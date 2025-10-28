xTool presenta F2: la mejor grabadora láser dual portátil impulsada por un Agente de Creación con IA

SANTA CLARA, Calif., 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- xTool, líder mundial en cortadoras y grabadoras láser de escritorio, así como en herramientas de fabricación inteligente, presentó hoy la xTool F2, una grabadora láser dual portátil de última generación diseñada para creadores, emprendedores y profesionales de la personalización. La F2 se basa en la galardonada F1 con mejoras significativas en visión, potencia y velocidad, e incorpora AImake, el primer Agente de Creación con IA del mundo, que redefine lo que puede lograr una máquina láser portátil de nivel empresarial y permite a las pequeñas empresas ampliar sus capacidades creativas y comerciales.

xTool F2: The Best Portable Dual Laser Engraver to Start Your Business

Una característica distintiva de la F2 es su cámara integrada de 50 MP, que ofrece una vista previa completa y ultranítida del área de trabajo, incluyendo la extensión deslizante (400 × 115 mm). Con una precisión de alineación de ±0,1 mm, el sistema admite autoenfoque, colocación precisa, reconocimiento por lotes de múltiples objetos regulares e irregulares y la función Smart Fill, lo que reduce el desperdicio de material y facilita su uso. La tecnología Galvo ofrece un grabado de alta resolución de 8K para resultados más finos, nítidos y detallados.

Equipada con un diodo de 15 W y un láser infrarrojo de 5 W, la F2 ofrece una eficiencia de procesamiento superior. Corta madera de 15 mm y acrílico de 12 mm en menos pasadas, permite crear relieves 3D en madera, piedra y acrílico, y produce grabados más profundos y uniformes en metal. Su amplia compatibilidad con materiales amplía el potencial creativo y comercial, abriendo nuevas oportunidades de negocio y mejorando la productividad de las pequeñas empresas.

Con velocidades de hasta 6,000 mm/s, la F2 completa los pedidos hasta tres veces más rápido que las grabadoras láser portátiles convencionales, lo que la hace ideal para pedidos urgentes, personalización in situ y producción a pequeña escala. Con un diseño ligero e integrado y un estuche rígido con ruedas, la F2 es totalmente portátil para ferias de artesanía, bodas y eventos de personalización en vivo. Su estructura cerrada, la nueva detección visual de llamas basada en IA y el purificador de aire garantizan un funcionamiento seguro en interiores.

AImake actúa como un socio creativo inteligente, integrando el proceso creativo en tiempo real y la experiencia en grabado láser con los modelos de IA más avanzados (Nano-Banana, Qwen, ChatGPT, Flux, Gemini). Ofrece una creación integral de principio a fin — desde la inspiración hasta la edición del diseño y la producción final — y selecciona automáticamente el modelo óptimo, incluye una amplia biblioteca de estilos artesanales y permite una integración perfecta con un solo clic en xTool Studio para la fabricación.

xTool continúa expandiendo los límites de la innovación y la fabricación profesional. Con la F2 y el primer Agente de Creación con IA del mundo, ofrece una solución empresarial portátil, lista para su uso y de alta eficiencia, que permite a creadores y pequeñas empresas materializar sus ideas y generar valor en cualquier momento y lugar.