrage 3D sur le bois, la pierre et l'acrylique, et produit une gravure plus profonde et plus cohérente sur le métal. Sa grande compatibilité avec les matériaux permet d'élargir le potentiel créatif et commercial, de débloquer de nouvelles opportunités commerciales et d'accroître la productivité des petites entreprises.

Avec des vitesses allant jusqu'à 6 000 mm/s, le F2 exécute les commandes jusqu'à trois fois plus vite que les lasers portables habituels, ce qui le rend idéal pour les commandes urgentes, la personnalisation sur site et la production à petite échelle. Doté d'un design léger et intégré et d'une mallette de transport, le F2 est entièrement portable pour les expositions d'artisanat, les mariages et les événements de personnalisation en direct. Sa structure fermée, son nouveau système de détection visuelle de flamme basée sur l'IA et son purificateur garantissent un fonctionnement sûr à l'intérieur.

AImake fait office de partenaire créatif intelligent, intégrant l'artisanat en temps réel et l'expertise laser avec les meilleurs modèles d'IA (Nano-Banana, Qwen, ChatGPT, Flux, Gemini). Il permet une création unique, de l'inspiration à la production en passant par l'édition du design, sélectionne automatiquement le modèle optimal, dispose d'une vaste bibliothèque de styles artisanaux et permet une intégration transparente en un seul clic dans xTool Studio pour la fabrication.

xTool continue de repousser les limites de l'innovation et de la fabrication professionnelle. Avec le F2 et le premier AI Crafting Agent au monde, il offre une solution commerciale portable prête à l'emploi et très efficace qui permet aux créateurs et aux petites entreprises de concrétiser leurs idées et de générer de la valeur à tout moment et en tout lieu.

