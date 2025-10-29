xTool stellt F2 vor: Der beste tragbare Dual-Lasergravierer mit KI-Crafting-Agent

SANTA CLARA, Kalifornien, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- xTool, ein weltweit führender Anbieter von Desktop-Laserschneidern, -Graviergeräten und intelligenten Fertigungswerkzeugen, hat heute den xTool F2 vorgestellt, einen tragbaren Dual-Lasergravierer der nächsten Generation , der für Kreative, Unternehmer und Fachleute im Bereich der Individualisierung entwickelt wurde. Der F2 baut auf dem preisgekrönten F1 auf und bietet wesentliche Verbesserungen in Bezug auf Sichtbarkeit, Leistung und Geschwindigkeit. Außerdem führt er den brandneuen AImake ein, den weltweit ersten KI-Crafting-Agenten, der die Möglichkeiten eines geschäftstauglichen tragbaren Lasers neu definiert und kleinen Unternehmen die Erweiterung ihrer kreativen und kommerziellen Fähigkeiten ermöglicht.

xTool F2: The Best Portable Dual Laser Engraver to Start Your Business

Ein herausragendes Merkmal des F2 ist die integrierte 50MP-Kamera, die eine gestochen scharfe Vollbildvorschau des Arbeitsbereichs, einschließlich der Diaverlängerung (400 × 115 mm), bietet. Mit einer Ausrichtungsgenauigkeit von ±0,1 mm unterstützt das System Autofokus, präzise Platzierung, Stapelerkennung mehrerer regelmäßiger und unregelmäßiger Objekte sowie intelligentes Smart Fill, wodurch Materialverschwendung reduziert und die Bedienung für jedermann mühelos wird. Die Galvo-Technologie liefert 8K-Gravuren in hoher Auflösung für feinere, schärfere und detailreichere Ergebnisse.

Ausgestattet mit einer 15W-Diode und einem 5W-Infrarotlaser, bietet der F2 eine effizientere Verarbeitung. Er schneidet 15 mm dickes Holz und 12 mm dickes Acryl in weniger Durchgängen, ermöglicht 3D-Prägungen auf Holz, Stein und Acryl und erzeugt tiefere, gleichmäßigere Gravuren auf Metall. Seine breite Materialkompatibilität erweitert sowohl das kreative als auch das kommerzielle Potenzial, eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten und steigert die Produktivität für kleine Unternehmen.

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 6.000 mm/s erledigt der F2 Aufträge bis zu dreimal schneller als herkömmliche tragbare Laser und eignet sich somit ideal für zeitkritische Aufträge, Anpassungen vor Ort und die Produktion in kleinem Maßstab. Mit seinem leichten, integrierten Design und einem Rollkoffer ist der F2 vollständig tragbar und eignet sich ideal für Handwerksmessen, Hochzeiten und Live-Personalisierungsveranstaltungen. Seine geschlossene Struktur, die neue visuelle KI-basierte Flammenerkennung und der Abluftfilter gewährleisten einen sicheren Betrieb in Innenräumen.

AImake fungiert als intelligenter kreativer Partner und integriert Echtzeit-Handwerkskunst und Laser-Know-how mit führenden KI-Modellen (Nano-Banana, Qwen, ChatGPT, Flux, Gemini) integriert. Er unterstützt die Erstellung aus einer Hand, von der Inspiration über die Designbearbeitung bis hin zur Produktionsausgabe, wählt automatisch das optimale Modell aus, verfügt über eine umfangreiche Handwerksstil-Bibliothek und ermöglicht die nahtlose Integration in xTool Studio für die Fertigung mit einem Klick.

xTool erweitert weiterhin die Grenzen der Innovation und der professionellen Fertigung. Mit dem F2 und dem weltweit ersten KI-Crafting-Agenten bietet es eine einsatzbereite, hocheffiziente, tragbare Geschäftslösung, die Kreativen und kleinen Unternehmen die Möglichkeit gibt, ihre Ideen jederzeit und überall zu verwirklichen und Wert zu schaffen.

