GAC, 업계 최초 '차량데이터 보안관리시스템 인증' 획득

톈진 및 광저우, 중국 2026년 1월 1일 /PRNewswire/ -- GAC가 12월 24일 업계 최초로 차량 데이터 보안 관리 시스템 인증(Vehicle Data Security Management System Certification, 인증서 번호: 03225DS00001)을 획득하며 차량 데이터 보안 분야에서 공식적으로 다시 한번 인정받았다. 이번 성과는 GAC가 업계에서 체계적인 데이터 보안 구축을 선도하고 있음을 보여주는 것으로, 지능형 커넥티드 시대의 자동차 데이터 거버넌스에 대한 새로운 기준을 제시한다.

국가 표준 'GB/T 44464-2024 자동차 데이터 일반 요구사항'에 따라 진행된 해당 인증은 기업의 데이터 보안 관리 역량을 종합적이고 체계적으로 나타낸다. GAC는 조직 구조, 제도적 프로세스, 기술적 보호 조치, 산업 체인 협력 전반에 걸쳐 탄탄한 구축을 통해 평가를 성공적으로 통과하며 중국 자동차 기업 최초로 이 인증을 획득하게 됐다.

그중 GAC HYPTEC HL과 All-New S7은 최근 국가급 데이터 보안 적합성 시험을 통과했다. 이들 모델은 차량 외부 촬영 얼굴 정보 익명화, 차량 내 데이터 처리, 운전석 데이터 기본 비수집, 개인정보 처리에 대한 명확한 고지, 적절한 정밀도 범위 적용 등 다섯 가지 핵심 준수 항목에서 우수한 성과를 거뒀으며, 이러한 기술적 조치들은 관리 시스템의 실효성을 입증했다.

GAC의 데이터 보안 관리 시스템은 차량의 기술적 보호에 국한되지 않고 데이터의 수집, 전송, 저장, 활용, 폐기에 이르는 전 생애주기를 아우르며 연구개발(R&D)부터 애프터서비스에 이르는 폐쇄형 관리 체계를 구현했다. GAC는 체계적이고 표준화된 관리 메커니즘을 통해 데이터 보안을 핵심 경쟁력으로 삼아 지능형 모빌리티 경험을 제공하여 사용자가 안심하고 기술의 편리함을 누릴 수 있도록 최선을 다하고 있다.

앞으로 GAC는 데이터 보안 역량을 지속적으로 강화하고 기술과 거버넌스라는 두 축을 통해 발전을 도모할 계획이다. 또한 산업 체인 파트너들과 협력하여 더욱 신뢰할 수 있는 지능형 커넥티드 자동차 생태계를 구축함으로써 업계의 양질의 발전을 위한 '보안 기반 동력'을 불어넣고 사용자에게 더 나은 지능형 모빌리티 라이프를 선사할 계획이다.

