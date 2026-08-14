2026 국제기초과학대회, 베이징에서 개막

베이징 2026년 8월 15일 /PRNewswire/ -- 2026 국제기초과학대회(International Congress of Basic Science, ICBS 2026)가 8월 9일 베이징에서 개막하면서 필즈상(Fields Medal) 수상자인 야우싱퉁(Shing-Tung Yau), 막심 콘체비치(Maxim Kontsevich), 마르틴 하이러(Martin Hairer), 코처 비르카르(Caucher Birkar) 등 4명과 튜링상(Turing Award) 수상자 로버트 타잔(Robert Tarjan), 칭화대학교 리루밍(Li Luming) 총장을 한자리에 모았다. 또한 쇼상(Shaw Prize), 울프상(Wolf Prize), 디랙 메달(Dirac Medal) 수상자 80여 명과 국제적으로 인정받는 학자 약 400명, 30여 개 국가 및 지역에서 온 연구자와 학생 800여 명이 이번 대표 행사에 함께했다.

리루밍 총장은 칭화대학교를 대표해 행사에 참석한 중국 및 해외 과학자들을 환영하고, AI 시대에 선도적 연구 중심대학이 기초 연구 발전을 위해 수행해야 할 중요한 역할을 강조했다. 최근 몇 년간 칭화대학교는 투자를 확대하고 세계적 수준의 연구자를 유치하는 한편, AI를 활용해 과학적 발견을 가속하고 독자적인 인재 양성 역량을 강화함으로써 기초 학문에 대한 지원을 한층 심화해 왔다. 앞으로 칭화대학교는 독창적 혁신 역량을 강화하고 미래 기초 연구를 이끌 인재를 육성하며, 인류 지식의 지평을 넓히고 인류 문명을 발전시키는 데 더 크게 기여할 계획이다.

ICBS의 야우싱퉁 회장은 연설에서 중국이 자금 지원 확대, 정책 추진, 인재 육성, 연구 인프라 투자 등을 통해 기초 연구에 대한 지원을 강화해 왔다고 밝혔다. 그는 AI가 수학적 추론과 정리 증명을 획기적으로 가속할 수 있지만, 인간의 창의성과 직관, 그리고 아직 답이 밝혀지지 않은 질문을 끊임없이 탐구하는 인간 고유의 역량을 대체할 수는 없다고 강조했다. 또한 기초과학의 중대한 도약은 언제나 학문 분야 간 융합과 미지의 영역에 과감히 도전하려는 의지에서 나온다고 말했다.

시상식에서는 ICBS 메달(ICBS Medal)과 프런티어 과학상(Frontiers of Science Award) 등 2개의 주요 상이 수여됐다.

수학, 물리학, 공학 분야에 걸쳐 기여한 과학자 9명이 첫 ICBS 메달을 수상했다. 수상자는 클레르 부아쟁(Claire Voisin), 홍처 야우(Horng-Tzer Yau), 장서우우(Shouwu Zhang), 앤드리아 J. 리우(Andrea J. Liu), 왕이팡(Yifang Wang), 원샤오강(Xiao-gang Wen), 바오전안(Zhenan Bao), 좡샤오웨이(Xiaowei Zhuang), 장펑(Feng Zhang)이다. 올해 메달 수상자 가운데 4명은 여성이다.

프런티어 과학상은 20여 개 국가 및 지역에서 발표된 영향력 높은 독창적 연구 논문 111편을 선정해 시상했다. 수상 논문 가운데 19편은 중국 17개 기관 소속 연구진이 저술했으며, 여기에는 칭화대학교 학자 5명이 참여한 논문 2편도 포함됐다. 선정 논문은 기하학적 분석, 양자이론, 대규모 AI 모델, 컴퓨터 비전 등 다양한 분야를 아우른다.

SOURCE Tsinghua University